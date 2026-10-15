Tập đoàn Geleximco, Mekophar, Quang Thuận bị phạt vì vi phạm trong lĩnh vực chứng khoán

Ngày 14/10/2026, Thanh tra Chứng khoán Nhà nước ban hành Quyết định số 602/QĐ-XPHC, xử phạt vi phạm hành chính đối với CTCP Hóa - Dược phẩm Mekophar. Doanh nghiệp bị phạt 92,5 triệu đồng do vi phạm quy định về thời hạn công bố thông tin.

Theo quyết định xử phạt, Mekophar chậm công bố nhiều tài liệu trên trang thông tin điện tử của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), gồm báo cáo thường niên năm 2024, báo cáo thường niên năm 2025 và các văn bản giải trình liên quan đến biến động lợi nhuận sau thuế tại báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025.

Ngoài ra, doanh nghiệp còn chậm công bố các văn bản giải trình về khoản lỗ tại báo cáo tài chính riêng và hợp nhất quý II/2024; biến động lợi nhuận tại báo cáo tài chính soát xét bán niên năm 2024; báo cáo tài chính riêng và hợp nhất kiểm toán năm 2024 bằng tiếng Anh; cũng như các tài liệu giải trình liên quan đến kết quả kinh doanh quý I/2025.

Danh sách vi phạm còn có biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 và tài liệu họp bằng tiếng Anh.

Cùng ngày, Thanh tra Chứng khoán cũng thông tin đã xử phạt Tập đoàn Geleximco số tiền 92,5 triệu đồng do không công bố thông tin theo quy định pháp luật.

Theo quyết định, Geleximco không gửi HNX nội dung công bố thông tin đối với nhiều tài liệu, trong đó có báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu năm 2020, báo cáo tài chính năm 2020, báo cáo tình hình thanh toán lãi, gốc trái phiếu năm 2020.

Các tài liệu không được gửi theo quy định còn bao gồm báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ phát hành trái phiếu được kiểm toán năm 2022, bán niên và cả năm 2023, bán niên năm 2024; báo cáo tài chính bán niên năm 2024; cùng thông tin về tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu bán niên năm 2024.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp chậm gửi nhiều tài liệu công bố thông tin, trải dài từ năm 2021 đến năm 2024. Trong số này có các báo cáo tài chính năm và bán niên, báo cáo sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu, tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu và tình hình thực hiện cam kết với người sở hữu trái phiếu.

Đáng chú ý, Geleximco còn chậm công bố thông tin về việc hoàn tất mua lại trái phiếu trước hạn đối với mã GLXCH2123001 trong 17 lần, từ ngày 22/5/2023 đến ngày 4/10/2023, và mã GLXCH2123003 trong 6 lần, từ ngày 17/7/2023 đến ngày 10/9/2023.

Cũng trong ngày 14/10, Thanh tra Chứng khoán đã ban hành Quyết định xử phạt CTCP Đầu tư Quang Thuận 92,5 triệu đồng do vi phạm quy định về thời hạn công bố thông tin.

Theo quyết định, doanh nghiệp chậm công bố thông tin từ 10 ngày làm việc trở lên so với thời hạn quy định đối với nhiều tài liệu liên quan đến hoạt động phát hành trái phiếu.

Các tài liệu này gồm báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ phát hành trái phiếu được kiểm toán các kỳ năm 2023, bán niên năm 2024, năm 2024, bán niên năm 2025 và năm 2025; báo cáo tình hình tài chính năm 2024, bán niên năm 2025 và năm 2025.

Đầu tư Quang Thuận cũng chậm công bố thông tin về tình hình thanh toán lãi, gốc trái phiếu và tình hình thực hiện cam kết của doanh nghiệp phát hành đối với người sở hữu trái phiếu trong các kỳ năm 2024, bán niên năm 2025 và năm 2025.

Ngoài ra, vi phạm còn liên quan đến thông tin thanh toán gốc, lãi trái phiếu tại ngày đáo hạn của 60 mã trái phiếu, từ QTH.H2025.01 đến QTH.H2025.60.