Tập đoàn Hà Đô (HDG) báo lãi quý III giảm 32%, dự phòng nợ khó đòi tăng hơn 352 tỷ đồng

Lợi nhuận quý III giảm 32% do doanh thu mảng năng lượng đi xuống

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2026, CTCP Tập đoàn Hà Đô ghi nhận doanh thu thuần đạt 597,51 tỷ đồng, giảm khoảng 16% so với cùng kỳ năm trước. Giá vốn hàng bán tăng khoảng 9%, lên 236,98 tỷ đồng, khiến lợi nhuận gộp giảm 27%, xuống còn 360,53 tỷ đồng.

Trong kỳ, doanh thu hoạt động tài chính đạt 20,53 tỷ đồng, tăng khoảng 21% so với cùng kỳ. Chi phí tài chính giảm nhẹ xuống còn 75,83 tỷ đồng, trong đó chi phí lãi vay chiếm 78,11 tỷ đồng.

Chi phí quản lý doanh nghiệp được tiết giảm khoảng 28%, xuống còn 49,61 tỷ đồng. Tuy nhiên, mức giảm chi phí chưa đủ bù đắp sự suy giảm lợi nhuận gộp, khiến lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh của Hà Đô giảm khoảng 29%, còn 254,24 tỷ đồng.

Kết quả, doanh nghiệp báo lợi nhuận sau thuế quý III đạt 228 tỷ đồng, giảm 108,66 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước. Theo giải trình của doanh nghiệp, nguyên nhân lợi nhuận sau thuế trên báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2026 giảm 32% là do doanh thu từ mảng năng lượng suy giảm, trong khi các hoạt động kinh doanh khác vẫn duy trì ổn định.

Hà Đô hiện hoạt động trong nhiều lĩnh vực, trong đó năng lượng và bất động sản là hai mảng kinh doanh chính. Ảnh: HADO Group.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, Hà Đô ghi nhận doanh thu thuần đạt 1.772,99 tỷ đồng, giảm khoảng 7% so với cùng kỳ năm trước. Trong cơ cấu doanh thu, mảng thủy điện, điện mặt trời và điện gió tiếp tục đóng góp lớn nhất với 1.353,43 tỷ đồng, nhưng giảm khoảng 12% so với cùng kỳ.

Doanh thu kinh doanh bất động sản đạt 42,93 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước đạt 24,28 tỷ đồng. Hoạt động cung cấp dịch vụ và cho thuê bất động sản đầu tư mang về cho Hà Đô 279,95 tỷ đồng, tăng khoảng 13%. Doanh thu dịch vụ khách sạn đạt 119,99 tỷ đồng, tăng khoảng 10% so với cùng kỳ.

Dù doanh thu đi xuống, lợi nhuận sau thuế 9 tháng của Hà Đô vẫn tăng khoảng 8%, đạt 614,22 tỷ đồng. Kết quả này có sự đóng góp từ việc giá vốn hàng bán giảm, qua đó giúp lợi nhuận gộp đạt 1.264,45 tỷ đồng, tăng khoảng 10% so với cùng kỳ.

Tuy nhiên, chi phí quản lý doanh nghiệp trong 9 tháng tăng mạnh khoảng 84%, lên 367,04 tỷ đồng. Đây cũng là khoản chi phí chiếm tỷ trọng lớn trong hoạt động kinh doanh của Hà Đô từ đầu năm đến nay.

Dự phòng nợ khó đòi tăng hơn 352 tỷ đồng, nợ vay tài chính vượt 4.226 tỷ đồng

Bên cạnh kết quả kinh doanh, báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2026 của Hà Đô ghi nhận biến động lớn tại các khoản phải thu. Tính đến ngày 30/9/2026, tổng tài sản của doanh nghiệp đạt 14.502,50 tỷ đồng, giảm khoảng 183,39 tỷ đồng so với đầu năm. Trong đó, tài sản ngắn hạn giảm khoảng 391 tỷ đồng, xuống còn 3.230,96 tỷ đồng.

Các khoản phải thu ngắn hạn giảm xuống còn 976,55 tỷ đồng, thấp hơn khoảng 407,35 tỷ đồng so với đầu năm. Tuy nhiên, mức giảm này đi kèm với việc dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi tăng mạnh.

Cụ thể, Hà Đô đã trích lập dự phòng 939,92 tỷ đồng tại cuối tháng 9/2026, tăng khoảng 352,82 tỷ đồng so với đầu năm. Theo thuyết minh báo cáo tài chính, tổng giá gốc các khoản nợ quá hạn của doanh nghiệp tại cuối quý III lên tới 942,51 tỷ đồng, trong khi giá trị có thể thu hồi được ước tính chỉ khoảng 2,59 tỷ đồng.

Hà Đô ghi nhận khoản dự phòng phải thu khó đòi gần 940 tỷ đồng tại cuối tháng 9/2026, tăng hơn 352 tỷ đồng so với đầu năm (Ảnh: Báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2026).

Ở nhóm tài sản khác, hàng tồn kho của doanh nghiệp giảm gần 199 tỷ đồng so với đầu năm, xuống còn 570,21 tỷ đồng. Trong khi đó, chi phí xây dựng cơ bản dở dang tăng lên 1.796,40 tỷ đồng, chủ yếu tập trung tại các dự án năng lượng. Riêng dự án thủy điện Trường Thịnh ghi nhận 857,95 tỷ đồng, dự án khu đô thị Linh Trung 490,29 tỷ đồng và dự án khu nghỉ dưỡng Bảo Đại 218,64 tỷ đồng.

Về nguồn vốn, tổng nợ phải trả của Hà Đô tại cuối tháng 9/2026 đạt 5.773,36 tỷ đồng, giảm khoảng 514,15 tỷ đồng so với đầu năm. Trong đó, dư nợ vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn ở mức 576,34 tỷ đồng, còn dư nợ dài hạn đạt 3.650,6 tỷ đồng. Tổng dư nợ vay và nợ thuê tài chính của doanh nghiệp theo đó ở mức 4.226,94 tỷ đồng, giảm khoảng 472,53 tỷ đồng so với đầu năm.

Về dòng tiền, lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh trong 9 tháng đầu năm 2026 đạt 707,62 tỷ đồng, giảm khoảng 10% so với cùng kỳ. Dòng tiền từ hoạt động đầu tư dương 12,55 tỷ đồng, trong khi dòng tiền từ hoạt động tài chính âm 702,52 tỷ đồng, chủ yếu do doanh nghiệp chi trả nợ gốc vay.

Tại thời điểm cuối tháng 9, Hà Đô nắm giữ gần 267 tỷ đồng tiền và các khoản tương đương tiền, tăng khoảng 22,69 tỷ đồng so với đầu năm.