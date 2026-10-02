Tập đoàn Đầu tư Thăng Long (TIG) muốn bán 51% vốn tại Công ty Công nghệ và Thương mại Hàng Hiệu Việt

TIG lên kế hoạch thoái vốn công ty Công nghệ và Thương mại Hàng Hiệu Việt

CTCP Tập đoàn Đầu tư Thăng Long (mã ck: TIG) vừa thông qua phương án chuyển nhượng toàn bộ phần vốn đang sở hữu tại CTCP Công nghệ và Thương mại Hàng Hiệu Việt trong quý IV/2026. Theo phương án được phê duyệt, TIG dự kiến chuyển nhượng 510.000 cổ phiếu, tương ứng 51% vốn điều lệ tại Công nghệ và Thương mại Hàng Hiệu Việt. Giá chuyển nhượng là 10.000 đồng/cổ phiếu, tương đương tổng giá trị khoảng 5,1 tỷ đồng.

Bên nhận chuyển nhượng là bà Nguyễn Thuý Hằng. Thương vụ dự kiến được thực hiện trong quý IV/2026.

TIG đã trích lập dự phòng cho khoản đầu tư

Tại ngày 30/6/2026, TIG đang sở hữu 51% vốn tại Công nghệ và Thương mại Hàng Hiệu Việt. Doanh nghiệp này hoạt động trong các lĩnh vực như dịch vụ sàn giao dịch thương mại điện tử, bán lẻ hàng hóa qua internet, tổ chức xúc tiến thương mại và quảng cáo. Giá trị khoản đầu tư của TIG tại công ty con là 5,1 tỷ đồng. Đến cuối tháng 6, TIG đã trích lập dự phòng gần 240 triệu đồng cho khoản đầu tư này.

Việc chuyển nhượng toàn bộ 51% vốn sẽ đồng nghĩa TIG không còn sở hữu quyền chi phối tại Công nghệ và Thương mại Hàng Hiệu Việt sau khi hoàn tất giao dịch.

Doanh thu và lợi nhuận TIG giảm mạnh trong nửa đầu năm

Trong 6 tháng đầu năm 2026, TIG ghi nhận 298,48 tỷ đồng doanh thu, giảm 53,3% so với cùng kỳ năm trước.

Lợi nhuận sau thuế đạt khoảng 2,9 tỷ đồng, giảm 93,2% so với cùng kỳ. Dù vậy, biên lợi nhuận gộp của doanh nghiệp tăng từ mức trước đó lên 18,1%, tương ứng tăng 14,1%. Đáng chú ý, dòng tiền từ hoạt động kinh doanh của TIG trong nửa đầu năm âm tới 118,08 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước chỉ âm 0,88 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, dòng tiền từ hoạt động đầu tư ghi nhận dương 160,09 tỷ đồng, còn dòng tiền từ hoạt động tài chính dương khoảng 36,3 tỷ đồng.