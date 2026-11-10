Tập đoàn Bảo Việt đem gần 160.000 tỷ đồng gửi ngân hàng

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2026 vừa công bố, Tập đoàn Bảo Việt (Mã chứng khoán: BVH) ghi nhận lợi nhuận trước thuế riêng trong quý III đạt 1.009 tỷ đồng, tăng 6,1% so với cùng kỳ năm trước.

Tính chung lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, lợi nhuận trước thuế của doanh nghiệp đạt 3.299 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 2.698 tỷ đồng, lần lượt tăng trưởng 24,3% và 23,9% so với cùng kỳ năm 2025.

Nắm giữ gần 160.000 tỷ đồng tiền gửi ngân hàng và danh mục trái phiếu quy mô lớn

Tính đến thời điểm ngày 30/9/2026, tổng tài sản của Bảo Việt đạt mức 305.991 tỷ đồng, tăng 4,9% so với thời điểm đầu năm. Trong cơ cấu tài sản, các khoản tiền gửi tại tổ chức tín dụng (bao gồm tiền gửi không kỳ hạn, các khoản tương đương tiền cùng tiền gửi có kỳ hạn ngắn và dài hạn) ghi nhận tổng giá gốc khoảng 159.913 tỷ đồng, tăng thêm 4.568 tỷ đồng (tương ứng tăng 2,9%) so với đầu năm và chiếm tới khoảng 52,3% tổng tài sản của toàn tập đoàn.

Theo thuyết minh báo cáo tài chính, tại ngày 30/9/2026, khoản mục tiền gửi không kỳ hạn đạt 914 tỷ đồng, giảm 18,6% so với hồi đầu năm. Trong khi đó, các khoản tương đương tiền đạt 2.844 tỷ đồng, giảm nhẹ 2%. Đây là những hợp đồng tiền gửi tại các tổ chức tài chính có kỳ hạn gốc không quá 3 tháng và đang được hưởng mức lãi suất 4,75%/năm.

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Đáng chú ý, riêng danh mục đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn dưới hình thức tiền gửi có kỳ hạn đạt 156.155 tỷ đồng, tăng khoảng 4.835 tỷ đồng so với đầu năm và có sự dịch chuyển rõ rệt về kỳ hạn.

Cụ thể, tiền gửi có kỳ hạn ngắn hạn (thời gian đáo hạn không quá 1 năm, hưởng lãi suất công bố lên đến 9,15%/năm) đạt 100.581 tỷ đồng, giảm 23.296 tỷ đồng, tương đương giảm 18,8%.

Ở chiều ngược lại, khoản tiền gửi có kỳ hạn dài hạn (thời gian đáo hạn trên 1 năm, hưởng lãi suất lên đến 9%/năm) đã tăng vọt từ mức 27.443 tỷ đồng hồi đầu năm lên 55.574 tỷ đồng, tương ứng mức tăng 102,5% sau 9 tháng.

Bên cạnh lượng tiền gửi ngân hàng dồi dào, Bảo Việt còn duy trì danh mục đầu tư trái phiếu Chính phủ và trái phiếu doanh nghiệp có quy mô lớn.

Tại thời điểm cuối quý III/2026, giá gốc khoản đầu tư trái phiếu Chính phủ của tập đoàn đạt 73.243 tỷ đồng, trong khi danh mục trái phiếu doanh nghiệp (cả ngắn hạn và dài hạn) đạt 47.503 tỷ đồng, tăng 24,3% so với đầu năm.

Như vậy, tổng giá trị đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn của Bảo Việt – bao gồm tiền gửi có kỳ hạn, trái phiếu và các khoản tạm ứng từ giá trị hoàn lại của hợp đồng bảo hiểm nhân thọ – đạt gần 281.897 tỷ đồng tính theo giá gốc vào cuối tháng 9/2026.

Thương hiệu mạnh nhất ASEAN năm 2026

Song hành cùng kết quả kinh doanh tăng trưởng tích cực, Bảo Việt vừa được tổ chức Brand Finance xếp hạng là thương hiệu mạnh nhất khu vực ASEAN năm 2026 dựa trên Chỉ số Sức mạnh Thương hiệu (BSI).

Theo báo cáo ASEAN 500 năm 2026, điểm BSI của Bảo Việt đạt 96/100 điểm, tăng mạnh từ mức 92,8 điểm của năm trước và tiếp tục duy trì mức xếp hạng AAA+. Giá trị thương hiệu của tập đoàn theo đó cũng được định giá ở mức 735 triệu USD, tăng 22%.

Brand Finance đánh giá sự hiện diện lâu năm trên thị trường bảo hiểm, mức độ quen thuộc đối với khách hàng cùng uy tín doanh nghiệp là những yếu tố nền tảng giúp Bảo Việt đạt được kết quả trên.

Bên cạnh đó, việc tham gia cung cấp bảo hiểm cho hàng loạt công trình hạ tầng trọng điểm thuộc lĩnh vực giao thông, hàng không và năng lượng cũng góp phần củng cố vững chắc vị thế thương hiệu trên thị trường.

Một ghi nhận đáng chú ý khác đến từ Vietnam Report khi cả Tập đoàn Bảo Việt và Tổng Công ty Bảo Việt Nhân thọ đều cùng góp mặt trong danh sách “The 108 Titans - 108 Doanh nghiệp lợi nhuận bền vững”, được công bố nhân dịp kỷ niệm 10 năm bảng xếp hạng PROFIT500.

Theo thống kê của Vietnam Report, trong tổng số 1.828 doanh nghiệp từng xuất hiện tại bảng xếp hạng PROFIT500 giai đoạn 2017 - 2026, chỉ có 108 đơn vị duy trì được sự hiện diện xuyên suốt cả 10 kỳ công bố.

Sự góp mặt của Bảo Việt và Bảo Việt Nhân thọ trong nhóm này phản ánh năng lực duy trì hiệu quả kinh doanh ổn định sau một thập kỷ liên tiếp nằm trong danh sách các doanh nghiệp có lợi nhuận tốt nhất Việt Nam.

Được thành lập từ năm 1965, Tập đoàn Bảo Việt hiện hoạt động đa ngành trong lĩnh vực tài chính - bảo hiểm với mạng lưới khoảng 200 chi nhánh trải rộng khắp cả nước. Cổ phiếu BVH của tập đoàn chính thức niêm yết và giao dịch trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) từ tháng 6/2009.