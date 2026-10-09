Tập đoàn Đường sắt quốc gia định vị trụ cột phát triển chiến lược mới

Tàu hỏa trở thành phương tiện được đông đảo người dân lựa chọn để về quê và đi du lịch. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Tập đoàn Đường sắt quốc gia Việt Nam vừa thành lập Ban phát triển tài sản và đô thị theo định hướng giao thông công cộng (TOD) đường sắt nhằm triển khai và thực hiện công tác quản lý, đầu tư, phát triển và khai thác thương mại quỹ đất, tài sản của đơn vị.

Theo đó, Ban phát triển tài sản và TOD đường sắt chủ trì xây dựng danh mục, chiến lược và kế hoạch khai thác tài sản, đồng thời hướng dẫn, giám sát các đơn vị trực thuộc nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản và gia tăng doanh thu ngoài vận tải.

Ban cũng sẽ nghiên cứu, đề xuất quy hoạch và phát triển đô thị theo định hướng TOD, gắn với phát triển thương mại, dịch vụ tại nhà ga và khu vực phụ cận ga đường sắt; thực hiện nghiên cứu, chuẩn bị dự án đầu tư, tìm kiếm và đàm phán với các đối tác, nhà đầu tư; xây dựng các mô hình hợp tác, liên doanh, liên kết để phát huy tiềm năng tài sản đường sắt.

Ngoài ra, Ban phát triển tài sản và TOD đường sắt quản lý phát triển kinh doanh các sản phẩm, dịch vụ thương mại và đầu tư, vận hành, khai thác hạ tầng viễn thông thuộc phạm vi được giao,…

Khẳng định sự ra đời của Ban phát triển tài sản và TOD Đường sắt Việt Nam là bước đi ban đầu nhưng mang tính chiến lược quan trọng, ông Đặng Sỹ Mạnh, Chủ tịch Hội đồng thành viên VNR cho biết phát triển tài sản và TOD được định vị là một trong những trụ cột quan trọng nhất của Tập đoàn, cùng với hạ tầng, vận tải, công nghiệp. Đây cũng chính là bài học kinh nghiệm của nhiều quốc gia có nền đường sắt phát triển, với phương châm “dùng đường sắt để nuôi đường sắt.”

Dẫn giải bài học về phát triển TOD trên thế giới, ông Mạnh cho biết ở Nhật Bản, sau khi xem xét sắp xếp lại với công nghệ chạy tàu mới đã dồn tất cả hạ tầng của khu ga về một góc, góc còn lại phát triển TOD; hoặc có những khu ga ngầm hóa hạ tầng, để phía trên phát triển TOD.

Tuy nhiên, ông Mạnh thừa nhận, đường sắt Việt Nam mới chỉ dừng ở việc cố gắng làm khâu quản lý, chứ chưa chú ý và hiệu quả trong khâu phát triển tài sản và TOD… nên cần định vị lại, cố gắng làm thật tốt giải pháp phát triển tài sản và TOD, với mục tiêu là "lấy đường sắt nuôi đường sắt."

Tập đoàn Đường sắt quốc gia Việt Nam lập Ban phát triển tài sản và TOD đường sắt. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Nhấn mạnh đến kết quả là nguồn thu mang lại từ TOD rất lớn, Chủ tịch VNR tiết lộ có những nước cao hơn doanh thu vận tải, trong đó có cả những giá trị không đong đếm như sự hình thành của các thành phố khu ga, biến những khu ga vắng vẻ trở thành những đô thị hiện đại và sầm uất.

Do đó, người đứng đầu VNR giao Ban phát triển tài sản và TOD đường sắt bắt tay ngay vào thực hiện cho được đề án cũng như chức năng nhiệm vụ mà Tập đoàn đã giao; đề ra kế hoạch, lộ trình các sản phẩm cụ thể, mục tiêu chiến lược trong năm nay và giai đoạn tới về phát triển thương mại, dịch vụ tại nhà ga và khu vực phụ cận ga đường sắt; định vị tư duy đến hành động, làm đúng pháp luật, bền vững vì mục tiêu lâu dài…/.