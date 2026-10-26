Tập đoàn Hạ tầng Giáo dục vi phạm chứng khoán

Thanh tra Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) thông báo ban hành Quyết định số 628/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty Cổ phần Tập đoàn Hạ tầng Giáo dục.

Theo đó, đơn vị này bị UBCKNN phạt 92,5 triệu đồng theo quy định pháp luật do có hành vi Vi phạm quy định về thời hạn công bố thông tin.

UBCKNN phạt Tập đoàn Hạ tầng Giáo dục 230 triệu đồng do các vi phạm trong lĩnh vực chứng khoán (ảnh minh họa AI).

Tập đoàn Hạ tầng Giáo dục chậm công bố thông tin định kỳ cho Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) từ 10 ngày làm việc trở lên so với thời hạn theo quy định pháp luật các tài liệu: Báo cáo tình hình thực hiện cam kết năm 2023, báo cáo tài chính năm 2023, tình hình sử dụng số tiền thu được từ phát hành trái phiếu được kiểm toán năm 2023, tình hình thanh toán gốc, lãi năm 2023...

Tập đoàn Hạ tầng Giáo dục cũng bị UBCKNN phạt 45 triệu đồng theo quy định pháp luật do có hành vi vi phạm quy định về thời hạn đăng ký trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ (TPDNRL) tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC).

Cụ thể, Công ty chậm đăng ký TPDNRL tại VSDC từ 12 tháng trở lên so với thời hạn theo quy định pháp luật đối với 2 mã trái phiếu EIGCH2227001, EIGCH2227002 (hạn đăng ký: 19/10/2023).

Ngoài ra, Tập đoàn Hạ tầng Giáo dục còn bị UBCKNN phạt 92,5 triệu đồng do có hành vi vi phạm quy định về thời hạn đăng ký giao dịch TPDNRL tại Sở giao dịch chứng khoán.

Cụ thể, Công ty chậm đăng ký giao dịch TPDNRL từ 12 tháng trở lên so với thời hạn theo quy định pháp luật đối với 2 mã trái phiếu EIGCH2227001, EIGCH2227002.

Với 3 hành vi vi phạm nêu trên, Công ty Cổ phần Tập đoàn Hạ tầng Giáo dục bị UBCKNN phạt tổng cộng số tiền 230 triệu đồng.