Tập đoàn FPT (FPT): Sắp chi hơn 1.880 tỷ đồng tạm ứng cổ tức, lợi nhuận 9 tháng tăng trưởng hai con số

FPT tạm ứng cổ tức 10%, dự kiến chi hơn 1.880 tỷ đồng

Công ty cổ phần FPT (mã ck: FPT) vừa công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc thông qua phương án tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2026. Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức là 30/11/2026.

FPT sẽ tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 10%, tương ứng cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu nhận 1.000 đồng. Với gần 1,89 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, FPT dự kiến phải chi hơn 1.880 tỷ đồng để thực hiện đợt tạm ứng cổ tức này. Thời gian chi trả dự kiến vào ngày 10/12/2026.

FPT duy trì tăng trưởng lợi nhuận hai chữ số

Về kết quả kinh doanh, kết thúc 9 tháng đầu năm 2026, Công ty Cổ phần FPT ghi nhận doanh thu 40.023 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 8.770 tỷ đồng, lần lượt tăng 12,4% và 17% so với cùng kỳ năm trước.

Lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 7.778 tỷ đồng, tăng 13,3%. EPS đạt 4.142 đồng/cổ phiếu, tăng 12,8% so với cùng kỳ.

Khối Công nghệ, gồm Dịch vụ công nghệ thông tin trong nước và Dịch vụ công nghệ thông tin nước ngoài, tiếp tục giữ vai trò chủ chốt trong cơ cấu kinh doanh của FPT, đóng góp 89% doanh thu và 58% lợi nhuận trước thuế toàn Tập đoàn. Cụ thể, khối này mang về 35.515 tỷ đồng doanh thu và 5.052 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế trong 9 tháng, tăng lần lượt 14,8% và 16,6% so với cùng kỳ năm trước.

Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu còn nhiều thách thức, doanh thu Dịch vụ công nghệ thông tin nước ngoài đạt 28.538 tỷ đồng, tăng 11,6%.

Tính đến hết tháng 9/2026, doanh thu ký mới của Dịch vụ công nghệ thông tin nước ngoài đạt 36.137 tỷ đồng, tăng 23,1% so với cùng kỳ.

Bên cạnh sự ổn định của mảng quốc tế, thị trường trong nước ghi nhận sức bật lớn với doanh thu dịch vụ công nghệ thông tin đạt 6.977 tỷ đồng, tăng 29,8%. Lợi nhuận trước thuế của mảng này đạt 542 tỷ đồng, cao gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái. Hệ sinh thái sản phẩm công nghệ tự phát triển tiếp tục duy trì đà tăng với doanh thu 2.284 tỷ đồng, tăng 19,9%.

Khối giáo dục, đầu tư và các hoạt động khác ghi nhận doanh thu 4.508 tỷ đồng, giảm nhẹ 3,1% so với cùng kỳ. Dù doanh thu đi lùi, lợi nhuận trước thuế của khối này vẫn tăng 17,6% lên mức 3.719 tỷ đồng.

FPT cho biết động lực chính đến từ mức tăng trưởng lợi nhuận hai chữ số của các công ty liên doanh, liên kết.