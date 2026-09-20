CTCP Tập đoàn Đạt Phương (HOSE: DPG) dự kiến đầu tư hơn 252,86 tỷ đồng vào quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại phường Mỹ Thượng, Tp. Huế.

Theo phương án được doanh nghiệp công bố, Đạt Phương sẽ đầu tư vào khu đất có diện tích 79.140,5 m2 tại tổ dân phố Chiết Bi, phường Mỹ Thượng, Tp. Huế. Khu đất trước đây thuộc Khu C, đô thị mới An Vân Dương, thôn Chiết Bi, xã Phú Thượng, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Thời hạn sử dụng khu đất đến ngày 19/11/2059. Đạt Phương xác định tổng giá trị đầu tư hơn 252,86 tỷ đồng và phân loại tài sản này vào nhóm tài sản cố định/bất động sản đầu tư.

Chủ sở hữu hiện tại của bất động sản là Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank).

Trước đó, ngày 23/6/2026, VietinBank thông báo đấu giá khu đất tại Khu C, đô thị mới An Vân Dương với cùng diện tích 79.140,5 m2 và thời hạn sử dụng đến ngày 19/11/2059. Giá khởi điểm được ngân hàng đưa ra là 218,1 tỷ đồng.

Tập đoàn Đạt Phương sắp chi hơn 252 tỷ đồng gom bất động sản rộng 7,9ha tại Huế (Ảnh: Đạt Phương).

Như vậy, mức giá Đạt Phương dự kiến đầu tư cao hơn khoảng 34,76 tỷ đồng, tương đương 15,9% so với giá khởi điểm VietinBank công bố.

Thông tin công bố hiện cho thấy đây là khoản đầu tư vào quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất. Doanh nghiệp chưa nêu chi tiết mục đích sử dụng cụ thể của khu đất sau khi hoàn tất giao dịch cũng như phương án khai thác tài sản này.

Khoản đầu tư được đưa ra trong bối cảnh Đạt Phương đang triển khai một số dự án tại Huế.

Tại Khu công nghiệp Phong Điền, doanh nghiệp đang đầu tư Nhà máy sản xuất kính hoa siêu trắng trên diện tích khoảng 12,18ha, tổng vốn khoảng 2.000 tỷ đồng, công suất thiết kế 400 tấn/ngày.

Trong lĩnh vực xây dựng, Đạt Phương tham gia liên danh thi công tuyến đường bộ ven biển qua Tp. Huế và cầu vượt cửa biển Thuận An giai đoạn 1, với tổng mức đầu tư khoảng 2.400 tỷ đồng.

Về kinh doanh, 6 tháng đầu năm 2026, Đạt Phương ghi nhận doanh thu 2.355,4 tỷ đồng, tăng 41,1% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế đạt 227,09 tỷ đồng, tăng 11%. Biên lợi nhuận gộp giảm từ 18,8% xuống 14,1%.

Năm 2026, doanh nghiệp đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất hơn 8.513 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 560,6 tỷ đồng. Sau nửa năm, Đạt Phương đã thực hiện 40,5% kế hoạch lợi nhuận.

Chốt phiên 18/9, cổ phiếu DPG giảm 350 đồng xuống 27.100 đồng/cổ phiếu.