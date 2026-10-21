Tập đoàn Hà Đô bị xử phạt, truy thu thuế hơn 3 tỷ đồng

Quyết định xử phạt của Cục Thuế TP. Hà Nội. Ảnh chụp màn hình

Theo thông tin công bố, Tập đoàn Hà Đô bị xác định có sai phạm trong kê khai, khấu trừ thuế GTGT đối với hóa đơn không đủ điều kiện; hạch toán chi phí không hợp lệ khi xác định thuế TNDN; kê khai thiếu doanh thu và xuất hai hóa đơn không đúng thời điểm.

Với các vi phạm này, doanh nghiệp bị phạt hành chính hơn 479,5 triệu đồng; đồng thời phải nộp bổ sung hơn 1,3 tỷ đồng thuế GTGT và hơn 903 triệu đồng thuế TNDN. Tiền chậm nộp thuế tính đến hết ngày 30/9/2026 là hơn 253 triệu đồng.

Tổng số tiền truy thu thuế, tiền phạt và tiền chậm nộp là hơn 3,014 tỷ đồng. Cơ quan Thuế TP. Hà Nội yêu cầu doanh nghiệp nộp đầy đủ số tiền trên trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận quyết định xử phạt.

Trường hợp quá thời hạn mà không tự nguyện chấp hành, doanh nghiệp sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định pháp luật.

Công ty CP Tập đoàn Hà Đô có trụ sở tại số 8 Láng Hạ, phường Giảng Võ, TP. Hà Nội. Người đại diện theo pháp luật là ông Lê Xuân Tuấn, Phó Tổng Giám đốc, theo giấy ủy quyền ngày 19/8/2026.