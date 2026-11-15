Tập đoàn của tỷ phú Trần Đình Long muốn thành lập công ty năng lượng tái tạo

Mới đây, CTCP Tập đoàn Hòa Phát (HoSE: HPG) công bố nghị quyết HĐQT ngày 13/11, về việc góp vốn thành lập CTCP Năng lượng tái tạo Hòa Phát. Cụ thể, vốn điều lệ dự kiến của doanh nghiệp là 650 tỷ đồng. Trong đó, Tập đoàn Hòa Phát góp 649,87 tỷ đồng, tương ứng với 99,98% vốn điều lệ

Tỷ phú Trần Đình Long, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Hòa Phát.

Theo nghị quyết trên, công ty mới hoạt động chính trong lĩnh vực sản xuất điện từ nguồn năng lượng tái tạo. Đồng thời, HĐQT ủy quyền cho bà Trần Thị Thu Hiền, Phó Tổng Giám đốc tập đoàn, quản lý toàn bộ phần vốn góp của Hòa Phát tại doanh nghiệp mới.

Trên thực tế, việc Hòa Phát lên kế hoạch thành lập công ty về năng lượng tái tạo, trong bối cảnh tập đoàn đang chủ động phần lớn về nhu cầu điện sản xuất.

Tập đoàn Hòa Phát cũng đã có một số động thái mở rộng sang mảng năng lượng tái tạo trong năm nay. Cụ thể, vào tháng 6, Hòa Phát đã góp 600 tỷ đồng để nắm giữ 30% vốn của CTCP Điện gió Ngoài khơi Sông Hậu, doanh nghiệp sản xuất điện gió và mặt trời.

Tập đoàn của tỷ phú Trần Đình Long đã đầu tư vào một số dự án điện, nhưng chủ yếu phục vụ nội bộ cho các nhà máy. Theo báo cáo từ Hòa Phát, trong 10 tháng năm 2026, tập đoàn đã tự chủ khoảng 90% lượng điện để sản xuất thép tại hai khu liên hợp sản xuất tại Quảng Ngãi và Hải Dương, qua đó giúp tiết kiệm khoảng 8.798 tỷ đồng.

Đây là nguồn điện được tạo ra từ việc thu hồi nhiệt dư trong quá trình luyện coke, cũng như tận dụng khí dư phát sinh khi luyện gang, luyện thép để làm nhiên liệu cho hệ thống phát điện. Nhờ công nghệ giúp doanh nghiệp tận dụng năng lượng trong quá trình sản xuất, từ đó giảm lượng điện phải mua từ bên ngoài.

Về kết quả kinh doanh, lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, Hòa Phát ghi nhận doanh thu 171.539 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 23.746 tỷ đồng, lần lượt tăng 54% và 104% so với cùng kỳ năm 2025.

Năm nay, tập đoàn đặt mục tiêu doanh thu 210.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 22.000 tỷ đồng. Như vậy, sau 9 tháng, Hòa Phát đã hoàn thành 82% kế hoạch doanh thu và vượt 8% mục tiêu lợi nhuận cả năm. Trong cơ cấu kinh doanh, lĩnh vực thép đóng góp 97% doanh thu và 77% lợi nhuận của tập đoàn.

Hòa Phát được thành lập năm 1992, hiện là một trong 30 doanh nghiệp thép lớn nhất thế giới. Lũy kế 9 tháng, tập đoàn ghi nhận doanh thu 170.274 tỷ đồng, tăng gần 55% so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận sau thuế đạt 23.746 tỷ đồng, gấp hai lần năm ngoái.