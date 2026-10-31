Tập đoàn Đức và Tây Ban Nha được chọn cung cấp hạ tầng cho đồng euro kỹ thuật số

Biểu tượng đồng euro ở phía trước trụ sở Ngân hàng trung ương châu Âu (ECB) tại Frankfurt am Main, Đức. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) đã lựa chọn Deutsche Telekom của Đức và Telefónica của Tây Ban Nha làm đối tác công nghệ cung cấp hạ tầng mạng cho hệ thống đồng euro kỹ thuật số, một bước tiến mới trong kế hoạch xây dựng phương tiện thanh toán số chung của Khu vực đồng euro.

ECB ngày 30/10 cho biết hai tập đoàn viễn thông châu Âu sẽ cung cấp hạ tầng mạng cho hệ thống. Theo thiết kế, các ngân hàng và những nhà cung cấp dịch vụ thanh toán muốn cung cấp đồng euro kỹ thuật số cho khách hàng có thể kết nối với hệ thống thông qua một trong hai nhà cung cấp này.

Việc lựa chọn Deutsche Telekom và Telefónica cho thấy ECB đang ưu tiên các doanh nghiệp công nghệ và viễn thông của châu Âu đối với một phần hạ tầng quan trọng của dự án.

ECB dự kiến bắt đầu giai đoạn thí điểm đồng euro kỹ thuật số trong năm 2027, trước khi hướng tới khả năng chính thức đưa phương tiện thanh toán này vào sử dụng từ năm 2029.

Đồng euro kỹ thuật số về bản chất là phiên bản điện tử của đồng euro do ngân hàng trung ương phát hành, được thiết kế để bổ sung cho tiền giấy và tiền xu hiện nay chứ không thay thế tiền mặt.

Người dân dự kiến có thể sử dụng phương tiện này trong các giao dịch thanh toán hằng ngày thông qua ứng dụng và các dịch vụ thanh toán được kết nối với hạ tầng của hệ thống.

Một trong những mục tiêu chiến lược của dự án là tăng quyền tự chủ của châu Âu trong lĩnh vực thanh toán. Thị trường thanh toán số của khu vực hiện phụ thuộc đáng kể vào các tập đoàn và hệ thống có nguồn gốc từ Mỹ như Visa, Mastercard, PayPal và Apple Pay.

Việc xây dựng một hạ tầng thanh toán bằng đồng euro kỹ thuật số do châu Âu kiểm soát vì vậy được kỳ vọng giúp giảm sự phụ thuộc vào các nhà cung cấp ngoài khu vực, đồng thời tăng khả năng tự chủ đối với một bộ phận hạ tầng tài chính ngày càng quan trọng trong nền kinh tế số.

Vai trò của Deutsche Telekom và Telefónica chủ yếu nằm ở việc bảo đảm hạ tầng kết nối cho hệ thống. Các nhà cung cấp dịch vụ thanh toán tham gia đồng euro kỹ thuật số sẽ có thể sử dụng mạng của một trong hai doanh nghiệp để kết nối với hệ thống trung tâm.

Đối với ECB, dự án đồng euro kỹ thuật số còn nhằm bảo đảm rằng tiền do ngân hàng trung ương phát hành tiếp tục có vai trò trong nền kinh tế khi thanh toán không dùng tiền mặt và các hình thức thanh toán qua thiết bị di động ngày càng phổ biến.

Tuy nhiên, ECB nhấn mạnh đồng euro kỹ thuật số sẽ tồn tại đồng thời với tiền mặt. Người dân vẫn có thể tiếp tục sử dụng tiền giấy và tiền xu euro, trong khi phiên bản kỹ thuật số cung cấp thêm một phương thức thanh toán trong môi trường trực tuyến và điện tử.

Việc hai tập đoàn lớn của Đức và Tây Ban Nha được lựa chọn làm đối tác hạ tầng cũng phản ánh xu hướng rộng hơn của Liên minh châu Âu trong việc tăng cường chủ quyền số, tức khả năng duy trì quyền kiểm soát đối với những hạ tầng công nghệ và dịch vụ số thiết yếu thay vì phụ thuộc quá lớn vào các tập đoàn ngoài châu Âu.

Nếu được triển khai theo kế hoạch, đồng euro kỹ thuật số từ năm 2029 có thể trở thành một cấu phần mới của hệ thống thanh toán châu Âu, bên cạnh tiền mặt, tiền gửi ngân hàng và các phương thức thanh toán thương mại hiện nay./.