Tập đoàn Hà Đô bị truy thu, xử phạt thuế hàng tỷ đồng

CTCP Tập đoàn Hà Đô (HOSE: HDG) phải nộp hơn 3 tỷ đồng tiền thuế truy thu, tiền phạt và tiền chậm nộp sau khi cơ quan Thuế Tp. Hà Nội phát hiện một số vi phạm trong kê khai thuế và sử dụng hóa đơn.

Theo quyết định, doanh nghiệp có hành vi kê khai thuế giá trị gia tăng đầu vào đối với hóa đơn không đủ điều kiện khấu trừ, hạch toán một số khoản chi phí không hợp lý, hợp lệ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp và kê khai thiếu doanh thu. Bên cạnh đó, công ty còn xuất 2 hóa đơn không đúng thời điểm.

Các khoản tiền phạt mà Hà Đô phải trả (Ảnh: HDG).

Với các vi phạm trên, Hà Đô bị phạt hơn 469,5 triệu đồng do khai sai dẫn đến thiếu số thuế phải nộp; phạt 6,5 triệu đồng do kê khai sai chỉ tiêu trên hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng tháng 6/2025 nhưng không làm thiếu số thuế phải nộp và phạt 3,5 triệu đồng do xuất hóa đơn sai thời điểm.

Ngoài tiền phạt, doanh nghiệp phải nộp bổ sung gần 2,3 tỷ đồng tiền thuế thiếu vào ngân sách Nhà nước và gần 253,1 triệu đồng tiền chậm nộp thuế. Khoản tiền chậm nộp được tính đến hết ngày 30/9/2026; doanh nghiệp có trách nhiệm tự tính và nộp bổ sung tiền chậm nộp phát sinh từ ngày 1/10/2026 đến ngày liền kề trước khi hoàn tất nghĩa vụ thuế.

Tổng số tiền truy thu thuế, tiền phạt và tiền chậm nộp mà Hà Đô phải thực hiện theo quyết định là hơn 3,01 tỷ đồng.

Thời hạn thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả là 10 ngày kể từ ngày nhận quyết định. Trường hợp không tự nguyện chấp hành đúng thời hạn, doanh nghiệp có thể bị cưỡng chế thi hành theo quy định pháp luật.

Về kết quả kinh doanh, trong 6 tháng đầu năm 2026, Hà Đô ghi nhận doanh thu 1.170 tỷ đồng, giảm 1,5% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 207 tỷ đồng, giảm 11%.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp tăng 11% lên 721,82 tỷ đồng; doanh thu tài chính tăng 44,7% đạt 56 tỷ đồng. Chi phí tài chính giảm 41% còn 154 tỷ đồng. Tuy nhiên, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 146,5% lên 321 tỷ đồng, tương ứng tăng thêm 191 tỷ đồng so với cùng kỳ.

Năm 2026, Hà Đô đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất 3.242 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 1.151 tỷ đồng, lần lượt tăng 13% và 16% so với kết quả thực hiện năm 2025. Với lợi nhuận sau thuế đạt 207,84 tỷ đồng sau nửa đầu năm, doanh nghiệp mới hoàn thành khoảng 18% kế hoạch lợi nhuận cả năm.