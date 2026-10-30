Tập đoàn Chimcomplex muốn đầu tư nhiều tỷ USD vào Dung Quất

Ngày 30/10, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Đức Tâm tiếp và làm việc với ông Stefan Vuza, Chủ tịch Tập đoàn Chimcomplex (Rumani) đến tìm hiểu cơ hội hợp tác, đầu tư trong lĩnh vực công nghiệp hóa chất và công nghiệp phụ trợ.

Tham dự buổi làm việc có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Tâm Hiển cùng lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi tiếp, làm việc với Tập đoàn Chimcomplex.

Tại buổi làm việc, ông Stefan Vuza đánh giá cao những nỗ lực của Quảng Ngãi trong triển khai các định hướng phát triển mang tính chiến lược' đồng thời bày tỏ mong muốn tỉnh hỗ trợ tập đoàn khảo sát, nghiên cứu cơ hội đầu tư tổ hợp hóa dầu chuyên sâu và sản phẩm sau hóa dầu tại KKT Dung Quất.

Theo phương án đề xuất, sau khoảng 6 tháng nghiên cứu, đánh giá, Tập đoàn Chimcomplex dự kiến đưa ra quyết định đầu tư dự án với diện tích khoảng 500 - 700ha. Trong đó, giai đoạn 1 có tổng vốn đầu tư khoảng 2 - 3 tỷ USD, giai đoạn 2 khoảng 6 - 7 tỷ USD.

Khi hoàn thành, tổ hợp dự kiến có khoảng 30 nhà máy, tập trung sản xuất hóa dầu chuyên sâu và các sản phẩm sau hóa dầu, góp phần hình thành chuỗi sản xuất công nghiệp hóa chất quy mô lớn tại Dung Quất.

Tập đoàn Chimcomplex là nhà sản xuất và xuất khẩu hóa chất lớn nhất Rumani.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Đức Tâm đánh giá cao sự quan tâm của Tập đoàn Chimcomplex đối với môi trường đầu tư của địa phương.

Theo ông Tâm, Dung Quất có nhiều lợi thế về vị trí địa lý, hệ thống hạ tầng giao thông, cảng biển nước sâu và các chính sách thu hút đầu tư. Đặc biệt, khu vực này có Nhà máy Lọc dầu Dung Quất, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển công nghiệp hóa dầu và các ngành công nghiệp phụ trợ.

Đáng chú ý, mới đây, Bộ Chính trị đã đồng ý chủ trương để KKT Dung Quất được hưởng mức ưu đãi cao nhất. Đây được xem là lợi thế quan trọng, tạo thêm sức hấp dẫn đối với các nhà đầu tư chiến lược, trong đó có Tập đoàn Chimcomplex.

Doanh nghiệp bày tỏ quan tâm đầu tư vào KKT Dung Quất.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi mong muốn tập đoàn sớm hoàn thành quá trình khảo sát, đánh giá và đưa ra quyết định đầu tư. Tỉnh cam kết đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình nghiên cứu, khảo sát, triển khai dự án cũng như hoạt động sản xuất, kinh doanh. Song song đó là kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để bảo đảm dự án thực hiện hiệu quả, đúng tiến độ và phát triển bền vững.

Đặc biệt, Quảng Ngãi sẽ quan tâm đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng, chuẩn bị quỹ đất sạch để sớm bàn giao cho nhà đầu tư khi dự án được triển khai.

Tập đoàn Chimcomplex, thuộc tập đoàn mẹ SCR (Serviciile Comerciale Române), là nhà sản xuất và xuất khẩu hóa chất lớn nhất Rumani. Với hơn 70 năm hoạt động, doanh nghiệp chuyên sản xuất hóa chất vô cơ, hữu cơ, hóa dầu chuyên sâu, clo-kiềm và polyol.