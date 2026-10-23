Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam kỉ niệm 97 năm Ngày truyền thống ngành

Tham dự buổi lễ có đại diện lãnh đạo Trung ương, lãnh đạo TPHCM, TP Đồng Nai cùng cán bộ, kỹ sư ngành cao su qua các thời kỳ.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Thanh Hưng - Tổng giám đốc VRG cho biết, cách đây 97 năm, ngày 28/10/1929, giữa đồn điền cao su Phú Riềng, Chi bộ Đông Dương Cộng sản Đảng được thành lập. Chỉ ít tháng sau, dưới sự lãnh đạo của Chi bộ, cuộc tổng bãi công của công nhân đồn điền Phú Riềng nổ ra vào dịp Tết Canh Ngọ năm 1930, đi vào lịch sử với tên gọi “Phú Riềng Đỏ”, trở thành biểu tượng cho ý chí đấu tranh, tinh thần đoàn kết và lòng trung thành với Đảng của giai cấp công nhân Việt Nam.

Lê Thanh Hưng – Tổng giám đốc VRG phát biểu tại Lễ kỷ niệm

Sau ngày đất nước thống nhất, ngành cao su tiếp quản, khôi phục các đồn điền, mở rộng vùng trồng ra Tây Nguyên, Duyên hải miền Trung, miền núi phía Bắc; góp phần phủ xanh đất trống, đồi núi trọc, ổn định dân cư, xây dựng vùng kinh tế mới, gắn phát triển kinh tế với bảo đảm quốc phòng – an ninh. Qua các thời kỳ, ngành cao su từng bước trưởng thành, trở thành một ngành kinh tế quan trọng của đất nước.

Cũng theo ông Lê Thanh Hưng, đến nay, Tập đoàn đang quản lý gần 400.000 ha cao su; tạo việc làm ổn định cho hơn 80.000 lao động, trong đó trên 19.500 lao động là người dân tộc thiểu số. Tập đoàn cũng đi đầu trong việc đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế về quản lý rừng bền vững, đồng thời luôn gắn sản xuất kinh doanh với an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới và giữ vững quốc phòng – an ninh trên các địa bàn chiến lược, vùng biên giới.

Bà Huỳnh Thị Hằng, Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đồng Nai phát biểu tại Lễ kỉ niệm

Hiện nay, tổng diện tích cao su toàn Tập đoàn đạt hơn 377.800 ha, trong đó khoảng 264.000 ha tại Việt Nam và hơn 113.000 ha tại Lào, Campuchia. Trong lĩnh vực chế biến gỗ, Tập đoàn có 16 nhà máy, gồm 13 nhà máy chế biến gỗ cao su và 3 nhà máy MDF. Đối với hạ tầng khu công nghiệp, VRG quản lý, khai thác 14 khu công nghiệp với tổng diện tích hơn 4.200 ha, thu hút hơn 820 nhà đầu tư và tạo khoảng 260.000 việc làm.

Song song với các lĩnh vực truyền thống, Tập đoàn thúc đẩy phát triển năng lượng tái tạo, nông nghiệp công nghệ cao, chế biến sâu và ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, quản trị. Những định hướng này góp phần đa dạng hóa nguồn thu, nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên, gia tăng giá trị trên quỹ đất và từng bước chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng xanh, hiện đại.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Huỳnh Thị Hằng - Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đồng Nai cho biết sự kiện thành lập Chi bộ Đảng tại đồn điền cao su Phú Riềng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đánh dấu bước trưởng thành của phong trào công nhân cao su: từ những cuộc đấu tranh tự phát tiến lên đấu tranh tự giác, có tổ chức và có sự lãnh đạo của Đảng.

Từ chiếc nôi cách mạng Phú Riềng Đỏ, tinh thần yêu nước, ý chí đấu tranh kiên cường và khát vọng tự do, độc lập đã được hun đúc, tôi luyện qua nhiều thế hệ công nhân cao su. Những hy sinh, cống hiến của các thế hệ đi trước không chỉ làm rạng danh truyền thống ngành cao su Việt Nam, mà còn góp phần bồi đắp thêm sức mạnh cho phong trào cách mạng ở miền Đông Nam Bộ và cả nước.

Quang cảnh hội trường Lễ kỉ niệm

Lễ kỷ niệm ngày truyền thống không chỉ là dịp ôn lại lịch sử, tri ân những người đã đặt nền móng cho phong trào cách mạng, mà còn nhắc nhở mỗi chúng ta về trách nhiệm gìn giữ, phát huy giá trị truyền thống quý báu; biến niềm tự hào thành ý chí, động lực đổi mới, sáng tạo và hành động thiết thực trong giai đoạn phát triển mới.

Cũng theo bà Huỳnh Thị Hằng, TP Đồng Nai hiện đang bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều thời cơ và yêu cầu mới. Việc đưa Cảng hàng không quốc tế Long Thành vào khai thác trong thời gian tới, cùng với quá trình hoàn thiện kết cấu hạ tầng giao thông, logistics và các khu công nghiệp, sẽ mở ra dư địa phát triển lớn, đồng thời đặt ra yêu cầu cao hơn về chất lượng tăng trưởng, năng lực cạnh tranh, bảo vệ môi trường và chất lượng sống của người dân.

Bà Nguyễn Thị Thu Lan – Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Bộ Tài chính và bà Thái Thu Xương – Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam trao bằng khen của Bộ Tài chính và hoa chúc mừng cho Ban TGĐ VRG.

Thành phố hướng tới mục tiêu phát triển xanh, giàu mạnh, văn minh, hiện đại; phát triển công nghiệp theo hướng hiện đại, hiệu quả và bền vững; tăng cường liên kết vùng; đẩy mạnh chuyển đổi số; tạo thêm việc làm có thu nhập ổn định; thu hẹp khoảng cách phát triển giữa đô thị với nông thôn, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới và địa bàn có đông đồng bào dân tộc thiểu số; đồng thời giữ vững quốc phòng – an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Tại Lễ kỉ niệm, ông Lê Thanh Hưng – Tổng giám đốc VRG nhấn mạnh, giai đoạn 2026 – 2030, VRG định hướng tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, đẩy mạnh chế biến sâu, phát triển các động lực tăng trưởng mới, nâng cao năng lực quản trị và chuyển đổi số; đồng thời tích hợp các thực hành môi trường, xã hội và quản trị (ESG) trong hoạt động sản xuất, kinh doanh. Tầm nhìn đến năm 2045 hướng tới xây dựng VRG trở thành doanh nghiệp sản xuất nông nghiệp hàng đầu thế giới trong lĩnh vực cao su, phát triển hệ sinh thái ngành cao su hoàn chỉnh và nâng cao vị thế trên thị trường khu vực, quốc tế.