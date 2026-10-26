Tập đoàn Đầu tư Việt Nam nâng sở hữu tại Vingroup lên hơn 32,5%

Theo báo cáo kết quả giao dịch công bố ngày 23/10/2026, Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Việt Nam đã hoàn tất nhận chuyển quyền sở hữu 4.432.980 cổ phiếu VIC vào ngày 20/10/2026.

Đây là giao dịch nhận chuyển quyền sở hữu cổ phiếu do các cá nhân góp vốn bằng số cổ phiếu VIC thuộc quyền sở hữu của mình vào VIG, không phải giao dịch mua cổ phiếu theo phương thức khớp lệnh trên sàn.

Giá trị giao dịch tính theo mệnh giá là 44,3298 tỷ đồng. Việc chuyển quyền sở hữu được thực hiện thông qua Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC).

Trước giao dịch, VIG nắm giữ 2.520.265.316 cổ phiếu VIC, tương đương 32,468% vốn điều lệ Vingroup. Sau khi nhận thêm số cổ phiếu trên, lượng sở hữu của doanh nghiệp tăng lên 2.524.698.296 cổ phiếu, tương ứng 32,526% vốn điều lệ.

Báo cáo cũng cho biết, tính cả lượng cổ phiếu do tổ chức thực hiện giao dịch và người có liên quan nắm giữ, tổng sở hữu đạt 3.228.547.077 cổ phiếu VIC, tương đương 41,593% vốn điều lệ Vingroup.

Người có liên quan được đề cập trong báo cáo là ông Phạm Nhật Vượng, Chủ tịch Hội đồng quản trị Vingroup. Theo thông tin công bố, ông Vượng là cổ đông sở hữu cổ phần chi phối và kiểm soát tại VIG. Cá nhân ông đang nắm giữ 703.848.781 cổ phiếu VIC, tương đương 9,068% vốn điều lệ Vingroup.