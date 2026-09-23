Tập đoàn Hà Đô (HDG) nâng sở hữu Điện gió Bình Gia lên 100% từ hai lãnh đạo

Nhận chuyển nhượng phần vốn từ hai lãnh đạo

HĐQT CTCP Tập đoàn Hà Đô (mã ck: HDG) thông qua nhận chuyển nhượng toàn bộ phần vốn còn lại tại CTCP Điện gió Bình Gia từ hai lãnh đạo doanh nghiệp, qua đó nâng tỷ lệ sở hữu tại công ty dự án lên 100%.

HĐQT Hà Đô vừa thông qua việc nhận chuyển nhượng toàn bộ số cổ phần tại CTCP Điện gió Bình Gia do ông Nguyễn Trọng Minh, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc, và ông Lê Xuân Tuấn, Phó Tổng Giám đốc HDG sở hữu. Sau giao dịch, Hà Đô sẽ nắm giữ toàn bộ vốn tại Điện gió Bình Gia. Doanh nghiệp đồng thời cử ông Lê Xuân Tuấn làm người đại diện, quản lý 100% phần vốn góp của HDG tại công ty dự án.

HĐQT giao Tổng Giám đốc Nguyễn Trọng Minh quyết định các nội dung liên quan, hoàn tất việc nhận chuyển nhượng và thực hiện thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp theo quy định.

Trước đó, vào tháng 5/2026, Hà Đô thông qua phương án góp vốn thành lập CTCP Điện gió Bình Gia với vốn điều lệ dự kiến 610,5 tỷ đồng. Trong đó, HDG dự kiến góp gần 610 tỷ đồng, tương đương 99,9% vốn điều lệ. Hai cá nhân còn lại là ông Nguyễn Trọng Minh và ông Lê Xuân Tuấn, mỗi người sở hữu 0,05%. Việc nhận chuyển nhượng phần vốn còn lại từ hai lãnh đạo sẽ giúp Hà Đô hoàn tất việc sở hữu 100% Điện gió Bình Gia. Sau đó, doanh nghiệp dự án sẽ được chuyển đổi từ công ty cổ phần sang công ty TNHH.

Tại ngày 30/6/2026, Hà Đô đã góp hơn 310 tỷ đồng vào Điện gió Bình Gia.

Điện gió Bình Gia là pháp nhân được Hà Đô sử dụng để triển khai dự án Nhà máy điện gió Bình Gia tại tỉnh Lạng Sơn. Trước đó, vào tháng 4/2024, Hà Đô được UBND tỉnh Lạng Sơn trao biên bản ghi nhớ đầu tư dự án nhà máy điện gió Bình Gia với quy mô 80MW, tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 3.000 tỷ đồng.

Theo Hà Đô, dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư và sẵn sàng cho các bước triển khai tiếp theo. Việc nâng sở hữu tại Điện gió Bình Gia lên 100% diễn ra trong bối cảnh Hà Đô tiếp tục mở rộng quy mô danh mục năng lượng, với mục tiêu gia tăng công suất điện trong những năm tới.

Lợi nhuận bứt phá

Số liệu từ báo cáo tài chính hợp nhất bán niên 2026 đã qua soát xét, HDG cho thấy lợi nhuận sau thuế đạt 386,2 tỷ đồng. Kết quả này cao hơn 178 tỷ đồng, tương đương mức chênh lệch 86% so với báo cáo do doanh nghiệp tự lập.

Nguyên nhân trực tiếp dẫn đến sự thay đổi trên bảng kết quả kinh doanh là việc doanh nghiệp điều chỉnh giảm mạnh giá vốn hàng bán, từ mức 448 tỷ đồng xuống còn 271 tỷ đồng.

Dù lợi nhuận tăng cao, tổng doanh thu nửa đầu năm của Hà Đô duy trì ở mức 1.175 tỷ đồng, gần như đi ngang so với cùng kỳ. Mảng năng lượng tiếp tục đóng vai trò nguồn thu chính khi ghi nhận 888 tỷ đồng doanh thu và 578 tỷ đồng lợi nhuận gộp. Yếu tố thủy văn kém thuận lợi khiến các chỉ tiêu của mảng điện giảm lần lượt 8% và 13,2% so với cùng kỳ. Đóng góp vào đà tăng trưởng chung là sự phục hồi của mảng bất động sản với lợi nhuận gộp đạt 216 tỷ đồng, cải thiện hoàn toàn so với mức âm 76,7 tỷ đồng của nửa đầu năm ngoái. Hoạt động cung cấp dịch vụ khách sạn và cho thuê văn phòng cũng mang về 269 tỷ đồng doanh thu và 110 tỷ đồng lợi nhuận gộp.