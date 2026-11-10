Tập đoàn Dương Đông bị thanh tra chỉ ra nhiều bất thường trong kinh doanh xăng dầu, chuyển hồ sơ qua công an

Thanh tra Chính phủ xác định các vụ việc tại Tập đoàn Dương Đông có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự liên quan đến mua bán xăng dầu không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc. (Ảnh: DDS)

Theo Kết luận thanh tra số 768/KL-TTCP ngày 28/10/2026, Thanh tra Chính phủ phát hiện nhiều dấu hiệu vi phạm trong hoạt động mua bán, kinh doanh xăng dầu tại CTCP Tập đoàn Dương Đông.

Theo đó, Tập đoàn Dương Đông thành lập năm 2006, có vốn điều lệ 750 tỷ đồng, trụ sở tại TP HCM. Doanh nghiệp có 17 công ty thành viên, 7 chi nhánh, hệ thống phân phối gồm 45 tổng đại lý, đại lý và 34 cửa hàng bán lẻ xăng dầu.

Theo Thanh tra, một trong những phát hiện đáng chú ý là tồn kho trên phần mềm kế toán của Dương Đông ghi nhận âm gần 123 triệu lít tại ngày 31/3/2026.

Bên cạnh đó, số liệu nhập, xuất xăng dầu trên báo cáo tài chính chênh lệch so với dữ liệu hóa đơn và tờ khai hải quan đã kê khai thuế. Lượng nhập chênh lệch khoảng 21 triệu lít, lượng xuất chênh lệch khoảng 102 triệu lít, tổng giá trị ước tính khoảng 2.078 tỷ đồng.

Thanh tra Chính phủ nhận định những bất thường này có dấu hiệu vi phạm quy định về kế toán, xác nhận thông tin, số liệu kế toán sai sự thật.

Cơ quan thanh tra cũng phát hiện Dương Đông có giao dịch với một số doanh nghiệp có dấu hiệu mua bán xăng dầu không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hoặc sử dụng hóa đơn không hợp pháp.

Trong đó, Công ty TNHH Kinh doanh thương mại xăng dầu Thanh Bình đã mua khoảng 114 triệu lít xăng dầu từ Dương Đông. CTCP Nhiên liệu Phúc Lâm mua khoảng 38,6 triệu lít và bán khoảng 468 triệu lít xăng dầu với doanh nghiệp này.

Một số doanh nghiệp khác cũng được đề cập trong kết luận gồm Công ty TNHH Xăng dầu Tây Nam S.W.P và CTCP Thương mại dầu khí Đồng Tháp.

Từ kết quả xác minh, Thanh tra Chính phủ xác định vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự liên quan đến mua bán xăng dầu không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc và vi phạm quy định về kế toán. Hồ sơ đã được chuyển đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an để tiếp nhận, xử lý.

Về nghĩa vụ thuế, Thanh tra Chính phủ xác định Dương Đông cùng các công ty con, chi nhánh có dấu hiệu kê khai không đúng đối tượng đối với thuế bảo vệ môi trường, với số tiền khoảng 720 tỷ đồng. Trong đó, khoảng 140 tỷ đồng không có khả năng nộp vào ngân sách nhà nước.

Ngoài ra, các giao dịch liên kết giữa doanh nghiệp, công ty con và tổ chức, cá nhân liên quan có tổng giá trị khoảng 860 tỷ đồng. Cơ quan thanh tra xác định doanh thu tài chính kê khai thiếu khoảng 243 tỷ đồng, tương ứng số thuế thu nhập doanh nghiệp thiếu khoảng 48,6 tỷ đồng.

Thanh tra Chính phủ đã chuyển hồ sơ đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đối với nội dung có dấu hiệu trốn thuế; đồng thời chuyển cơ quan thuế xem xét, xử lý các vi phạm thuộc thẩm quyền.

Trong hoạt động kinh doanh, cơ quan thanh tra còn phát hiện 15/19 đơn vị có lượng xăng dầu tồn kho vượt từ 150% đến trên 500% so với mức tồn kho trung bình của ba tháng liền kề trước đó.

Dương Đông cũng có dấu hiệu không bảo đảm mức dự trữ xăng dầu bắt buộc tối thiểu trong cả 51 tháng được thanh tra, từ năm 2022 đến tháng 3/2026.

Đối với Quỹ bình ổn giá xăng dầu, số tiền trích lập thấp hơn khoảng 5,4 tỷ đồng, trong khi số tiền chi sử dụng cao hơn khoảng 71,7 tỷ đồng so với cách tính theo sản lượng tiêu thụ quy định tại Nghị định 95/2021/NĐ-CP.

Từ các sai phạm, tồn tại được phát hiện, Thanh tra Chính phủ kiến nghị các cơ quan chức năng tiếp nhận, xử lý hồ sơ có dấu hiệu vi phạm hình sự; đồng thời xem xét xử lý những vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế và kinh doanh xăng dầu.

Tập đoàn Dương Đông được yêu cầu khắc phục các tồn tại, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế và chấp hành yêu cầu của cơ quan quản lý. Các đơn vị liên quan phải báo cáo kết quả thực hiện kết luận thanh tra trước ngày 15/12/2026.