Tập đoàn bán lẻ hàng đầu Australia bị tấn công mạng

Hệ thống siêu thị Coles. Ảnh: Eamon Gallagher

Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, trong thông cáo gửi Sở Giao dịch chứng khoán Australia (ASX), Coles Group cho biết đã liên hệ và phối hợp với Trung tâm An ninh mạng Australia (ACSC) cùng các cơ quan chức năng liên quan để xử lý vụ việc.

Theo kết quả điều tra ban đầu, chưa có bằng chứng nào cho thấy dữ liệu của khách hàng, nhân viên hay nhà cung cấp bị xâm phạm hoặc đánh cắp khỏi hệ thống của tập đoàn này.

Hiện Coles đang làm việc chặt chẽ với các chuyên gia an ninh mạng toàn cầu nhằm khoanh vùng sự cố và bảo vệ môi trường công nghệ thông tin nội bộ.

Tập đoàn khẳng định mọi hoạt động kinh doanh vẫn diễn ra bình thường, khách hàng vẫn có thể mua sắm trực tiếp tại các cửa hàng cũng như trên nền tảng trực tuyến của Coles Group, đồng thời gửi lời xin lỗi về những lo ngại mà sự cố trên có thể gây ra.

Vụ việc nêu trên xảy ra trong bối cảnh cộng đồng doanh nghiệp tại Australia liên tục trở thành mục tiêu của các vụ tấn công mạng quy mô lớn trong năm 2026.