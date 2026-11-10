Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội làm việc với Bộ tư lệnh Quân khu 5

Dự buổi làm việc, về phía Quân khu 5 có Trung tướng Lê Ngọc Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 5; Thiếu tướng Lương Đình Chung, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 5, cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân khu và thủ trưởng các cơ quan Quân khu. Về phía Viettel có Trung tướng Tào Đức Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn; Đại tá Đào Xuân Vũ, Phó tổng giám đốc Tập đoàn, cùng thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thuộc Tập đoàn.

Toàn cảnh buổi làm việc giữa Bộ tư lệnh Quân khu 5 và Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội.

Các đại biểu dự buổi làm việc.

Những năm qua, lực lượng vũ trang Quân khu 5 và Viettel duy trì phối hợp thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, chuyển đổi số, phát triển kinh tế và bảo đảm an sinh xã hội. Tại buổi làm việc, Trung tướng Tào Đức Thắng thông tin về nhiệm vụ trọng tâm của Tập đoàn, tình hình sản xuất, kinh doanh của Viettel trên địa bàn và việc triển khai xây dựng các trung tâm dữ liệu. Đồng chí cũng trao đổi về công tác an sinh xã hội và đề nghị Bộ tư lệnh Quân khu tiếp tục tạo điều kiện để Tập đoàn triển khai các dự án hợp tác.

Đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm.

Trung tướng Lê Ngọc Hải đánh giá cao kết quả phối hợp giữa hai bên và những đóng góp của Viettel trong ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số tại các địa phương, cơ quan, đơn vị. Đồng chí Tư lệnh Quân khu ghi nhận sự phối hợp của Tập đoàn trong công tác phòng thủ dân sự, phòng, chống thiên tai, cũng như sự hỗ trợ trong công tác tuyên truyền, giáo dục và đấu tranh trên không gian mạng.

Nhất trí với các nội dung phối hợp trong thời gian tới theo yêu cầu, nhiệm vụ cấp trên giao, Trung tướng Lê Ngọc Hải đề nghị Viettel quan tâm hỗ trợ Quân khu xây dựng hạ tầng phục vụ chuyển đổi số, chú trọng bảo đảm thông tin liên lạc trong phòng, chống thiên tai. Đồng chí Tư lệnh Quân khu 5 cũng đề nghị Tập đoàn hỗ trợ đơn vị trong nghiên cứu khoa học, tiếp thu kỹ thuật tiên tiến phục vụ thực hiện nhiệm vụ.