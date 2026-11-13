Tập đoàn Bất động sản Quốc gia thay Tổng Giám đốc, lộ diện mạng lưới nhân sự chằng chịt

Biến động nhân sự thượng tầng và kế hoạch phát hành cổ phiếu

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Bất động sản Quốc gia (mã chứng khoán NRC) vừa ban hành nghị quyết chấp thuận cho ông Trịnh Văn Bảo thôi giữ chức vụ Tổng Giám đốc theo nguyện vọng cá nhân kể từ ngày 09/11. Ngay trong ngày, tổ chức này quyết định bổ nhiệm ông Trần Hữu Hiệp tiếp quản vị trí điều hành cao nhất. Cùng lúc, doanh nghiệp bất động sản này tiếp nhận đơn từ nhiệm vị trí Thành viên Hội đồng quản trị của bà Ngô Thị Như Phượng. Khác với trường hợp của Tổng Giám đốc, việc miễn nhiệm bà Phượng bắt buộc phải chờ đến khi Đại hội đồng cổ đông chính thức thông qua.

Bà Ngô Thị Như Phượng nộp đơn xin rút khỏi Hội đồng quản trị chỉ sau hơn 4 tháng được bầu vào nhiệm kỳ 2022 đến 2027. Nhân sự này là phu nhân của ông Đỗ Thành Nhân, đang đảm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc và là cổ đông lớn nhất của Công ty Cổ phần Thiên Hoàng Holdings. Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên diễn ra hồi tháng 6, doanh nghiệp đã thông qua phương án chào bán riêng lẻ 100 triệu cổ phiếu với mức giá 10.000 đồng cho đối tác chiến lược Thiên Hoàng Holdings để thu về 1.000 tỷ đồng. Nếu thương vụ thành công, Thiên Hoàng Holdings sẽ nắm giữ hơn 50% vốn điều lệ của công ty. Dù vậy, báo cáo tài chính hợp nhất cuối quý 3 vẫn ghi nhận quy mô vốn điều lệ của doanh nghiệp đứng im ở mức gần 926 tỷ đồng.

Hệ sinh thái nhân sự tại doanh nghiệp mang tên cũ Danh Khôi thể hiện sự đan xen sâu sắc với các tổ chức liên quan đến ông Đỗ Thành Nhân. Ông Trịnh Văn Bảo, cựu Tổng Giám đốc vừa từ nhiệm, từng có thời gian dài làm việc cùng ông Đỗ Thành Nhân tại Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu An Giang. Vào tháng 04/2022, ông Bảo được bầu làm Chủ tịch Hội đồng quản trị doanh nghiệp xuất nhập khẩu này thay thế chính ông Nhân, chỉ một ngày trước khi Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với ông Nhân. Ông Bảo cũng từng giữ vị trí Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị tại Công ty Cổ phần The Golden Group thuộc hệ sinh thái của gia đình ông Đỗ Thành Nhân.

Mạng lưới quan hệ đan xen và bài toán khát vốn giải quyết nợ

Người vừa tiếp quản chiếc ghế nóng tại Tập đoàn Bất động sản Quốc gia là ông Trần Hữu Hiệp cũng sở hữu bản lý lịch gắn liền với các doanh nghiệp có liên hệ với cựu lãnh đạo An Giang. Hai nhân sự này từng làm việc trùng lặp tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nguyễn Kim. Tại hệ thống nội bộ, ông Trần Hữu Hiệp từng đảm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật tại Công ty Cổ phần Đầu tư Danh Khôi Holdings, thay thế cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Lê Thống Nhất.

Danh Khôi Holdings đóng vai trò đối tác kinh doanh đặc biệt thân thiết, duy trì các giao dịch tài chính liên tục với doanh nghiệp bất động sản đang niêm yết trên sàn. Báo cáo tài chính quý 3 năm 2026 cho thấy khoản nợ phải thu từ hoạt động hợp tác với đơn vị này đã giảm mạnh từ mức hơn 459 tỷ đồng đầu năm xuống chỉ còn 1,5 tỷ đồng. Một mắt xích quan trọng khác là Công ty Cổ phần Đầu tư VHR, chủ đầu tư dự án The Welltone Luxury Residence tại Nha Trang, nơi ông Lê Thống Nhất trực tiếp đảm nhiệm vai trò Chủ tịch Hội đồng quản trị. Trong kế hoạch sử dụng 1.000 tỷ đồng huy động mới, công ty dự kiến chi ra 652 tỷ đồng để nhận chuyển nhượng một phần sản phẩm bất động sản tại dự án VHR này, phần còn lại dùng để xử lý nợ thuế và tất toán các khoản vay.

Những biến động nhân sự cấp cao liên tục diễn ra khi doanh nghiệp đang phải đối diện với bài toán thanh khoản vô cùng áp lực. Việc chưa thể hiện thực hóa dòng vốn 1.000 tỷ đồng từ đối tác chiến lược khiến kế hoạch xử lý công nợ và phát triển dự án gặp nhiều cản trở. Tính đến thời điểm kết thúc tháng 09/2026, tổng tài sản của Công ty Cổ phần Tập đoàn Bất động sản Quốc gia đạt mức 1.930 tỷ đồng nhưng lượng tiền mặt và các khoản tương đương tiền chỉ còn vỏn vẹn 815 triệu đồng.