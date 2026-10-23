Tập đoàn Bảo hiểm DBV (AIC) báo lãi quý 3 hơn 7 tỷ đồng, doanh thu phí bảo hiểm gốc tăng 73%

Doanh thu phí bảo hiểm tăng vọt, khắc phục khoản lỗ quý 3

Báo cáo tài chính quý 3 năm 2026 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Bảo hiểm DBV cho thấy sự cải thiện đáng kể về hiệu quả kinh doanh. Trong quý 3, lợi nhuận gộp từ hoạt động bảo hiểm tăng trưởng tích cực nhờ sự đóng góp lớn từ doanh thu phí bảo hiểm gốc. Dù tổng chi bồi thường bảo hiểm tăng 36%, việc tỷ lệ bồi thường thuần trên doanh thu phí bảo hiểm thuần giảm đã trực tiếp giúp doanh nghiệp ghi nhận khoản lãi sau thuế hơn 7 tỷ đồng, đảo chiều tích cực so với mức lỗ gần 13 tỷ đồng của quý 3 năm 2025.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, doanh thu phí bảo hiểm gốc của Bảo hiểm DBV đạt hơn 4.402 tỷ đồng, tăng gần 73% so với cùng kỳ. Sự gia tăng này xuất phát từ việc mở rộng quy mô khai thác các sản phẩm bảo hiểm sức khỏe, tai nạn con người, xe cơ giới và bảo hiểm cháy nổ. Phí nhượng tái bảo hiểm đạt gần 1.647 tỷ đồng, cao gấp hơn 2 lần cùng kỳ. Sau khi cộng hưởng hoa hồng nhượng tái bảo hiểm và các khoản doanh thu khác, doanh thu thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm đạt gần 3.055 tỷ đồng, tương ứng mức tăng 53%.

Ở hoạt động đầu tư, mảng tài chính mang về gần 53 tỷ đồng doanh thu trong 9 tháng, tăng 22%. Tuy nhiên, chi phí tài chính cũng tăng mạnh gần 23 tỷ đồng do phát sinh các khoản chi phí kinh doanh chứng khoán, khiến lợi nhuận gộp hoạt động tài chính giảm 29%. Nhờ lực kéo từ mảng bảo hiểm cốt lõi, lợi nhuận sau thuế 9 tháng đầu năm của doanh nghiệp vẫn đạt gần 17 tỷ đồng, tăng 30% so với cùng kỳ năm trước.

Áp lực chi phí phình to, tổng nợ phải trả vượt 5.600 tỷ đồng

Đi kèm với sự bành trướng về doanh thu, Bảo hiểm DBV cũng phải đối mặt với áp lực gia tăng từ các khoản chi phí hoạt động. Trong 9 tháng đầu năm, chi bồi thường bảo hiểm ghi nhận gần 1.763 tỷ đồng, tăng 79%, chủ yếu phát sinh từ mảng bảo hiểm xe cơ giới. Nhờ khoản thu bồi thường nhượng tái bảo hiểm đạt hơn 1.131 tỷ đồng (gấp 2,7 lần cùng kỳ), tổng chi bồi thường bảo hiểm thuần được kiểm soát ở mức gần 738 tỷ đồng, tăng 33%.

Chi phí khác của hoạt động bảo hiểm ghi nhận hơn 1.883 tỷ đồng, tăng 65% do sự gia tăng của chi phí lương và chi phí phục vụ khai thác bảo hiểm. Tổng chi phí hoạt động kinh doanh bị đẩy lên mức gần 2.643 tỷ đồng. Thêm vào đó, chi phí quản lý doanh nghiệp cũng tăng 32%, chạm mức gần 406 tỷ đồng. Các khoản chi phí phình to khiến biên lợi nhuận gộp của hoạt động kinh doanh bảo hiểm sụt giảm từ 14,08% xuống còn 13,49%. Với kế hoạch năm 2026 đặt mục tiêu doanh thu phí bảo hiểm gốc 6.273 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 44 tỷ đồng, doanh nghiệp hiện hoàn thành được hơn 70% mục tiêu doanh thu nhưng mới chỉ đi được gần 38% chặng đường lợi nhuận.

Về quy mô tài sản, tính đến cuối quý 3 năm 2026, tổng tài sản của Bảo hiểm DBV đạt gần 6.815 tỷ đồng, tăng hơn 16% so với thời điểm đầu năm. Nguyên nhân chính do sự gia tăng của khoản mục dự phòng phí và dự phòng toán học nhượng tái bảo hiểm. Trên bảng cân đối kế toán, tổng nợ phải trả ghi nhận hơn 5.657 tỷ đồng, tăng 20%, phần lớn do khoản dự phòng cho các yêu cầu đòi bồi thường chưa giải quyết tăng mạnh. Vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp đạt gần 1.158 tỷ đồng, với lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tích lũy hơn 139 tỷ đồng.