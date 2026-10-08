Tập đoàn Điện lực Việt Nam bảo đảm cung ứng điện, đẩy tiến độ dự án cuối năm 2026

Trong tháng 9 và 9 tháng đầu năm 2026, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cùng các đơn vị thành viên đã bảo đảm cung cấp điện phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, nhu cầu sinh hoạt của người dân và các sự kiện chính trị, xã hội. Các đơn vị cũng khẩn trương ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai, mưa lũ, khôi phục cấp điện cho khách hàng bị ảnh hưởng.

Sản lượng điện toàn hệ thống tăng 9,3%

Tháng 9/2026, sản lượng điện sản xuất và nhập khẩu toàn hệ thống đạt 29,97 tỷ kWh, tăng 9,2% so với cùng kỳ. Lũy kế 9 tháng, sản lượng đạt 265,79 tỷ kWh, tăng 9,3% so với cùng kỳ năm 2025.

Nhiệt điện than chiếm tỷ trọng lớn nhất trong cơ cấu huy động nguồn điện, đạt 132,63 tỷ kWh, tương đương 49,9%. Tiếp đến là thủy điện với 68,48 tỷ kWh, chiếm 25,8%; năng lượng tái tạo đạt 33,6 tỷ kWh, chiếm 12,6%; tua bin khí đạt 20,48 tỷ kWh, chiếm 7,7%; điện nhập khẩu đạt 10,3 tỷ kWh, chiếm 3,9%. Trong nhóm năng lượng tái tạo, điện mặt trời đạt 21,5 tỷ kWh, điện gió đạt 10,85 tỷ kWh.

Sản lượng điện truyền tải tháng 9 ước đạt 23,8 tỷ kWh. Lũy kế 9 tháng, sản lượng truyền tải ước đạt 213,98 tỷ kWh, tăng 10,75% so với cùng kỳ năm 2025. Hướng truyền tải chủ yếu từ miền Trung ra miền Bắc và từ miền Trung vào miền Nam.

Cùng với vận hành hệ thống, Tập đoàn Điện lực Việt Nam tiếp tục hoàn thiện giải pháp kỹ thuật để cung cấp 100% dịch vụ điện trực tuyến toàn trình, kết nối đồng bộ với các cơ sở dữ liệu quốc gia.

Tập đoàn đã đưa 12/12 dịch vụ điện cấp độ 4 lên môi trường trực tuyến, hoàn thành đồng bộ dữ liệu khách hàng và hợp đồng mua bán điện về Cổng Dịch vụ công quốc gia mới do C12, Bộ Công an quản lý. Đến nay, 4/12 dịch vụ điện toàn trình đã hoàn thành kiểm thử, công bố và cung cấp chính thức. Với 8 dịch vụ còn lại, EVN đã sẵn sàng, đang chờ Cổng Dịch vụ công quốc gia mới hoàn thiện hệ thống.

Thông tin hóa đơn tiền điện của khách hàng cũng đã được đồng bộ với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư do Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06) quản lý. Tập đoàn Điện lực Việt Nam phối hợp với C06 kết nối ứng dụng chăm sóc khách hàng với VNeID.

Sau khi ứng dụng EVN CSKH được đưa vào sử dụng từ ngày 15/6/2026, Tập đoàn và các tổng công ty điện lực tiếp tục đưa tổng đài chăm sóc khách hàng 1558 vào hoạt động từ ngày 15/8/2026, phục vụ khách hàng sử dụng điện trên toàn quốc.

Đẩy tiến độ các dự án nguồn điện, lưới điện

Trong 9 tháng đầu năm, Tập đoàn Điện lực Việt Nam tập trung chỉ đạo, đôn đốc triển khai các dự án nguồn và lưới điện trọng điểm theo kế hoạch, thực hiện Nghị quyết số 31-NQ/ĐU ngày 21/3/2026 của Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn.

Tại Dự án Nhiệt điện Quảng Trạch I, tổ máy 1 tiếp tục chạy thử nghiệm, hướng tới phát điện thương mại vào cuối tháng 11/2026. Tổ máy 2 đã hòa đồng bộ ngày 28/9/2026, phấn đấu phát điện thương mại vào cuối tháng 12/2026.

Các dự án Thủy điện Trị An mở rộng và Thủy điện tích năng Bác Ái tiếp tục thi công. Các dự án Thủy điện Tuyên Quang mở rộng, Sê San 3 mở rộng và Sê San 4 mở rộng đã được phê duyệt chủ trương đầu tư, đang hoàn thiện báo cáo nghiên cứu khả thi để trình cấp có thẩm quyền thẩm định. Hai dự án Thủy điện Sơn La mở rộng và Thủy điện Lai Châu mở rộng tiếp tục hoàn thiện hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư.

Về lưới điện, Tập đoàn Điện lực Việt Nam và các đơn vị đã khởi công 136 công trình, gồm 2 công trình 500kV, 18 công trình 220kV và 116 công trình 110kV; đóng điện 131 công trình, gồm 5 công trình 500kV, 16 công trình 220kV và 110 công trình 110kV. Riêng tháng 9, các đơn vị khởi công 11 công trình và đóng điện 13 công trình lưới điện 110–500kV.

Đối với hệ thống lưu trữ năng lượng bằng pin (BESS), EVNHANOI đã hoàn thành 50MW; EVNNPC hoàn thành 155MW và phấn đấu hoàn thành 305MW trong tháng 10/2026. Ban Quản lý dự án Điện 2 và EVNGENCO3 tiếp tục triển khai thủ tục đầu tư BESS tập trung tại miền Bắc, với quy mô tương ứng 550MW và 300MW.

Kết quả cung ứng điện và đầu tư lưới điện 9 tháng năm 2026 265,79 tỷ kWh: Sản lượng điện sản xuất và nhập khẩu toàn hệ thống, tăng 9,3% so với cùng kỳ năm 2025. 213,98 tỷ kWh: Sản lượng điện truyền tải ước thực hiện, tăng 10,75%. 136 công trình lưới điện khởi công: 2 công trình 500kV, 18 công trình 220kV và 116 công trình 110kV. 131 công trình lưới điện đóng điện: 5 công trình 500kV, 16 công trình 220kV và 110 công trình 110kV. 1558: Tổng đài chăm sóc khách hàng của EVN trên toàn quốc, hoạt động từ ngày 15/8/2026.

Chuẩn bị phương án cung ứng điện năm 2027

Theo phương thức vận hành tháng 10 của NSMO, sản lượng điện sản xuất và nhập khẩu toàn quốc trong quý IV/2026 dự kiến đạt 88,97 tỷ kWh, tăng 11,3% so với cùng kỳ năm 2025.

Để đáp ứng nhu cầu điện, Tập đoàn Điện lực Việt Nam yêu cầu các đơn vị tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ theo Nghị quyết số 168/NQ-CP và 169/NQ-CP ngày 27/6/2026 của Chính phủ. Tập đoàn phối hợp chặt chẽ với NSMO, thường xuyên cập nhật nhu cầu điện, độ khả dụng của nguồn điện và tình hình thủy văn tại các hồ chứa; đồng thời chuẩn bị phương án, kịch bản cung ứng điện năm 2027.

Các đơn vị thủy điện theo dõi thời tiết, thủy văn, phối hợp với NSMO để tích nước và sử dụng hiệu quả nguồn nước. Các đơn vị nhiệt điện tập trung hoàn thành đàm phán, ký kết hợp đồng cung cấp nhiên liệu năm 2027, đồng thời sớm xây dựng kế hoạch bảo đảm nguồn cung ổn định dài hạn.

Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia có nhiệm vụ bảo đảm mức độ khả dụng cao nhất của hệ thống thiết bị và rơle bảo vệ, trong đó có các kháng bù ngang hỗ trợ điều chỉnh điện áp, giảm nguy cơ sự cố.

Các tổng công ty, công ty điện lực phối hợp với NSMO quản lý, dự báo nhu cầu phụ tải; đánh giá tác động của nguồn điện phân tán, đặc biệt là điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ và hệ thống trụ sạc xe điện. Đồng thời, các đơn vị phối hợp với địa phương, cơ quan, công sở thực hiện chương trình tiết kiệm