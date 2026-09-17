Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam vi phạm chứng khoán (ảnh minh họa: Vinacomin).

Thanh tra Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) thông báo ban hành Quyết định số 531/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam (Vinacomin).

Theo đó, Vinacomin bị UBCKNN phạt 92,5 triệu đồng đối với hành vi vi phạm quy định về thời hạn công bố thông tin theo quy định tại điểm b, khoản 4, Điều 8b, Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán...

Cụ thể, Vinacomin chậm gửi nội dung công bố thông tin (CBTT) cho Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) từ 10 ngày làm việc trở lên các tài liệu: Báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu năm 2020. Tình hình thanh toán lãi gốc năm 2020. Báo cáo tài chính (BCTC) năm 2020. BCTC bán niên 2021. Báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu bán niên 2021.

Ngoài ra, Vinacomin cũng chậm gửi công bố loạt tài liệu như tình hình thanh toán lãi gốc bán niên 2021. BCTC năm 2021. Báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu bán niên 2022...