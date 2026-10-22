Tập đoàn Dabaco (DBC) báo lãi quý 3 giảm sâu vì giá lợn hơi suy yếu

Lợi nhuận quý 3 đi lùi bất chấp quy mô doanh thu mở rộng

Quý 3/2026, CTCP Tập đoàn Dabaco Việt Nam ghi nhận doanh thu thuần đạt hơn 5.138 tỷ đồng, tăng 37,4% so với cùng kỳ năm trước. Mặc dù quy mô doanh thu mở rộng, giá vốn hàng bán tăng cao đã khiến lợi nhuận gộp giảm 9,9%, lùi về mức 587,7 tỷ đồng. Biên lợi nhuận gộp theo đó bị thu hẹp đáng kể từ 17,4% xuống còn 11,4%.

Trong kỳ, hoạt động tài chính mang về hơn 43,2 tỷ đồng doanh thu, cao gấp 2,5 lần cùng kỳ năm ngoái. Ở chiều ngược lại, các khoản chi phí cố định và chi phí vận hành đều gia tăng mạnh. Cụ thể, chi phí tài chính vọt lên gần 102,2 tỷ đồng, tương ứng mức tăng 63,3%. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp cũng lần lượt tiêu tốn 150,1 tỷ đồng và 141,8 tỷ đồng. Lợi nhuận khác đóng góp không đáng kể với gần 5,3 tỷ đồng, trong khi công ty không ghi nhận khoản lãi/lỗ nào từ các đơn vị liên doanh liên kết. Sau khi khấu trừ thuế phí, Dabaco báo lãi ròng quý 3 đạt gần 200,2 tỷ đồng, giảm 41,6% so với quý 3/2025.

Sự suy giảm lợi nhuận này xuất phát từ việc giá lợn hơi trên thị trường đi xuống, trực tiếp kéo lùi hiệu quả kinh doanh của các công ty con trong lĩnh vực chăn nuôi. Điểm sáng hiếm hoi trong cấu trúc doanh thu quý 3 đến từ mảng thức ăn chăn nuôi và dầu thực vật nhờ chiến lược cơ cấu lại sản phẩm và tối ưu hóa hoạt động. Sản lượng tiêu thụ cải thiện giúp doanh thu và lợi nhuận công ty dầu thực vật tăng vọt lần lượt 303% và 320% so với cùng kỳ.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, Dabaco đạt hơn 13.515 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 21% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp ghi nhận hơn 863,3 tỷ đồng, giảm 36,4%. Dù kết quả đi lùi, so với kế hoạch lợi nhuận 1.117 tỷ đồng đặt ra cho năm 2026, doanh nghiệp đã thực hiện được 77,3% mục tiêu cả năm sau ba quý hoạt động.

Dư nợ phình to, dòng tiền kinh doanh dương lớn

Tính đến cuối quý 3/2026, quy mô tổng tài sản của Dabaco đạt gần 18.535,7 tỷ đồng, mở rộng 16% so với thời điểm đầu năm. Cơ cấu tài sản phân bổ tỷ trọng lớn vào hàng tồn kho với hơn 3.281,6 tỷ đồng, chiếm 17,7% tổng tài sản. Trong đó, chi phí sản xuất kinh doanh dở dang và nguyên vật liệu chiếm phần lớn giá trị với lần lượt 1.347,8 tỷ đồng và 1.241,9 tỷ đồng.

Bên cạnh hàng tồn kho, doanh nghiệp đang ghi nhận hơn 1.302,6 tỷ đồng tài sản xây dựng cơ bản dở dang. Dòng vốn đầu tư tiếp tục được rót vào các công trình trọng điểm như Dự án Lợn Dabaco Quảng Ninh với gần 360,2 tỷ đồng, dự án Nhà máy chế biến thức ăn chăn nuôi Nutreco Hà Tĩnh gần 266,6 tỷ đồng và khu chăn nuôi lợn công nghệ cao Ngọc Lặc tại Thanh Hóa.

Về cấu trúc nguồn vốn, tổng nợ phải trả của Tập đoàn tăng 24,1% so với đầu năm, lên mức gần 9.814,3 tỷ đồng. Áp lực nợ tập trung chủ yếu ở các khoản vay và nợ thuê tài chính với quy mô hơn 7.622 tỷ đồng, chiếm 77,7% tổng nợ. Ngoài ra, các khoản phải trả người bán ngắn hạn và người mua trả tiền trước cũng ghi nhận giá trị lớn, lần lượt đạt 957,2 tỷ đồng và 507,4 tỷ đồng.

Dù gia tăng vay nợ, Dabaco vẫn duy trì trạng thái thanh khoản dồi dào. Lượng tiền và tương đương tiền đạt hơn 1.192 tỷ đồng. Khoản tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn vọt lên mức trên 3.100,5 tỷ đồng, tăng 66,7% so với đầu năm. Đáng chú ý, báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho thấy dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 9 tháng dương gần 1.518 tỷ đồng, tăng 45,5% so với cùng kỳ, tạo bộ đệm tài chính vững chắc để doanh nghiệp tài trợ cho hoạt động sản xuất và trả nợ.