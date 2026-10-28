Tập đoàn GELEX (GEX) báo lãi 9 tháng vượt mục tiêu cả năm nhờ mảng thiết bị điện và hạ tầng

Lợi nhuận cốt lõi tăng trưởng mạnh từ mảng thiết bị điện

Báo cáo tài chính quý 3/2026 của Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX ghi nhận doanh thu thuần đạt 13.957 tỷ đồng, tăng 42% so với cùng kỳ năm trước. Mức tăng trưởng doanh thu tích cực kéo theo lợi nhuận gộp đạt 2.778 tỷ đồng, tăng 52%. Cùng với đó, biên lợi nhuận gộp cũng được cải thiện từ mức 18,6% của cùng kỳ lên 19,9%. Lợi nhuận trước thuế quý 3 theo đó đạt 1.316 tỷ đồng, tăng 5%.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, Tập đoàn GELEX đạt doanh thu thuần hợp nhất 39.158 tỷ đồng, tăng 41%. Lợi nhuận trước thuế và lợi nhuận sau thuế lần lượt đạt mức 3.931 tỷ đồng và 2.817 tỷ đồng, tương ứng tỷ lệ tăng 14% và gần 17%. Đối chiếu với kế hoạch kinh doanh năm 2026, doanh nghiệp đã thực hiện hơn 88% chỉ tiêu doanh thu và vượt gần 8,8% mục tiêu lợi nhuận trước thuế. Trong đó, hai đơn vị thành viên là GELEX Electric và Hạ tầng GELEX đều ghi nhận lợi nhuận trước thuế 9 tháng vượt kế hoạch năm. Cụ thể, lợi nhuận cốt lõi của GELEX Electric tăng 32%, trong khi Hạ tầng GELEX vượt 52% kế hoạch lợi nhuận nhờ nguồn thu từ bất động sản khu công nghiệp và vật liệu xây dựng.

Nhu cầu đối với mảng thiết bị điện được thúc đẩy trực tiếp từ hoạt động mở rộng, nâng cấp lưới điện quốc gia và phát triển hạ tầng trọng điểm. Sự gia tăng các dự án xây dựng nhà máy của doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp FDI tiếp tục tạo ra nguồn cầu dồi dào. Khai thác cơ hội này, các đơn vị thiết bị điện thuộc tập đoàn đã nâng cao năng lực sản xuất, chủ động nguồn nguyên liệu và tối ưu vận hành. Các sáng kiến cải tiến từ người lao động tại hệ thống nhà máy CADIVI giúp doanh nghiệp đáp ứng tốt yêu cầu về quy mô, chất lượng và tiến độ cung ứng, mở ra thêm dư địa tăng trưởng từ thị trường xuất khẩu.

Gia tăng quỹ đất công nghiệp và nâng cao năng lực tài chính

Đối với mảng hạ tầng khu công nghiệp, nhu cầu mặt bằng tiếp tục được hỗ trợ bởi xu hướng mở rộng sản xuất và dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài. Số liệu từ Cục Thống kê cho thấy vốn FDI thực hiện 9 tháng đạt 21,07 tỷ USD, tăng 12% và là mức cao nhất trong 5 năm qua. Cùng với chỉ số sản xuất công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 12,9%, nhu cầu thuê nhà xưởng và dịch vụ hạ tầng gia tăng mạnh. Kịp thời đáp ứng thị trường, Viglacera liên tục mở rộng quỹ đất, điển hình là việc khởi công Khu công nghiệp số 01 Green One tại Hưng Yên, đồng thời chuẩn bị khởi công dự án Tây Phổ Yên tại Thái Nguyên và Phù Ninh tại Phú Thọ. Các dự án mới được định hướng phát triển theo mô hình xanh, thông minh, ứng dụng công nghệ số và năng lượng tái tạo.

Lĩnh vực vật liệu xây dựng của tập đoàn cũng đón nhận tín hiệu tích cực khi vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội 9 tháng tăng 15%. Sự phục hồi của các dự án bất động sản và hoạt động giải ngân đầu tư công hỗ trợ lớn cho việc tiêu thụ sản phẩm. Từ năm 2025, Viglacera đã thực hiện tinh gọn bộ máy, giảm đầu mối trung gian và đẩy mạnh tự động hóa. Sự điều chỉnh này, kết hợp với việc hợp tác cùng Frasers Property để bổ sung kinh nghiệm quốc tế về quy hoạch hạ tầng xanh, giúp doanh nghiệp đáp ứng trọn vẹn tiêu chuẩn khắt khe của mạng lưới sản xuất toàn cầu.

Về quy mô tài sản, tính đến ngày 30/09/2026, tổng tài sản của Tập đoàn GELEX đạt 83.379 tỷ đồng, tăng hơn 13% so với thời điểm đầu năm. Cơ cấu nguồn vốn duy trì sự ổn định, các chỉ số đòn bẩy và khả năng thanh toán đều được kiểm soát ở mức an toàn. Nhờ nền tảng tài chính vững chắc, tổ chức VIS Rating vừa quyết định duy trì xếp hạng tín nhiệm dài hạn của doanh nghiệp ở mức A với triển vọng Tích cực. Đánh giá này phản ánh năng lực quản trị rủi ro và khả năng tiếp tục tăng trưởng lợi nhuận, cải thiện dòng tiền kinh doanh của tập đoàn trong chu kỳ 12 đến 18 tháng tới.