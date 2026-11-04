Tập đoàn CNCTech (CLI): Huy động thành công 183 tỷ đồng, dồn toàn lực trả nợ vay cho công ty con

Phân bổ nguồn vốn mới hỗ trợ công ty con tất toán nợ ngân hàng

Công ty Cổ phần Tập đoàn CNCTech (mã chứng khoán CLI) vừa thông báo kết quả đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng với mục tiêu gia tăng quy mô vốn hoạt động. Theo phương án đã được phê duyệt, doanh nghiệp tiến hành chào bán hơn 18,32 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ thực hiện quyền là 100 chia 20. Tỷ lệ này tương đương với việc nhà đầu tư sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được mua thêm 20 cổ phiếu mới. Với mức giá chào bán bằng mệnh giá là 10.000 đồng mỗi đơn vị, thời gian thực hiện giao dịch diễn ra từ ngày 25/09 đến ngày 19/10.

Báo cáo kết quả phân phối cho thấy đợt phát hành đã diễn ra thành công trọn vẹn. Toàn bộ hơn 18,32 triệu cổ phiếu đã được phân phối hết cho 178 cổ đông tham gia. Tổng giá trị ròng thu được từ đợt huy động vốn này sau khi trừ đi các khoản chi phí phát hành hơn 391 triệu đồng đạt mức gần 183 tỷ đồng. Việc hoàn tất đợt phát hành giúp tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành của CNCTech tăng từ 91,6 triệu đơn vị lên gần 110 triệu đơn vị. Tương ứng với đó, quy mô vốn điều lệ của doanh nghiệp cũng chính thức được nâng từ 916 tỷ đồng lên mức gần 1.110 tỷ đồng.

Về kế hoạch sử dụng nguồn vốn mới, hội đồng quản trị công ty quyết định dùng toàn bộ số tiền thu được để tăng vốn góp vào hệ sinh thái các công ty con trực thuộc. Kế hoạch giải ngân được sắp xếp theo thứ tự ưu tiên giảm dần. Cụ thể, Công ty Cổ phần CNCTech Thăng Long sẽ nhận được 85 tỷ đồng, tiếp đó là Công ty Cổ phần CNCTech Global với 53,2 tỷ đồng và gần 45 tỷ đồng còn lại được phân bổ cho Công ty Cổ phần VinaStarup Vĩnh Phúc. Mục tiêu cốt lõi của đợt bổ sung vốn này là giúp cả ba công ty con có đủ nguồn lực tài chính để tất toán các khế ước vay ngân hàng. Khung thời gian thực hiện trả nợ được doanh nghiệp dự kiến kéo dài từ quý IV năm 2026 đến tháng 1 năm 2027.

Lợi nhuận quý III sụt giảm, cổ phiếu thăng hoa sau nửa năm lên sàn

Đi cùng với những thay đổi về cấu trúc vốn, bức tranh tài chính quý III năm 2026 của CNCTech lại ghi nhận sự chững lại. Báo cáo tài chính cho thấy lợi nhuận sau thuế trong kỳ chỉ đạt gần 90 tỷ đồng, tương ứng mức giảm 28% so với cùng kỳ năm trước. Đi sâu vào hoạt động cốt lõi, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh cũng ghi nhận mức giảm nhẹ 4%. Ban lãnh đạo doanh nghiệp lý giải nguyên nhân chủ yếu dẫn đến sự sụt giảm này xuất phát từ những biến động trái chiều của doanh thu hoạt động tài chính và áp lực từ chi phí tài chính trong kỳ.

Mặc dù lợi nhuận quý III đi lùi, kết quả tích lũy từ các quý trước đó vẫn giúp bức tranh kinh doanh tổng thể của doanh nghiệp giữ được sự tăng trưởng. Lũy kế 9 tháng đầu năm, CNCTech mang về hơn 206 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, đánh dấu mức tăng trưởng ấn tượng gần 38% so với cùng kỳ năm 2025. Kết quả này cho thấy khả năng duy trì hoạt động của đơn vị bất chấp những khó khăn cục bộ xuất hiện trong ngắn hạn.