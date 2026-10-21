Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) có 2 công trình được xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về khoa học và công nghệ đợt 7

Bộ Khoa học và Công nghệ vừa công bố danh sách 12 công trình, cụm công trình đạt tiêu chuẩn đề nghị xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước về khoa học và công nghệ đợt 7. Trong đó, có 11 công trình, cụm công trình được đề nghị xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh và 1 cụm công trình được đề nghị xét tặng Giải thưởng Nhà nước.

Các công trình được đề nghị xét tặng thuộc nhiều lĩnh vực như y học, địa chất, công nghệ vật liệu, bảo vệ môi trường, viễn thông và công nghiệp năng lượng - dầu khí.

Trong danh sách đề nghị xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về khoa học và công nghệ, Petrovietnam có 2 công trình, cụm công trình liên quan đến nghiên cứu sản xuất nhiên liệu đặc chủng phục vụ quốc phòng và ứng dụng khoa học, công nghệ trong thăm dò, khai thác dầu khí.

Hoạt động tại Nhà máy Lọc dầu Dung Quất, nơi triển khai công trình nghiên cứu phát triển công nghệ sản xuất nhiên liệu đặc chủng của Petrovietnam. Ảnh: Petrovietnam

Xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh đối với công trình nghiên cứu sản xuất nhiên liệu đặc chủng tại Nhà máy Lọc dầu Dung Quất

Công trình đầu tiên được đề nghị xét tặng giải thưởng Hồ Chí Minh là “Nghiên cứu phát triển công nghệ sản xuất nhiên liệu đặc chủng phục vụ quốc phòng - an ninh tại Nhà máy Lọc dầu Dung Quất”, do Petrovietnam đề nghị ở cấp cơ sở và Bộ Tài chính đề nghị ở cấp Bộ.

Công trình được thực hiện bởi tập thể tác giả thuộc Petrovietnam, Tổng công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (BSR), Cục Xăng dầu (Bộ Quốc phòng), Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga và Viện Hàn lâm Khoa học Nga.

Công trình nghiên cứu nhiên liệu đặc chủng phục vụ quốc phòng đã làm chủ và cải tiến thành công quy trình công nghệ tại phân xưởng chưng cất dầu thô (CDU) và phân xưởng xử lý hydro (LCO-HDT) của Nhà máy Lọc dầu Dung Quất. Qua đó, giúp sản xuất thương mại thành công nhiên liệu đặc chủng diesel DO L-62 theo tiêu chuẩn TCVN/QS 1754:2014. Đây là loại nhiên liệu chuyên dụng có yêu cầu kỹ thuật hết sức nghiêm ngặt, phục vụ cho các trang bị quân sự hiện đại như tàu ngầm, tàu chiến.

Trong giai đoạn 2022-2024, BSR đã cung cấp khoảng 70.000m³ nhiên liệu DO L-62 cho Bộ Quốc phòng, góp phần giúp Việt Nam tự chủ nguồn cung nhiên liệu trọng yếu, giảm phụ thuộc vào nhập khẩu và bảo đảm an ninh quốc phòng.

Ứng dụng khoa học, công nghệ nâng cao hiệu quả khai thác mỏ Đại Hùng

Công trình thứ hai là “Nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ có tính sáng tạo để khôi phục, mở rộng và nâng cao hiệu quả thăm dò khai thác mỏ Đại Hùng”, do Petrovietnam đề nghị ở cấp cơ sở và Bộ Tài chính (cấp Bộ).

Cụm công trình do tập thể chuyên gia, nhà khoa học và kỹ sư thuộc Petrovietnam và Tổng công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP) thực hiện.

Hoạt động khai thác dầu khí tại mỏ Đại Hùng, nơi Petrovietnam và Tổng công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí ứng dụng các giải pháp khoa học, công nghệ nhằm nâng cao hiệu quả thăm dò, khai thác. Ảnh: PetroTimes

Mỏ Đại Hùng nằm ở vùng nước sâu, có điều kiện địa chất phức tạp. Trước đây, sản lượng khai thác từng suy giảm xuống còn hơn 2.000 thùng/ngày. Năm 1999, các nhà thầu nước ngoài đã chuyển lại mỏ cho phía Việt Nam với mức giá tượng trưng 1 USD.

Sau khi tiếp nhận từ năm 2003, Petrovietnam và PVEP đã nghiên cứu, ứng dụng nhiều giải pháp khoa học, công nghệ nhằm khôi phục hoạt động, mở rộng quy mô và nâng cao hiệu quả thăm dò, khai thác tại mỏ Đại Hùng.

Các giải pháp được áp dụng gồm công nghệ xử lý địa chấn, ứng dụng trí tuệ nhân tạo và tối ưu hóa thiết kế giếng khoan, phù hợp với đặc điểm địa chất và điều kiện khai thác của mỏ.

Theo thông tin được công bố, quá trình ứng dụng các giải pháp khoa học, công nghệ tại mỏ Đại Hùng đã mang lại doanh thu lũy kế hơn 4,1 tỷ USD, nộp ngân sách nhà nước hơn 600 triệu USD và gia tăng tài nguyên tại chỗ hơn 183 triệu thùng dầu.

Đáng chú ý, Dự án phát triển mỏ Đại Hùng giai đoạn 3 do 100% lực lượng kỹ sư Việt Nam thực hiện đã đón dòng dầu thương mại đầu tiên vào ngày 7/5/2025, sớm hơn kế hoạch 20 ngày.

Bên cạnh 02 công trình được Petrovietnam đề nghị xét tặng, các chuyên gia thuộc những đơn vị thành viên Tập đoàn còn tham gia thực hiện cụm công trình “Địa chất trầm tích Việt Nam - Lý luận và thực tiễn”, do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đề nghị xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về khoa học và công nghệ. Trong danh sách đồng tác giả của cụm công trình có ThS. Hoàng Thị Xuân Hương thuộc Liên doanh Vietsovpetro và TS. Phạm Bảo Ngọc thuộc Trường Đại học Dầu khí Việt Nam.