Phát hành gần 23,3 triệu cổ phiếu trả cổ tức tỷ lệ 10%, giữ lại gần 232,9 tỷ đồng cho dự án hạ tầng

Theo nghị quyết Hội đồng quản trị ban hành ngày 20/11/2026, Công ty cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC dự kiến phát hành tối đa 23.289.191 cổ phiếu để chi trả cổ tức năm tài chính 2025 cho cổ đông hiện hữu. Với tỷ lệ thực hiện quyền 10%, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách sẽ được nhận thêm 10 cổ phiếu mới.

Tổng giá trị đợt phát hành tính theo mệnh giá đạt tối đa gần 232,9 tỷ đồng. Nguồn vốn thực hiện được trích từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính riêng năm 2025 đã kiểm toán, sau khi doanh nghiệp hoàn tất các khoản phân phối theo quy định hiện hành.

Hiện Hội đồng quản trị CMC chưa ấn định thời điểm chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền. Lịch trình cụ thể sẽ được doanh nghiệp công bố sau khi nhận được văn bản thông báo của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xác nhận đã tiếp nhận đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành.

Theo phương án được phê duyệt, phần vốn điều lệ tăng thêm dự kiến được sử dụng phục vụ hoạt động tái đầu tư và bổ sung vốn cho các đơn vị thành viên. Nguồn lực này tập trung triển khai các dự án trọng điểm trong lĩnh vực giáo dục, trung tâm dữ liệu, sản phẩm an ninh, an toàn thông tin và đầu tư hạ tầng kỹ thuật.

Xét về tác động kỹ thuật trên thị trường, việc phát hành thêm hơn 23,28 triệu cổ phiếu sẽ nâng tổng số lượng cổ phiếu lưu hành của CMG lên hơn 256,18 triệu đơn vị, làm pha loãng các chỉ số thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) và giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu (BVPS) khoảng 9,09%. Tại ngày giao dịch không hưởng quyền, thị giá cổ phiếu trên sàn HoSE sẽ được điều chỉnh giảm tương ứng nên tổng giá trị tài sản của cổ đông không thay đổi ở thời điểm chia tách, đồng thời gia tăng nguồn cung giao dịch tự do khi lượng cổ phiếu mới về tài khoản. Đổi lại, hình thức trả cổ tức bằng cổ phiếu giúp doanh nghiệp giữ lại gần 232,9 tỷ đồng tiền mặt phục vụ đầu tư hạ tầng thay vì gia tăng áp lực vay nợ mới.

Chi phí lãi vay tăng 113,11% bào mòn lợi nhuận, thị giá CMG giảm 15,7% trong một tháng

Về kết quả kinh doanh, báo cáo tài chính quý III/2026 của Tập đoàn Công nghệ CMC ghi nhận doanh thu thuần đạt 2.579 tỷ đồng, tăng 6,6% so với cùng kỳ năm trước. Dù quy mô doanh thu tiếp tục mở rộng, lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ trong quý chỉ đạt 88,94 tỷ đồng, giảm 1,17% so với cùng kỳ.

Nguyên nhân đáng chú ý gây áp lực lên hiệu quả sinh lời đến từ đà tăng mạnh của các khoản chi phí vốn. Trong quý III/2026, chi phí tài chính của doanh nghiệp tăng 88,12% so với cùng kỳ năm trước, trong đó riêng chi phí lãi vay ghi nhận mức tăng tới 113,11%.

Tính chung lũy kế 9 tháng đầu năm, Tập đoàn Công nghệ CMC đạt 7.269,94 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 11,03% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 258,37 tỷ đồng, giảm nhẹ 0,98% so với cùng kỳ năm trước.

Trên thị trường chứng khoán, đóng cửa phiên giao dịch ngày 23/11/2026, cổ phiếu CMG dừng ở mức 16.650 đồng mỗi cổ phiếu, tăng 2,78% so với phiên liền trước. Bất chấp nhịp hồi phục trong phiên gần nhất, thị giá cổ phiếu của tập đoàn công nghệ này vẫn thấp hơn khoảng 5,4% so với mức cách đây một tuần và giảm 15,7% nếu tính trong vòng một tháng qua.