Tập đoàn Bảo Việt (HoSE: BVH) dự kiến chi khoảng 600,5 tỷ đồng để trả cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt. Trong đó, Bộ Tài chính và SCIC có thể nhận tổng cộng hơn 408 tỷ đồng, chiếm gần 68% tổng số tiền phân phối.

Theo thông báo mới công bố, ngày 27/11/2026 là ngày đăng ký cuối cùng để cổ đông Tập đoàn Bảo Việt thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2025. Tỉ lệ chi trả là 8,09%, tương ứng mỗi cổ phiếu nhận 809 đồng. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 26/11, thời gian thanh toán dự kiến vào ngày 28/12/2026.

Với hơn 742,3 triệu cổ phiếu đang lưu hành, tổng số tiền Bảo Việt dự kiến chi cho đợt cổ tức này là khoảng 600,5 tỷ đồng.

Lịch sử chi trả cổ tức của Tập đoàn Bảo Việt (Ảnh: Vietstock).

Theo cơ cấu cổ đông tại ngày 30/9/2026, Bộ Tài chính là cổ đông lớn nhất của Bảo Việt với hơn 482,5 triệu cổ phiếu, tương ứng 65% vốn điều lệ. Với Tỉ lệ sở hữu này, cơ quan này dự kiến nhận khoảng 390,3 tỷ đồng cổ tức.

Cổ đông lớn thứ hai là Sumitomo Life (Nhật Bản), hiện nắm giữ gần 164 triệu cổ phiếu BVH, tương ứng 22,09% vốn điều lệ. Doanh nghiệp này dự kiến nhận khoảng 132,6 tỷ đồng.

Trong khi đó, Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) sở hữu hơn 22,1 triệu cổ phiếu, tương ứng 2,98% vốn điều lệ, qua đó có thể nhận gần 18 tỷ đồng cổ tức.

Như vậy, riêng Bộ Tài chính và SCIC dự kiến nhận hơn 408 tỷ đồng, tương đương gần 68% tổng số tiền Bảo Việt chi trả trong đợt này.

Về kết quả kinh doanh, 9 tháng đầu năm 2026, Bảo Việt ghi nhận tổng doanh thu hợp nhất 47.928 tỷ đồng, tăng 9,1% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận trước thuế đạt 3.299 tỷ đồng, tăng 24,3%; lợi nhuận sau thuế đạt gần 2.698 tỷ đồng, tăng 23,9%.

Trong cơ cấu doanh thu, hoạt động bảo hiểm đóng góp 34.270 tỷ đồng, còn hoạt động tài chính mang về 13.130 tỷ đồng.

Đáng chú ý, lãi tiền gửi đạt 7.579 tỷ đồng, tăng gần 43% so với cùng kỳ. Thu nhập từ đầu tư trái phiếu, kỳ phiếu và tín phiếu đạt 4.523 tỷ đồng.

Ở mảng bảo hiểm, doanh thu phí bảo hiểm 9 tháng đạt 32.781 tỷ đồng, tăng 0,9%. Tuy nhiên, lợi nhuận gộp từ hoạt động này giảm 44,9%, còn gần 779 tỷ đồng.

Diễn biến này cho thấy kết quả giữa hai nguồn thu chính của doanh nghiệp có sự khác biệt, khi hoạt động tài chính tăng trưởng trong khi lợi nhuận gộp bảo hiểm đi xuống.

Tại ngày 30/9/2026, tổng tài sản hợp nhất của Bảo Việt đạt gần 305.991 tỷ đồng, tăng 4,9% so với đầu năm. Trong đó, đầu tư tài chính ngắn hạn đạt 112.843 tỷ đồng và đầu tư tài chính dài hạn đạt 176.335 tỷ đồng.