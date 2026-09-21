Tập đoàn Đầu tư BIG (BIG) hút dòng vốn ngoại trước kế hoạch chuyển sàn HOSE

Dòng vốn ngoại gia tăng sở hữu

Câu chuyện nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam đang kích thích dòng tiền ngoại tìm kiếm cơ hội tại các doanh nghiệp trên sàn UPCoM có định giá hợp lý và kế hoạch chuyển sàn rõ ràng. Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư BIG (UPCoM: BIG), tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài hiện đạt 5,63%, chiếm phần lớn trong tổng khối lượng cổ phiếu do tổ chức nắm giữ (6,59%).

Theo dữ liệu công bố, Safari Asia Ltd đang sở hữu 4,51% cổ phần BIG và Foculus OY nắm giữ gần 1% vốn. Safari Asia là đối tác chiến lược trực thuộc hệ sinh thái Brookland Group, một tập đoàn có 35 năm hoạt động, hiện diện tại 24 quốc gia và quản lý khối tài sản 12 tỷ USD. Phía BIG thông tin, Safari Asia đang thực hiện các bước để nâng tỷ lệ sở hữu tại doanh nghiệp lên tối thiểu 2 triệu cổ phiếu. Tỷ lệ này gắn liền với cam kết đầu tư trị giá 10 triệu USD, tạo nguồn lực cho BIG mở rộng chuỗi bất động sản thương mại và chuỗi tổ hợp ẩm thực, giải trí Nightlife FNB & E tại Việt Nam.

Tổ chức còn lại là Foculus OY đến từ Phần Lan, một định chế có định hướng đầu tư giá trị khắt khe. Trên thị trường Việt Nam, quỹ này từng xuất hiện trong cơ cấu cổ đông của nhiều doanh nghiệp có nền tảng cơ bản tốt, chỉ số P/E thấp như Cảng Rau quả (VGP), Vinafreight (VNF), Saigonbank (SGB), Ngân hàng TMCP Kiên Long (KLB) hay Chứng khoán An Bình (ABW).

Thanh khoản lập kỷ lục, dọn đường lên sàn HOSE

Cùng với sự thay đổi trong cơ cấu cổ đông, giao dịch của cổ phiếu BIG trên thị trường cũng ghi nhận biến động mạnh. Để tạo dư địa cho các quỹ ngoại tham gia, Tổng giám đốc BIG đã chủ động chuyển nhượng thỏa thuận 1.340.900 cổ phiếu. Việc sử dụng phương thức thỏa thuận giúp thị trường duy trì cung cầu tự nhiên, không tạo áp lực bán trực tiếp lên bảng điện.

Phản ứng tích cực trước các thông tin cơ cấu cổ đông chiến lược, trong phiên giao dịch ngày 16/09, cổ phiếu BIG tăng kịch trần 14%, đóng cửa ở mức 5.700 đồng/cổ phiếu. Khối lượng khớp lệnh xác lập kỷ lục với 1.711.000 đơn vị, tương đương giá trị giao dịch đạt 9,3 tỷ đồng. Mức thanh khoản này cao gấp hơn 2 lần mức trung bình 5 phiên (819.540 cổ phiếu) và gấp 3,4 lần mức trung bình 10 phiên gần nhất (499.620 cổ phiếu).

Đà tăng giá mạnh giúp đồ thị kỹ thuật của mã cổ phiếu này vượt qua các đường trung bình động MA10 (4,78) và MA50 (4,69). Sự tham gia của dòng vốn ngoại và thanh khoản tăng cao là những bước chuẩn bị cuối cùng để doanh nghiệp hiện thực hóa kế hoạch niêm yết cổ phiếu trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) vào quý IV/2026.