Tập đoàn Canada muốn chuyển giao công nghệ điện hạt nhân cho Việt Nam

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Canada, chiều 25/9 (giờ địa phương), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp một số doanh nghiệp, tập đoàn tại Canada, theo TTXVN.

Muốn hợp tác với Việt Nam trong lĩnh vực điện hạt nhân

Tại buổi tiếp ông Ian L. Edwards, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc điều hành AtkinsRéalis, cùng các đại diện lãnh đạo của tập đoàn, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết Việt Nam ghi nhận năng lực của AtkinsRéalis trong lĩnh vực kỹ thuật, quản lý dự án và công nghệ hạt nhân, đồng thời hoan nghênh đề xuất hợp tác toàn diện với Việt Nam trong lĩnh vực điện hạt nhân.

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Việt Nam đang tìm kiếm những đối tác có thể đồng hành lâu dài trong toàn bộ chương trình điện hạt nhân. Trong đó, nhấn mạnh quan điểm “an toàn là nguyên tắc cao nhất và không thể đánh đổi”.

Việc lựa chọn công nghệ và đối tác sẽ được Việt Nam xem xét thận trọng, khách quan, dựa trên các tiêu chí như mức độ trưởng thành của công nghệ, an toàn, hiệu quả kinh tế, khả năng tài chính, tiến độ, chuyển giao công nghệ, phát triển nhân lực và lợi ích lâu dài.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh công nghệ được lựa chọn phải an toàn, trưởng thành và có khả năng triển khai thực tế. Đồng thời, công nghệ phải đi cùng mô hình tài chính và phương án triển khai khả thi, qua đó giúp Việt Nam từng bước hình thành năng lực hạt nhân lâu dài.

Đánh giá cao đề xuất của AtkinsRéalis về chuyển giao công nghệ, nội địa hóa và phát triển nhân lực, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị tập đoàn làm rõ hơn khả năng chuyển giao trong dài hạn.

Cụ thể, Việt Nam muốn biết trong 10-20 năm tới AtkinsRéalis có thể chuyển giao những năng lực nào, doanh nghiệp Việt Nam có thể tham gia đến đâu và Việt Nam có thể từng bước đảm nhiệm những khâu nào trong chuỗi giá trị hạt nhân.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp ông Ian L. Edwards, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc điều hành Tập đoàn AtkinsRéalis. Ảnh: TTXVN.

Về phía AtkinsRéalis, ông Ian L. Edwards cho biết định hướng phát triển của tập đoàn tập trung vào hạ tầng bền vững, năng lượng sạch, công nghệ hạt nhân tiên tiến, kỹ thuật số và năng lực triển khai dự án trên phạm vi toàn cầu.

AtkinsRéalis bày tỏ quan tâm tới các cơ hội hợp tác tại Việt Nam trong nhiều lĩnh vực như dịch vụ kỹ thuật, công nghệ hạt nhân, hạ tầng, năng lượng, giao thông, dịch vụ môi trường, quản lý dự án và tư vấn. Trong đó, điện hạt nhân là trọng tâm đề xuất hợp tác hiện nay.

Nghiên cứu đưa Việt Nam thành cứ điểm đào tạo và mô phỏng hàng không

Cùng ngày, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng đã tiếp ông Alexandre Prevost, Chủ tịch phụ trách Hàng không dân dụng của Công ty CAE (Canada). Tại buổi tiếp, người đứng đầu Đảng, Nhà nước cho biết ngành hàng không Việt Nam đang phát triển về đội tàu bay, sân bay và nhu cầu dịch vụ, đòi hỏi nguồn nhân lực, năng lực đào tạo và an toàn phải đi trước một bước.

CAE đã có cơ sở và các đối tác tại Việt Nam, nay là thời điểm phù hợp để chuyển từ hợp tác từng hãng, từng thiết bị, từng khóa đào tạo sang một nền tảng có quy mô lớn hơn.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong muốn CAE nghiên cứu đưa Việt Nam trở thành một trong những địa điểm đào tạo và mô phỏng quan trọng của CAE tại Đông Nam Á, vừa phục vụ các hãng Việt Nam, vừa thu hút học viên và khách hàng trong khu vực.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị CAE cùng các đối tác Việt Nam xây dựng một lộ trình mở rộng năng lực đào tạo tại Việt Nam và giúp Việt Nam từng bước làm chủ công nghệ, chia sẻ kinh nghiệm và công nghệ để hỗ trợ đào tạo kiểm soát viên không lưu, nâng cao năng lực mô phỏng, quản trị rủi ro và an toàn khai thác. Mục tiêu cuối cùng là nâng năng lực của toàn bộ hệ thống hàng không Việt Nam.

Các cơ quan và doanh nghiệp Việt Nam sẽ phối hợp kết nối CAE với các hãng hàng không, cơ sở đào tạo, doanh nghiệp quản lý bay và các đối tác phù hợp; đồng thời tiếp tục nâng cao tiêu chuẩn đào tạo và quản lý theo thông lệ quốc tế.

Tiếp ông Toshiyuki Onuma, Chủ tịch Hội đồng Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế (ICAO), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh ngành hàng không Việt Nam tăng trưởng rất cao trong giai đoạn vừa qua và cho biết Việt Nam đang tập trung phát triển hệ thống hạ tầng cảng hàng không với các cảng hàng không trọng điểm với mục tiêu đưa đất nước thành trung tâm trung chuyển về hành khách và hàng hóa tại khu vực.

Do đó, Việt Nam đang có nhu cầu nâng cao năng lực, công nghệ quản lý, vận hành hiện đại, bền vững.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị hai bên tăng cường hợp tác, trong đó ICAO tiếp tục hỗ trợ kỹ thuật, tăng cường năng lực giám sát an toàn và bảo đảm các quy định, tiêu chuẩn của ICAO về an ninh, an toàn hàng không; tạo điều kiện để tăng cường sự hiện diện của Việt Nam tại ICAO và để Việt Nam tham gia có hiệu quả, thực chất các cơ chế, sáng kiến đa phương quốc tế về hàng không như Liên minh toàn cầu ICAO về hàng không bền vững.