Tập đoàn Bảo Việt đạt gần 48.000 tỷ đồng doanh thu 9 tháng đầu năm

Tập đoàn Bảo Việt vừa công bố kết quả kinh doanh quý III năm 2026 (trước soát xét), theo đó Công ty Mẹ và các đơn vị thành viên ghi nhận mức tăng trưởng khả quan với tổng doanh thu hợp nhất 9 tháng đạt 47.928 tỷ đồng, tăng 9,1% so với cùng kỳ năm 2025.

Tổng doanh thu hợp nhất 9 tháng đầu năm 2026 đạt 47.928 tỷ đồng, tăng trưởng 9,1% so với cùng kỳ năm 2025. Lợi nhuận trước thuế và sau thuế hợp nhất lần lượt đạt 3.299 tỷ đồng và 2.698 tỷ đồng, tăng trưởng lần lượt 24,3% và 23,9%. Tổng tài sản hợp nhất tại thời điểm 30/09/2026 đạt 305.991 tỷ đồng, tương đương gần 12 tỷ USD, tăng 4,9% so với thời điểm 31/12/2025.

Bảo Việt đạt gần 48000 tỷ đồng doanh thu 9 tháng đầu năm

Tổng doanh thu Công ty Mẹ đạt 1.480 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 1.007 tỷ đồng, tăng trưởng lần lượt 11,5% và 6,9% so với cùng kỳ năm 2025, bám sát tiến độ kế hoạch năm. Tổng tài sản Công ty Mẹ đạt 19.730 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu đạt 18.895 tỷ đồng tại ngày 30/9/2026, tăng lần lượt 5,2% và 2% so với thời điểm 31/12/2025.

Theo Báo cáo ASEAN 500 năm 2026 của Brand Finance, Bảo Việt là thương hiệu mạnh nhất ASEAN với Chỉ số Sức mạnh Thương hiệu (BSI) đạt 96/100 điểm, tăng từ 92,8 điểm năm 2025 và duy trì xếp hạng AAA+. Giá trị thương hiệu Bảo Việt đạt 735 triệu USD, tăng 22%.

Brand Finance nhận định kết quả của Bảo Việt cho thấy vai trò của mức độ quen thuộc, niềm tin và uy tín doanh nghiệp trong lĩnh vực dịch vụ tài chính. Sự hiện diện lâu năm trên thị trường bảo hiểm và việc đồng hành với các công trình hạ tầng giúp thương hiệu duy trì sự gắn kết với đời sống kinh tế, xã hội.

Trong tháng 10/2026, Tập đoàn Bảo Việt được Vietnam Report ghi nhận trong “The 108 Titans - 108 Doanh nghiệp lợi nhuận bền vững”, với dấu ấn hiện diện liên tục trong bảng xếp hạng PROFIT500 giai đoạn 2017-2026. Đây là bảng xếp hạng do Vietnam Report phối hợp cùng Báo VietNamNet tổ chức. Theo Vietnam Report, trong 1.828 doanh nghiệp từng góp mặt tại PROFIT500 qua 10 kỳ xếp hạng, chỉ 108 doanh nghiệp duy trì sự hiện diện xuyên suốt cả thập kỷ. Việc có tên trong nhóm này ghi nhận sức bền của Bảo Việt trong duy trì năng lực tạo lợi nhuận qua nhiều chu kỳ kinh doanh, bao gồm những giai đoạn thị trường chịu tác động của đại dịch và biến động kinh tế.

Cùng được ghi nhận trong danh sách, Tổng Công ty Bảo Việt Nhân thọ khẳng định sự hiện diện bền bỉ trong nhóm doanh nghiệp có năng lực tạo lợi nhuận qua một thập kỷ. Đây là dấu ấn ý nghĩa trong năm Bảo Việt Nhân thọ kỷ niệm 30 năm thành lập cũng như khẳng định sự phát triển bền vững của các đơn vị trong hệ thống Bảo Việt.