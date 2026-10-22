Tập đoàn fintech Canada mở rộng hoạt động tại Israel

Công nghệ tài chính (Fintech) đang có nhiều dư địa phát triển. Ảnh minh họa: BNEWS/TTXVN

Động thái này diễn ra trong bối cảnh Nuvei chuẩn bị hoàn tất thương vụ mua lại công ty fintech Payoneer của Israel trị giá 2,75 tỷ USD, qua đó tăng cường vị thế trên thị trường thanh toán quốc tế.

Theo trang tin công nghệ CTech ngày 21/10, Cơ quan Chứng khoán Israel đã cấp phép cho Nuvei thực hiện dịch vụ xử lý thanh toán tại nước này sau khoảng 18 tháng xem xét hồ sơ.

Giấy phép cho phép tập đoàn cung cấp dịch vụ thanh toán bằng đồng nội tệ cho các doanh nghiệp quốc tế đang kinh doanh tại Israel, trong đó có các nền tảng thương mại điện tử Shein, Temu và các hãng hàng không Lufthansa, KLM.

Việc được cấp phép giúp Nuvei xử lý các giao dịch phát sinh tại Israel như giao dịch nội địa thay vì giao dịch xuyên biên giới, qua đó giảm chi phí thanh toán và tỷ lệ giao dịch bị hệ thống cảnh báo gian lận.

Theo ông Yuval Ziv, Chủ tịch Nuvei, dù có quy mô dân số tương đối nhỏ, Israel vẫn là thị trường hấp dẫn nhờ sức mua trực tuyến lớn và nhu cầu đi lại quốc tế cao. Các khoản tiết kiệm chi phí xử lý thanh toán được kỳ vọng có thể giúp doanh nghiệp giảm giá dịch vụ cho người tiêu dùng.

Bên cạnh phục vụ các tập đoàn bán lẻ và hàng không quốc tế, Nuvei dự kiến mở rộng dịch vụ tới các doanh nghiệp công nghệ Israel, vốn có hoạt động xuất khẩu lớn và nhu cầu tiếp nhận thanh toán từ nước ngoài.

Giấy phép mới chỉ áp dụng đối với hoạt động xử lý thanh toán, không bao gồm phát hành thẻ tín dụng. Nuvei cũng sẽ kết nối với hệ thống dịch vụ ngân hàng tự động SHVA của Israel để đáp ứng các yêu cầu quản lý.

Trên thực tế, Nuvei đã hiện diện tại Israel từ năm 2019 thông qua thương vụ mua lại công ty thanh toán SafeCharge với giá 890 triệu USD.

Năm 2021, tập đoàn tiếp tục mua lại Simplex, doanh nghiệp cung cấp giải pháp thanh toán tiền mã hóa, với giá 250 triệu USD. Hiện Nuvei có khoảng 350 nhân viên tại trung tâm Tel Aviv, trong tổng số 2.600 lao động trên toàn cầu.

Đáng chú ý, thương vụ mua lại Payoneer trị giá 2,75 tỷ USD, được ký kết hồi tháng 6/2026, dự kiến tiếp tục mở rộng đáng kể quy mô hoạt động của Nuvei tại Israel. Sau sáp nhập, doanh nghiệp hợp nhất được dự báo đạt doanh thu thường niên khoảng 3 tỷ USD và có gần 5.000 nhân viên.

Việc Nuvei tăng cường hiện diện tại Israel phản ánh xu hướng mở rộng của các tập đoàn fintech quốc tế trong lĩnh vực thanh toán số và thương mại điện tử xuyên biên giới, đồng thời cho thấy vai trò ngày càng lớn của các doanh nghiệp công nghệ Israel trong thị trường dịch vụ tài chính toàn cầu.