Tập đoàn Đầu tư Thăng Long (TIG): Người nhà Chủ tịch gia tăng sở hữu, đẩy mạnh tái cấu trúc đầu tư

Cổ đông nội bộ mua vào, củng cố tỷ lệ kiểm soát

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội vừa cập nhật kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến lãnh đạo cấp cao tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Thăng Long. Cụ thể, bà Nguyễn Hồ Hương Ly, con gái của Chủ tịch Hội đồng quản trị Nguyễn Phúc Long, đã hoàn tất mua vào 500.000 cổ phiếu TIG theo đúng khối lượng đăng ký. Giao dịch được thực hiện thành công trong khoảng thời gian từ ngày 11/09 đến 09/10/2026.

Sự tham gia góp vốn của người nhà lãnh đạo giúp nâng tỷ lệ sở hữu của cá nhân này từ 0% lên 0,26% vốn điều lệ. Động lực mua vào từ cổ đông nội bộ góp phần củng cố tỷ lệ kiểm soát của nhóm cổ đông gia đình Chủ tịch tại doanh nghiệp. Hiện tại, ông Nguyễn Phúc Long đang nắm giữ 38,11 triệu cổ phiếu, tương đương 19,68% vốn. Vợ ông Long là bà Hồ Thanh Hương cũng đang sở hữu 3,38 triệu cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ 1,75% vốn điều lệ của TIG.

Tối ưu hóa danh mục, tập trung nguồn lực cốt lõi

Trong chiến lược rà soát và tối ưu hóa hiệu quả hoạt động của các đơn vị thành viên, Tập đoàn Đầu tư Thăng Long đã thông qua nghị quyết chuyển nhượng cổ phần tại Công ty Cổ phần Công nghệ và Thương mại Hàng hiệu Việt. Doanh nghiệp sẽ tiến hành thoái toàn bộ 510.000 cổ phần đang sở hữu tại đơn vị này, tương đương tỷ lệ 51% vốn điều lệ.

Mức giá chuyển nhượng được thống nhất ở mức 10.000 đồng/cổ phần, đối tác nhận chuyển nhượng là nhà đầu tư Nguyễn Thúy Hằng. Giao dịch dự kiến được thực hiện ngay trong quý 4 năm 2026. Việc thoái vốn tại các mảng kinh doanh phụ trợ cho thấy sự chủ động của ban lãnh đạo trong việc thu gọn bộ máy, thu hồi dòng tiền để tập trung nguồn lực phát triển các dự án và mảng kinh doanh cốt lõi.

Chủ động ghi nhận chi phí, minh bạch số liệu tài chính

Về kết quả kinh doanh, báo cáo tài chính hợp nhất bán niên 2026 đã qua soát xét của TIG ghi nhận doanh thu thuần đạt 298 tỷ đồng, giảm 53% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp ghi nhận mức 2,9 tỷ đồng, điều chỉnh giảm 1 tỷ đồng so với số liệu tại báo cáo tự lập trước đó.

Theo giải trình từ phía TIG, sự điều chỉnh này thể hiện tính minh bạch và tuân thủ các chuẩn mực kế toán một cách chặt chẽ sau quá trình làm việc với đơn vị kiểm toán độc lập. Cụ thể, doanh nghiệp đã chủ động ghi nhận đầy đủ các khoản chi phí phát sinh, khiến chi phí tài chính sau soát xét tăng lên mức 29,8 tỷ đồng và chi phí quản lý doanh nghiệp ghi nhận gần 53 tỷ đồng (cao hơn 10% so với báo cáo tự lập). Việc trích lập và ghi nhận đầy đủ các khoản chi phí trong ngắn hạn sẽ giúp doanh nghiệp làm sạch bảng cân đối kế toán, tạo nền tảng số liệu vững chắc để chuẩn bị cho chu kỳ tăng trưởng mới trong thời gian tới.