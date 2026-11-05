Tập đoàn Bệnh viện TNH 'ôm' khoản lỗ 116 tỷ đồng sau cuộc đua mở rộng bệnh viện

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2026, CTCP Tập đoàn Bệnh viện TNH (HOSE: TNH) đạt doanh thu thuần 184 tỷ đồng, tăng 24% so với cùng kỳ năm trước. Động lực tăng trưởng chủ yếu đến từ đóng góp của các cơ sở mới, đặc biệt là Bệnh viện TNH Việt Yên và Bệnh viện TNH Lạng Sơn.

Cụ thể, doanh thu Bệnh viện TNH Việt Yên đạt 27 tỷ đồng, tăng 41% so với cùng kỳ. Theo giải trình của doanh nghiệp, sau gần 2 năm hoạt động bệnh viện dần tạo được niềm tin về chất lượng khám chữa bệnh, số lượt khám ngoại trú và điều trị nội trú lần lượt tăng 27% và 25%.

Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên và Bệnh viện TNH Phổ Yên cũng ghi nhận doanh thu tăng lần lượt 6% và 4%. Trong khi đó, Công ty Dược đóng góp 18 tỷ đồng vào doanh thu hợp nhất. Đáng chú ý, Bệnh viện TNH Lạng Sơn mới bắt đầu hoạt động từ ngày 15/7/2026 và đóng góp 14 tỷ đồng doanh thu trong quý III.

Dù doanh thu tăng trưởng tích cực, hiệu quả kinh doanh của TNH lại đi theo chiều ngược lại. Giá vốn hàng bán trong quý III tăng 30%, lên 175 tỷ đồng khiến lợi nhuận gộp giảm 33% còn 9 tỷ đồng. Biên lợi nhuận gộp theo đó thu hẹp từ 9,4% cùng kỳ xuống còn 5%.

TNH cho biết giá vốn tăng chủ yếu do Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên giai đoạn 3 và Bệnh viện TNH Lạng Sơn mới đi vào hoạt động từ tháng 7/2026, chưa đạt kết quả như kỳ vọng. Các cơ sở này phải gánh chi phí đầu vào, khấu hao tài sản mới và nhân sự trong khi doanh thu chưa tương xứng với quy mô vận hành.

Áp lực chi phí còn thể hiện rõ ở hoạt động tài chính. Trong quý III, chi phí tài chính của TNH tăng 141% so với cùng kỳ lên 30 tỷ đồng. Toàn bộ khoản mục này là chi phí lãi vay.

Theo giải trình, chi phí lãi vay tăng do lãi suất vay tại dự án Bệnh viện TNH Việt Yên gia tăng. Bên cạnh đó, doanh nghiệp bắt đầu ghi nhận chi phí lãi vay của Bệnh viện TNH Lạng Sơn và dự án Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên giai đoạn 3. Các khoản vay dài hạn phục vụ đầu tư được chuyển sang ghi nhận vào chi phí khi bệnh viện đi vào hoạt động, thay vì tiếp tục vốn hóa.

Ngoài ra, chi phí bán hàng tăng 16%, lên 2,6 tỷ đồng; chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 14%, lên 21 tỷ đồng. Nguyên nhân chủ yếu đến từ chi phí vận hành, quản lý và khấu hao tài sản cố định gia tăng sau khi đưa các cơ sở mới vào hoạt động.

Kết quả, TNH lỗ thuần từ hoạt động kinh doanh 45 tỷ đồng trong quý III, cao hơn đáng kể so với mức lỗ 19 tỷ đồng cùng kỳ. Sau khi ghi nhận lợi nhuận khác 155 triệu đồng và chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành, doanh nghiệp lỗ sau thuế 45 tỷ đồng, tăng 122% so với cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, doanh thu thuần của TNH đạt 460 tỷ đồng. Tuy nhiên, khoản lỗ sau thuế lên tới 116 tỷ đồng, cao hơn 56% so với mức lỗ 74 tỷ đồng của 9 tháng năm 2025.

Tại ngày 30/9/2026, tổng tài sản của TNH đạt 3.032 tỷ đồng, tăng so với đầu năm. Đáng chú ý, sự gia tăng này chủ yếu đến từ tài sản dài hạn, trong khi tài sản ngắn hạn giảm mạnh.

Cụ thể, tài sản ngắn hạn còn 113 tỷ đồng. Trong đó, lượng tiền và các khoản tương đương tiền giảm xuống 28 tỷ đồng. Các khoản phải thu ngắn hạn cũng giảm từ 154 tỷ đồng xuống 46 tỷ đồng.

Đáng chú ý, khoản trả trước cho người bán ngắn hạn giảm mạnh từ 126 tỷ đồng xuống 13 tỷ đồng, trong khi phải thu ngắn hạn của khách hàng tăng lên 32 tỷ đồng. Hàng tồn kho duy trì ở mức 29 tỷ đồng, không có nhiều biến động.

Ở chiều ngược lại, tài sản dài hạn tăng lên 2.919 tỷ đồng. Trong đó, tài sản cố định đạt 2.662 tỷ đồng, tăng 49%. Riêng tài sản cố định hữu hình tăng lên 2.541 tỷ đồng.

Một diễn biến đáng chú ý khác là chi phí xây dựng cơ bản dở dang giảm mạnh từ 677 tỷ đồng xuống còn 87 tỷ đồng. Sự dịch chuyển này diễn ra trong bối cảnh TNH đưa Bệnh viện TNH Lạng Sơn và giai đoạn 3 của Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên vào hoạt động.

Doanh thu tăng 24%, TNH vẫn lỗ nặng trong quý III/2026 (Ảnh: TNH).

Về nguồn vốn, tổng nợ phải trả của TNH tại cuối quý III đạt 1.394 tỷ đồng, tăng so với đầu năm. Trong đó, nợ ngắn hạn tăng lên 366 tỷ đồng, còn nợ dài hạn ghi nhận 1.028 tỷ đồng.

Đáng chú ý, dư nợ vay ngắn hạn đạt 248 tỷ đồng. Vay dài hạn cũng tăng lên 1.028 tỷ đồng. Như vậy, tổng dư nợ vay ngắn hạn và dài hạn đã vượt 1.277 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng lớn trong tổng nợ phải trả.

Trong khi đó, vốn chủ sở hữu giảm xuống 1.638 tỷ đồng. Nguyên nhân chủ yếu đến từ kết quả kinh doanh thua lỗ, khiến lợi nhuận sau thuế chưa phân phối chuyển từ dương 7 tỷ đồng sang âm 103 tỷ đồng. Riêng khoản lỗ sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ trong 9 tháng đầu năm lên tới 110 tỷ đồng.