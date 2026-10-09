Tập đoàn Đường sắt quốc gia thành lập đơn vị phát triển tài sản và TOD đường sắt

Ra mắt Ban phát triển tài sản và giao thông công cộng (TOD) đường sắt của Tập đoàn Đường sắt quốc gia Việt Nam. Ảnh: Bnews/vnanet.vn

Ngày 9/10, Tập đoàn Đường sắt quốc gia Việt Nam ra mắt Ban phát triển tài sản và giao thông công cộng (TOD) đường sắt, đồng thời bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo của ban, với Trưởng ban là ông Lê Đình Hà, nguyên Giám đốc Công ty Cổ phần Đường sắt Sài Gòn; cùng 3 Phó Trưởng Ban là bà Phạm Thị Huế, ông Phạm Thanh Tùng và ông Nguyễn Trọng Hiếu.

Theo Tập đoàn Đường sắt quốc gia Việt Nam, sự ra đời của Ban phát triển tài sản và TOD Đường sắt Việt Nam tuy là bước đi ban đầu, nhưng mang tính chiến lược quan trọng. Sự phát triển tài sản và TOD được định vị là một trong những trụ cột quan trọng nhất của tập đoàn, cùng với hạ tầng, vận tải, công nghiệp. Đây cũng chính là bài học kinh nghiệm của nhiều quốc gia có nền đường sắt phát triển, với phương châm "dùng đường sắt để nuôi đường sắt".

Phát biểu tại sự kiện, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn, ông Đặng Sỹ Mạnh đề nghị tập thể ban cần đoàn kết một lòng "bắt tay ngay vào thực hiện cho được đề án cũng như chức năng nhiệm vụ mà tập đoàn đã giao cho ban. Trong đó từ con người, quy chế, đến lộ trình, phải ra được sản phẩm cụ thể. Phải làm rõ từ nay đến cuối năm sẽ làm được gì. Trong năm 2027 cần làm được gì, từ nay đến 2030 làm được gì. Trong câu chuyện phát triển tài sản và TOD, với đường sắt cũ sẽ làm gì, với đường sắt mới sẽ làm gì".

Chủ tịch HĐTV Đặng Sỹ Mạnh phát biểu chỉ đạo. Ảnh: Bnews/vnanet.vn phát

Chủ tịch HĐTV Đặng Sỹ Mạnh yêu cầu Ban Phát triển tài sản và TOD đường sắt cần thay đổi từ định vị, tư duy đến hành động, làm đúng pháp luật, làm bền vững, vì mục tiêu lâu dài, nghiên cứu kỹ lưỡng kinh nghiệm quốc tế, và bám sát 2 nhiệm vụ chiến lược của tập đoàn. Đường sắt phải luôn có chiến lược đi trước, chứ bị động thì sẽ luôn ở thế thua.

Chia sẻ câu chuyện về phát triển TOD trên thế giới, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn cho biết ở Nhật Bản, sau khi xem xét sắp xếp lại với công nghệ chạy tàu mới, người Nhật đã dồn tất cả hạ tầng của khu ga về một góc, góc còn lại phát triển TOD. Hoặc có những khu ga ngầm hóa hạ tầng, để phía trên phát triển TOD. Kết quả là nguồn thu mang lại từ TOD rất lớn, có những nước cao hơn doanh thu vận tải, trong đó có cả những giá trị không đong đếm được, ví dụ sự hình thành của các thành phố khu ga, biến những khu ga vắng vẻ trở thành những đô thị hiện đại và sầm uất.

Chủ tịch HĐTV Đặng Sỹ Mạnh chỉ rõ: "Đến nay, ngành đường sắt Việt Nam mới chỉ dừng ở việc cố gắng làm khâu quản lý, chứ chưa chú ý và hiệu quả trong khâu phát triển tài sản và TOD… chúng ta cần định vị lại, và cố gắng làm tốt giải pháp phát triển tài sản và TOD đường sắt. Mục tiêu là lấy đường sắt nuôi đường sắt".

Theo Quyết định số 1583/QĐ-ĐS, Ban Phát triển tài sản và TOD đường sắt là đơn vị tham mưu, giúp việc cho Hội đồng thành viên, Chủ tịch Hội đồng thành viên và Ban Tổng Giám đốc Tập đoàn Đường sắt Quốc gia Việt Nam trong công tác quản lý, đầu tư, phát triển và khai thác thương mại quỹ đất, tài sản của tập đoàn.

Ban chủ trì xây dựng danh mục, chiến lược và kế hoạch khai thác tài sản, đồng thời hướng dẫn, giám sát các đơn vị trực thuộc nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản và gia tăng doanh thu ngoài vận tải.

Ban nghiên cứu, đề xuất quy hoạch và phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng (TOD), gắn với phát triển thương mại, dịch vụ tại nhà ga và khu vực phụ cận ga đường sắt.

Ban thực hiện nghiên cứu, chuẩn bị dự án đầu tư, tìm kiếm và đàm phán với các đối tác, nhà đầu tư; xây dựng các mô hình hợp tác, liên doanh, liên kết để phát huy tiềm năng tài sản đường sắt. Đồng thời, Ban quản lý phát triển kinh doanh các sản phẩm, dịch vụ thương mại và đầu tư, vận hành, khai thác hạ tầng viễn thông thuộc phạm vi được giao…