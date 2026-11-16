Tập đoàn Đầu tư Thăng Long (TIG) giải trình chuỗi giảm sàn liên tiếp, lợi nhuận 9 tháng bốc hơi 87%

Cổ phiếu bốc hơi gần 44% giá trị, ban lãnh đạo phủ nhận rủi ro nội tại

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu TIG vừa trải qua một đợt bán tháo dữ dội với 6 phiên giảm sàn liên tiếp tính từ ngày 06/11 đến ngày 13/11/2026. Lực cung áp đảo đã kéo thị giá cổ phiếu rơi tự do từ mức 4.800 đồng xuống chỉ còn 2.700 đồng mỗi đơn vị. Mức sụt giảm lên tới 43,8% chỉ trong một tuần giao dịch đã đẩy thị giá cổ phiếu xuyên thủng và giao dịch sâu dưới đường trung bình động 200 ngày (MA 200), phản ánh xu hướng suy yếu rõ rệt về mặt kỹ thuật.

Phản hồi yêu cầu từ cơ quan quản lý về hiện tượng thị giá giảm kịch biên độ 5 phiên liên tiếp từ ngày 06/11 đến 12/11, ban lãnh đạo Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Thăng Long đã chính thức có văn bản giải trình. Doanh nghiệp cho biết trong thời gian qua, thị trường chứng khoán liên tục diễn biến điều chỉnh giảm theo quán tính chung, tạo ra áp lực bán lớn lên tâm lý của các cổ đông đang nắm giữ cổ phiếu. Công ty khẳng định hiện tượng cổ phiếu giảm sàn liên tiếp hoàn toàn xuất phát từ quy luật cung cầu khách quan của thị trường trên sàn giao dịch.

Cập nhật về tình hình vận hành, ban lãnh đạo doanh nghiệp nhấn mạnh các hoạt động sản xuất kinh doanh cốt lõi vẫn đang được triển khai theo đúng kế hoạch đã đề ra. Các mảng kinh doanh trọng yếu bao gồm hoạt động đầu tư, phát triển các dự án bất động sản và các dự án năng lượng tái tạo không ghi nhận bất kỳ biến động bất thường nào từ nội tại doanh nghiệp có khả năng gây ảnh hưởng tiêu cực đến giá cổ phiếu trên thị trường.

Lợi nhuận chín tháng lao dốc, tài sản dài hạn chiếm tỷ trọng lớn

Đà lao dốc của cổ phiếu trên sàn giao dịch xuất hiện cùng lúc bức tranh tài chính của doanh nghiệp bộc lộ nhiều thách thức. Báo cáo tài chính chín tháng đầu năm 2026 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Thăng Long ghi nhận tổng doanh thu đạt 404,09 tỷ đồng, tương ứng mức sụt giảm 50,1% so với cùng kỳ năm trước. Sự thu hẹp quy mô doanh thu trực tiếp khiến lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp bốc hơi 87,2%, thu hẹp về mức vỏn vẹn 5,8 tỷ đồng. Điểm sáng hiếm hoi trong kỳ báo cáo là biên lợi nhuận gộp ghi nhận sự cải thiện, tăng từ mức 14,3% của cùng kỳ lên mức 23,4%.

Xét về quy mô bảng cân đối kế toán, tổng tài sản của doanh nghiệp tại ngày 30/09/2026 đạt mức 3.960 tỷ đồng. Con số này phản ánh mức giảm 2,9%, tương đương giảm 119,99 tỷ đồng so với thời điểm chốt sổ đầu năm. Dòng tiền và cơ cấu tài sản đang có sự phân bổ tập trung vào các khoản mục có tính thanh khoản thấp và các dự án dài hạn.

Phân tích chi tiết cấu trúc tài sản, khoản mục đầu tư tài chính dài hạn đang chiếm tỷ trọng lớn nhất với 883,99 tỷ đồng, tương đương 22,32% tổng tài sản. Lượng tiền mặt và đầu tư tài chính ngắn hạn ghi nhận ở mức 642,4 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 16,2%. Giá trị hàng tồn kho của doanh nghiệp hiện duy trì ở mức 569,6 tỷ đồng, tương đương 14,38% tổng tài sản. Các khoản mục đáng chú ý khác bao gồm tài sản dài hạn khác đạt 543,6 tỷ đồng chiếm 13,73% và các khoản phải thu ngắn hạn ghi nhận 472,2 tỷ đồng chiếm 11,9% tổng tài sản của doanh nghiệp.