Tập đoàn Đạt Phương (DPG) chi hơn 250 tỷ đồng săn đất đấu giá của VietinBank tại Huế

Chi tiết thương vụ đấu giá quỹ đất hơn 7,9 hecta tại Huế

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Đạt Phương vừa chính thức thông qua chủ trương đầu tư tài sản cố định, bất động sản đầu tư dưới hình thức nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất. Khu đất mục tiêu tọa lạc tại tổ dân phố Chiết Bi, phường Mỹ Thượng, Thành phố Huế, với quy mô diện tích lên đến 79.140,5 mét vuông.

Theo hồ sơ pháp lý, khu đất này có thời hạn sử dụng kéo dài đến ngày 19/11/2059. Giá trị đầu tư được Đạt Phương phê duyệt cho thương vụ này là hơn 252,86 tỷ đồng. Chủ sở hữu hiện tại của khối bất động sản nói trên là Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam (VietinBank).

Trước đó, vào ngày 23/06/2026, Ngân hàng VietinBank đã phát đi thông báo tổ chức đấu giá công khai lô đất tại Khu C, đô thị mới An Vân Dương, thôn Chiết Bi, xã Phú Thượng, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế. Diện tích và thời hạn sử dụng hoàn toàn trùng khớp với thông tin mà Tập đoàn Đạt Phương công bố. Mức giá khởi điểm được ngân hàng đưa ra trong phiên đấu giá là 218,1 tỷ đồng. Như vậy, số tiền mà Đạt Phương quyết định giải ngân cho thương vụ này cao hơn 15,9% so với giá khởi điểm ban đầu của phía ngân hàng.

Áp lực hoàn thành chỉ tiêu kinh doanh sau nửa năm tài chính

Bên cạnh hoạt động mở rộng quỹ đất, bức tranh tài chính bán niên của Tập đoàn Đạt Phương ghi nhận sự tăng trưởng về quy mô nhưng biên lợi nhuận lại có sự suy giảm. Trong sáu tháng đầu năm 2026, doanh nghiệp báo cáo doanh thu đạt 2.355,4 tỷ đồng, ghi nhận mức tăng trưởng 41,1% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 227,09 tỷ đồng, tăng 11% so với cùng kỳ.

Mặc dù doanh thu và lợi nhuận tuyệt đối đều tăng, hiệu quả sinh lời cốt lõi lại đi lùi khi biên lợi nhuận gộp sụt giảm từ mức 18,8% xuống chỉ còn 14,1%. Tỷ suất lợi nhuận gộp thu hẹp cho thấy giá vốn hàng bán và các chi phí trực tiếp đang bào mòn đáng kể lợi nhuận của doanh nghiệp trên mỗi đồng doanh thu được tạo ra.

Bước sang năm tài chính 2026, Tập đoàn Đạt Phương đặt ra mục tiêu tăng trưởng đầy tham vọng với kế hoạch doanh thu hợp nhất dự kiến đạt trên 8.513 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 560,6 tỷ đồng. Các chỉ tiêu này tương ứng với mức tăng gần 90% về doanh thu và 26% về lợi nhuận so với kết quả thực hiện của năm 2025. Tuy nhiên, khi kết thúc nửa chặng đường của năm 2026 với mức lãi sau thuế đạt 227,09 tỷ đồng, doanh nghiệp mới chỉ hoàn thành 40,5% so với kế hoạch cả năm, tạo ra áp lực rất lớn cho hoạt động kinh doanh trong những tháng còn lại.