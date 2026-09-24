Tập đoàn công nghệ thứ hai của Mỹ là Amazon Kuiper được cấp phép thiết lập mạng viễn thông tại Việt Nam

Bộ trưởng Bộ KH&CN Vũ Hải Quân trao giấy phép thiết lập mạng viễn thông dùng riêng cho Amazon Kuiper Việt Nam. Ảnh: Bộ KH&CN

Ngày 23/9/2026, Bộ trưởng Bộ KH&CN Vũ Hải Quân đã trao Giấy phép thiết lập mạng viễn thông dùng riêng cho Công ty TNHH Amazon Kuiper Việt Nam.

Theo giấy phép, Amazon Kuiper Việt Nam được thiết lập mạng viễn thông dùng riêng sử dụng đường truyền vệ tinh để thử nghiệm, kiểm tra vận hành thiết bị đầu cuối khách hàng, qua đó đánh giá chất lượng sản phẩm được chế tạo tại Việt Nam.

Mạng viễn thông dùng riêng được thiết lập trên cơ sở kết nối hệ thống vệ tinh với hạ tầng mặt đất tại Việt Nam, phục vụ hoạt động thử nghiệm, kiểm tra chất lượng thiết bị đầu cuối.

Mạng có phạm vi hoạt động trên toàn quốc và phải tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật về viễn thông, tần số vô tuyến điện, tiêu chuẩn kỹ thuật, chất lượng dịch vụ, an toàn và an ninh thông tin.

Amazon Kuiper Việt Nam được thành lập năm 2024, là pháp nhân của Amazon tại Việt Nam trong lĩnh vực kết nối vệ tinh.

Amazon Leo, trước đây mang tên Project Kuiper, là mạng băng rộng sử dụng hơn 3.000 vệ tinh quỹ đạo thấp, hướng tới cung cấp kết nối tốc độ cao, độ trễ thấp cho những khu vực khó tiếp cận bằng hạ tầng truyền thống.

Việc cấp phép tạo cơ sở để Amazon kiểm thử thiết bị sản xuất tại Việt Nam, góp phần thúc đẩy công nghiệp công nghệ cao, mở rộng chuỗi cung ứng và tăng cường hợp tác trong phát triển hạ tầng kết nối thế hệ mới.

Hồi tháng 8/2025, Thứ trưởng Bộ KH&CN Phạm Đức Long đã có buổi làm việc với đoàn công tác Tập đoàn Amazon do ông Gonzalo de Dios, Giám đốc Cấp phép toàn cầu và Quan hệ pháp lý quốc tế Dự án Kuiper dẫn đầu.

Hai bên đã trao đổi về dự án Kuiper - sáng kiến cung cấp dịch vụ Internet băng rộng từ vệ tinh quỹ đạo thấp (LEO), góp phần thúc đẩy chuyển đổi số và kết nối số tại Việt Nam.

Phía Amazon cho biết, Việt Nam có vị thế đặc biệt trong chiến lược phát triển của tập đoàn. Dự án Kuiper là sáng kiến chiến lược của tập đoàn này nhằm xây dựng hệ thống hơn 3.200 vệ tinh LEO, cung cấp Internet tốc độ cao (lên đến 400 Mbps cho cá nhân, 1 Gbps cho doanh nghiệp), độ trễ thấp, tập trung vào các khu vực chưa được phục vụ hoặc phục vụ kém như vùng sâu, vùng xa, hải đảo.

Đến nay, Amazon đã phóng 102 vệ tinh, với kế hoạch đạt ít nhất 50% chòm sao vào năm 2026. Hệ thống sử dụng băng tần Ka, thiết bị đầu cuối nhỏ gọn, dễ lắp đặt và tích hợp bảo mật từ AWS.

Amazon đã thành lập Công ty TNHH Amazon Kuiper Việt Nam tại TPHCM, đồng thời cho biết, ngày 6/8, Amazon đã nộp hồ sơ tham gia thí điểm có kiểm soát cung cấp dịch vụ viễn thông vệ tinh LEO nhằm phục vụ đến 600.000 thuê bao, tập trung vào kết nối tiêu dùng, doanh nghiệp, backhaul viễn thông, hàng không - hàng hải và dịch vụ chính phủ.

Dự án phù hợp với Chiến lược và mục tiêu phủ sóng Internet toàn quốc của Việt Nam đến năm 2030.

Thứ trưởng Phạm Đức Long nhấn mạnh, Việt Nam luôn chú trọng phát triển hạ tầng số, trong đó công nghệ vệ tinh LEO đóng vai trò quan trọng để đảm bảo kết nối băng rộng, tốc độ cao, phổ cập phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Thứ trưởng cũng đánh giá dự án Kuiper phù hợp với nhu cầu phát triển của Việt Nam, là giải pháp để giúp đưa người dân lên không gian số, tiếp cận các dịch vụ số để giải quyết các thủ tục hành chính nhờ kết nối tốt hơn, đặc biệt trong bối cảnh Việt Nam vừa hoàn thành việc sáp nhập các đơn vị hành chính cấp tỉnh.

Hồi tháng 8/2026, Starlink vừa công bố dịch vụ này chính thức cung cấp tại Việt Nam. Như vậy, đã có 2 tập đoàn công nghệ của Mỹ đã đầu tư cung cấp dịch vụ vệ tinh tầm thấp tại Việt Nam.

Ông Nguyễn Anh Cương, Phó Cục trưởng Cục Viễn thông, cho biết Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam đã được Cục Viễn thông cấp 2 giấy phép cung cấp dịch vụ viễn thông có hạ tầng mạng để triển khai thí điểm dịch vụ viễn thông sử dụng công nghệ vệ tinh quỹ đạo tầm thấp tại Việt Nam, với số lượng thuê bao tối đa trong giai đoạn thí điểm là 600.000 thuê bao (tương đương chỉ khoảng 2,5% tổng số thuê bao băng rộng cố định hiện có tại Việt Nam).

Do đó, dịch vụ vệ tinh tầm thấp ít có khả năng cạnh tranh với các dịch vụ cố định, di động băng rộng mà doanh nghiệp Việt Nam đang cung cấp.