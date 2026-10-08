Tập đoàn châu Âu đề xuất nghiên cứu tàu bệnh viện tại Phú Quốc

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà làm việc với ông César Louis-Philip Marseille. Ảnh: chinhphu.vn/Thu Giang

Chiều 7/10, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà có buổi làm việc với ông César Louis-Philip Marseille, Tổng Giám đốc Công ty VAMED Engineering GmbH (Áo), thành viên Hội đồng quản trị Tập đoàn VAMED+WWH (Đức), về định hướng hợp tác và đầu tư trong lĩnh vực y tế tại Việt Nam.

Tại buổi làm việc, đại diện VAMED đề xuất nghiên cứu triển khai mô hình tàu bệnh viện tại Phú Quốc nếu các điều kiện cho phép. Theo doanh nghiệp, mô hình này có khả năng hỗ trợ chăm sóc sức khỏe cho số lượng lớn bệnh nhân, góp phần tăng cường năng lực y tế của Việt Nam.

Nghiên cứu mô hình y tế phục vụ du lịch biển đảo

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đánh giá cao đề xuất của VAMED, cho rằng với đường bờ biển dài, nhiều đảo và nhu cầu chăm sóc sức khỏe đa dạng, Việt Nam có điều kiện nghiên cứu các mô hình y tế cơ động trên biển, bao gồm khả năng ứng phó với thiên tai, thảm họa.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: chinhphu.vn/Thu Giang

Riêng tại Phú Quốc, ý tưởng tàu bệnh viện phù hợp với định hướng kết hợp y tế và du lịch. Đây cũng là địa điểm Việt Nam sẽ tổ chức Tuần lễ Cấp cao APEC 2027.

Phó Thủ tướng lưu ý, việc nghiên cứu mô hình này cần hướng tới mục tiêu lâu dài, không chỉ đáp ứng nhu cầu phục vụ APEC 2027 mà còn nâng cao năng lực chăm sóc sức khỏe cho người dân và phục vụ các sự kiện quốc tế trong tương lai.

Để có cơ sở xem xét, Phó Thủ tướng đề nghị VAMED khẩn trương hoàn thiện đề án chi tiết, làm rõ phương án công nghệ, vận hành và cơ chế thực hiện.

Bộ Y tế được giao chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành và tỉnh An Giang đánh giá tính khả thi, yêu cầu kỹ thuật, quy chuẩn, tiêu chuẩn và những điều kiện cần thiết để triển khai. UBND tỉnh An Giang chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xem xét hồ sơ, điều kiện và thủ tục đầu tư của dự án.

Như vậy, mô hình tàu bệnh viện tại Phú Quốc hiện mới ở giai đoạn đề xuất nghiên cứu, chưa có phương án đầu tư chính thức được công bố.

VAMED dự kiến đầu tư 1,2 tỷ euro vào Việt Nam

Bên cạnh đề xuất tàu bệnh viện, ông César Louis-Philip Marseille cho biết Việt Nam là một trong những đối tác quan trọng của VAMED tại Đông Nam Á. Tập đoàn dự kiến đầu tư 1,2 tỷ euro vào Việt Nam trong 5 năm tới, tạo việc làm cho hàng nghìn lao động và thúc đẩy chuyển giao kiến thức, công nghệ.

Ông César Louis-Philip Marseille phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: chinhphu.vn/Thu Giang

Doanh nghiệp mong muốn mở rộng hợp tác thông qua các dự án sử dụng tín dụng ưu đãi, hợp tác công - tư (PPP) và liên kết với các đối tác tư nhân, đồng thời cung cấp sản phẩm y tế từ Áo và Đức cho thị trường Việt Nam.

VAMED đã có gần 30 năm hoạt động tại Việt Nam. Từ năm 1997, tập đoàn triển khai khoảng 158 triệu euro vốn ODA thông qua 10 dự án trọng điểm, góp phần nâng cấp trang thiết bị y tế cho 15 bệnh viện quân y, Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Trung ương Huế và đầu tư lò đốt chất thải y tế cho 25 cụm bệnh viện tuyến tỉnh.

Một lĩnh vực khác được Phó Thủ tướng đề nghị VAMED nghiên cứu đầu tư là hệ thống y tế dưỡng lão. Đây là lĩnh vực Việt Nam đang quan tâm khi nhu cầu chăm sóc sức khỏe theo vòng đời ngày càng lớn. Trong khi đó, VAMED đã triển khai khoảng 60 cơ sở y tế dưỡng lão tại nhiều quốc gia.

Phó Thủ tướng khẳng định Việt Nam đang thúc đẩy xã hội hóa y tế, thu hút doanh nghiệp trong và ngoài nước tham gia phát triển các dịch vụ chăm sóc sức khỏe.

Chính phủ sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư có tiềm lực tài chính, năng lực công nghệ và trách nhiệm xã hội trên cơ sở tuân thủ pháp luật.