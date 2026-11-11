Tập đoàn Dầu khí An Pha bị phạt 150 triệu đồng vì công bố sai lệch thông tin

Hành vi công bố sai lệch thông tin về lợi nhuận sẽ bị cơ quan quản lý nhà nước về chứng khoán xử phạt (ảnh minh họa do AI tạo).

Thanh tra Chứng khoán Nhà nước vừa công bố thông tin về xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Tập đoàn Dầu khí An Pha (mã chứng khoán: ASP).

Doanh nghiệp có trụ sở tại phòng 805, lầu 8, tòa nhà Saigon Paragon, số 3 đường Nguyễn Lương Bằng, phường Tân Mỹ, TP Hồ Chí Minh.

Theo Quyết định số 684/QĐ-XPHC ngày 9/11/2026, Dầu khí An Pha bị phạt 150 triệu đồng về hành vi công bố thông tin sai lệch theo khoản 6 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP, được sửa đổi, bổ sung tại khoản 16 Điều 1 Nghị định số 306/2025/NĐ-CP.

Cụ thể, công ty công bố sai lệch chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2025 tại báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2025 và báo cáo tài chính riêng quý IV/2025.

Đối với báo cáo tài chính hợp nhất, lợi nhuận sau thuế tại báo cáo quý IV/2025 được công bố là 22.098.625.037 đồng. Tuy nhiên, tại báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 đã được kiểm toán, chỉ tiêu này là 14.197.288.496 đồng.

Tương tự, lợi nhuận sau thuế tại báo cáo tài chính riêng quý IV/2025 được công bố là 33.975.328.091 đồng, trong khi số liệu tại báo cáo tài chính riêng năm 2025 đã được kiểm toán chỉ là 29.900.562.068 đồng.

Như vậy, các chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế được công bố tại báo cáo tài chính quý IV/2025 đều cao hơn số liệu tương ứng trong báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán.

Ngoài mức phạt 150 triệu đồng, Thanh tra Chứng khoán Nhà nước buộc Dầu khí An Pha hủy bỏ thông tin hoặc cải chính thông tin sai lệch theo quy định tại khoản 9 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP, được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 306/2025/NĐ-CP.