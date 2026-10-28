Tập đoàn Điện Quang (DQC) vượt xa kế hoạch lợi nhuận năm, các khoản phải thu tăng vọt

Lợi nhuận tăng trưởng mạnh mẽ, sớm hoàn thành chỉ tiêu năm 2026

Báo cáo tài chính quý 3/2026 của Tập đoàn Điện Quang cho thấy doanh thu đạt 257,99 tỷ đồng, tăng 7,3% so với cùng kỳ năm trước. Điểm sáng lớn nhất trong kỳ là sự cải thiện rõ rệt của biên lợi nhuận gộp, tăng từ mức 19,9% lên 25%. Nhờ đó, doanh nghiệp ghi nhận lợi nhuận sau thuế đạt 10,45 tỷ đồng, tăng thêm 10,44 tỷ đồng so với mức nền rất thấp của cùng kỳ năm ngoái.

Phân tích sâu hơn vào cấu trúc chi phí trong quý 3, lợi nhuận gộp của công ty đạt 64,42 tỷ đồng, ghi nhận mức tăng 34,5%, tương ứng tăng thêm 16,54 tỷ đồng. Hoạt động tài chính cũng đóng góp tích cực khi doanh thu tăng 358,1% lên 4,26 tỷ đồng, trong khi chi phí tài chính giảm mạnh 81,3%, lùi về mức 2,56 tỷ đồng. Ở chiều ngược lại, chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp tăng 20%, tương ứng tăng thêm 9,56 tỷ đồng, chạm mức 57,25 tỷ đồng. Các hoạt động khác trong kỳ biến động không đáng kể và ít tác động đến kết quả chung.

Tính chung lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, Tập đoàn Điện Quang đạt doanh thu 821,9 tỷ đồng, tăng 37,4% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế ghi nhận mức 24,63 tỷ đồng, tăng trưởng 244%. Trong năm 2026, Đại hội đồng cổ đông công ty đã thông qua kế hoạch doanh thu 1.000 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 20 tỷ đồng. Với mức lợi nhuận trước thuế đạt 26,16 tỷ đồng chỉ sau 9 tháng, Tập đoàn Điện Quang đã hoàn thành tới 130,8% kế hoạch lợi nhuận của cả năm nay.

Dòng tiền kinh doanh âm, quy mô tài sản mở rộng

Trái ngược với kết quả lợi nhuận tăng trưởng ấn tượng, báo cáo lưu chuyển tiền tệ của Tập đoàn Điện Quang cho thấy dòng tiền kinh doanh chính trong 9 tháng đầu năm 2026 ghi nhận mức âm 0,84 tỷ đồng. Con số này cho thấy sự sụt giảm mạnh về chất lượng dòng tiền khi so sánh với mức dương 72,2 tỷ đồng của cùng kỳ năm trước. Dòng tiền đầu tư trong kỳ cũng ghi nhận âm 38,76 tỷ đồng. Để bù đắp, dòng tiền tài chính dương 48,6 tỷ đồng, chủ yếu xuất phát từ việc doanh nghiệp tăng cường vay nợ.

Về quy mô bảng cân đối kế toán, tính tới ngày 30/9/2026, tổng tài sản của Tập đoàn Điện Quang đạt 1.425,2 tỷ đồng, tăng 26% so với thời điểm đầu năm, tương ứng mức tăng thêm 293,7 tỷ đồng. Trong cơ cấu tài sản, các khoản phải thu ngắn hạn chiếm tỷ trọng lớn nhất với 537,7 tỷ đồng, tương đương 37,7% tổng tài sản. Tiếp đó là giá trị hàng tồn kho đạt 321,8 tỷ đồng, chiếm 22,58%. Tài sản cố định và lượng tiền mặt cùng đầu tư tài chính ngắn hạn lần lượt ghi nhận 272,6 tỷ đồng và 153,9 tỷ đồng.

Điểm cần lưu ý nhất trên bảng cân đối kế toán là sự gia tăng đột biến của các khoản phải thu ngắn hạn. Chỉ tiêu này đã tăng tới 99,6% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 268,3 tỷ đồng, cho thấy một lượng vốn lớn của doanh nghiệp đang bị đối tác chiếm dụng. Về phía nguồn vốn, tổng nợ vay ngắn hạn của công ty tăng 56,2% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 49,43 tỷ đồng, vươn lên mức 137,38 tỷ đồng. Mức dư nợ ngắn hạn này hiện tương đương với 17,3% tổng vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp.