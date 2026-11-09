Tập đoàn Bảo Việt đã chi 170 tỷ đồng vào Tháp Tài chính Quốc tế bỏ hoang ở Hà Nội

Theo báo cáo tài chính hợp nhất tại ngày 30/9/2026, Tập đoàn Bảo Việt (HoSE: BVH) ghi nhận khoản đầu tư hơn 170,54 tỷ đồng vào Dự án Tháp Tài chính Quốc tế (International Financial Tower – IFT).

Cụ thể, khoản đầu tư này có giá gốc 170,549 tỷ đồng. Giá trị có thể thu hồi sau khi trích lập dự phòng cũng ở mức tương ứng 170,549 tỷ đồng. So với thời điểm đầu năm 2026, giá trị khoản đầu tư tăng nhẹ từ 170,386 tỷ đồng lên 170,549 tỷ đồng.

Dự án Tháp tài chính của Bảo Việt nằm trên khu đất vàng ở đường Trần Duy Hưng

Khoản đầu tư được Bảo Việt hạch toán trong danh mục đầu tư góp vốn vào đơn vị khác, thuộc nhóm đầu tư tài chính dài hạn khác.

Theo thông tin công bố trước đây, năm 2005, Tập đoàn Bảo Việt được giao khu đất có diện tích khoảng 13.000 m² tại số 220 Trần Duy Hưng, Hà Nội để triển khai dự án Tháp Tài chính Quốc tế.

Để thực hiện dự án, năm 2009, Bảo Việt thành lập Công ty TNHH Bảo Việt – SCIC, tiền thân của Công ty cổ phần Đầu tư SCIC – Bảo Việt hiện nay. Doanh nghiệp hoạt động chính trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản, có vốn điều lệ 140 tỷ đồng.

Khu đất dự án cỏ dại mọc um tùm, phủ kín nhiều diện tích, tạo cảnh quan hoang hóa giữa khu vực đô thị có mật độ xây dựng cao.

Theo thông tin trong báo cáo tài chính, tỷ lệ sở hữu của Bảo Việt tại doanh nghiệp này được ghi nhận ở mức 50%. Tính đến ngày 30/9/2026, vốn điều lệ của Công ty cổ phần Đầu tư SCIC – Bảo Việt vẫn ở mức 140 tỷ đồng.

Năm 2013, dự án Tháp Tài chính Quốc tế được Sở Xây dựng Hà Nội cấp giấy phép quy hoạch. Theo đó, công trình được quy hoạch cao 34 tầng, chiều cao tối đa 150 m, với tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 3.800 tỷ đồng.

Theo giới thiệu, Tháp Tài chính Quốc tế được định hướng trở thành tòa nhà văn phòng hạng A, xây dựng theo tiêu chuẩn quốc tế, có các khu chức năng chính gồm văn phòng cao cấp và trung tâm thương mại.

Tuy nhiên, sau khoảng 20 năm kể từ khi được giao đất, dự án vẫn chưa được triển khai như kế hoạch ban đầu. Hình ảnh thực tế tại khu đất cho thấy khu vực này vẫn trong tình trạng bỏ trống, cỏ dại mọc um tùm.

Ngoài khoản đầu tư liên quan đến Tháp Tài chính Quốc tế, danh mục bất động sản của Bảo Việt cũng ghi nhận một số khoản mục đáng chú ý.

Tại ngày 30/9/2026, tổng giá trị bất động sản đầu tư của tập đoàn đạt hơn 90,39 tỷ đồng, giảm khoảng 12,08 tỷ đồng so với mức 102,47 tỷ đồng đầu năm, tương ứng giảm gần 11,8%.

Trong đó, bất động sản đầu tư chờ tăng giá có giá trị 45,39 tỷ đồng, không thay đổi so với đầu năm. Khoản mục này liên quan đến dự án Khu biệt thự nhà vườn Quang Minh tại khu vực Đồng Địa, Cửa Cường, Mã Vàng, thuộc thôn Gia Tân, xã Quang Minh, Hà Nội. Theo thuyết minh báo cáo tài chính, Bảo Việt nắm giữ bất động sản này nhằm mục đích thu lợi từ việc bán dự án.

Dự án do Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Long Việt làm chủ đầu tư, có quy mô khoảng 45 ha, tổng mức đầu tư dự kiến 600 tỷ đồng, được giới thiệu khởi công từ năm 2004. Đáng chú ý, dự án nằm trong danh sách 341 dự án chậm triển khai cần rà soát, xử lý trên địa bàn Hà Nội được công bố trong tháng 4/2026.

Trong khi đó, bất động sản đầu tư cho thuê của Bảo Việt ghi nhận giá trị hơn 45 tỷ đồng tại ngày 30/9/2026, giảm từ mức 57,08 tỷ đồng hồi đầu năm. Khoản mục này là tòa nhà Bảo Việt tại số 233 Đồng Khởi, phường Sài Gòn, TP.HCM, được sử dụng để cho thuê làm văn phòng.