Tập đoàn Central Retail Việt Nam bàn giao công trình nhà đa năng cho Trường Tiểu học Hà Nam (phân hiệu 2)

Tập đoàn Central Retail Việt Nam tài trợ xây dựng công trình nhà đa năng cho Trường Tiểu học Hà Nam (phân hiệu 2).

Công trình nhà đa năng và các hạng mục phụ trợ có tổng mức đầu tư 6,2 tỷ đồng, trong đó Tập đoàn Central Retail Việt Nam tài trợ 2,4 tỷ đồng. Việc hoàn thành và đưa công trình vào sử dụng có ý nghĩa thiết thực đối với Trường Tiểu học Hà Nam (phân hiệu 2), giúp nhà trường khắc phục khó khăn về cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.

Bên cạnh phục vụ các giờ học giáo dục thể chất, công trình còn là địa điểm để nhà trường tổ chức các hoạt động văn nghệ, hội thao, sinh hoạt tập thể, tạo không gian để học sinh phát triển thể lực, rèn luyện kỹ năng, phát huy năng khiếu và tăng cường giao lưu, đoàn kết. Qua đó, góp phần xây dựng môi trường giáo dục an toàn, thân thiện, giúp học sinh phát triển hài hòa cả về kiến thức, thể chất và kỹ năng sống.

Các đại biểu, thầy cô giáo và học sinh Trường Tiểu học Hà Nam, phân hiệu 2 chụp ảnh lưu niệm tại nhà đa năng mới được bàn giao.

Việc Tập đoàn Central Retail Việt Nam tài trợ xây dựng công trình nhà đa năng cho Trường Tiểu học Hà Nam (phân hiệu 2) thể hiện sự đồng hành của doanh nghiệp với chính quyền địa phương trong công tác an sinh xã hội, chăm lo sự nghiệp giáo dục. Hoạt động này góp phần huy động các nguồn lực xã hội tham gia đầu tư cơ sở vật chất trường học, từng bước nâng cao điều kiện dạy và học tại địa phương.

Công trình thuộc dự án “Mỗi trung tâm thương mại Một ngôi trường” do Central Retail Việt Nam triển khai. Thông qua chương trình, đến nay, Tập đoàn Central Retail Việt Nam đã tài trợ xây dựng các công trình giáo dục trị giá hơn 15 tỷ đồng cho 16 trường học ở các cấp tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông trên cả nước (những địa phương có Trung tâm thương mại GO! hoạt động, trong đó có tỉnh Ninh Bình). Qua đó, góp phần cải thiện điều kiện học tập cho hơn 9.300 học sinh.

Nhà đa năng Trường Tiểu học Hà Nam, phân hiệu 2 được xây mới rộng rãi, khang trang.