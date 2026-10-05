Tập đoàn bán dẫn Đức mở rộng hoạt động tại TP Hồ Chí Minh

Chiều 5/10, Infineon Technologies đã khai trương văn phòng mới tại phường Tân Sơn Nhì (TP Hồ Chí Minh), phục vụ hoạt động nghiên cứu và phát triển (R&D), kinh doanh và tiếp thị tại khu vực miền Nam.

Ông C.S. Chua, Giám đốc Điều hành Infineon Technologies châu Á - Thái Bình Dương, kiêm Tổng Giám đốc Infineon Technologies Việt Nam, cho biết doanh nghiệp hiện có khoảng 80 nhân sự làm việc tại TP Hồ Chí Minh và Hà Nội. Văn phòng mới tạo điều kiện mở rộng năng lực nghiên cứu kỹ thuật, phục vụ khách hàng và tăng cường hợp tác tại Việt Nam.

Tại TP Hồ Chí Minh, các đội ngũ kỹ thuật của Infineon tập trung phát triển giải pháp Automotive Ethernet (công nghệ kết nối, truyền dữ liệu trên ô tô) và vi điều khiển dành cho ô tô, hỗ trợ cả quy trình trước và sau giai đoạn sản xuất chip (pre-silicon và post-silicon). Những công nghệ này phục vụ sự phát triển của các dòng xe được định hình bằng phần mềm, hệ thống hỗ trợ người lái tiên tiến (ADAS), khả năng kết nối trên xe và xu hướng di chuyển thông minh, điện hóa.

Theo ông, ngành công nghiệp bán dẫn Việt Nam đang có điều kiện phát triển nhờ nguồn nhân lực, dòng vốn đầu tư quốc tế và định hướng của Chính phủ về phát triển năng lực thiết kế, nghiên cứu và đổi mới sáng tạo. Thông qua hoạt động đầu tư và hợp tác, doanh nghiệp hỗ trợ phát triển đội ngũ kỹ sư tại địa phương, góp phần củng cố hệ sinh thái bán dẫn Việt Nam.

Ông C.S. Chua, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Infineon Technologies khu vực châu Á - Thái Bình Dương, chia sẻ kế hoạch phát triển của doanh nghiệp tại Việt Nam.

Theo ông C.S. Chua, nguồn nhân lực kỹ thuật và hệ sinh thái công nghệ đang phát triển là những yếu tố để doanh nghiệp tiếp tục mở rộng hoạt động tại Việt Nam. Infineon cũng đang hợp tác với VinFast và VinRobotics trong lĩnh vực xe điện và các hệ thống thông minh.

Bà Andrea Maria Sühl, Tổng Lãnh sự Đức tại TP Hồ Chí Minh, đánh giá việc doanh nghiệp mở rộng hoạt động nghiên cứu thể hiện sự tin tưởng vào nguồn nhân lực và triển vọng phát triển công nghệ của Việt Nam. Bà cho rằng các doanh nghiệp Đức có thể đóng góp chuyên môn, giải pháp công nghệ và tăng cường hợp tác để hỗ trợ Việt Nam phát triển ngành bán dẫn.

Bà Andrea Maria Sühl cũng nhấn mạnh vai trò của Infineon trong việc thúc đẩy chuyển giao công nghệ giữa Đức và Việt Nam. Theo bà, Việt Nam có lực lượng lao động trẻ, ham học hỏi, tạo điều kiện để doanh nghiệp tìm kiếm nhân lực cho các dự án nghiên cứu và phát triển. Bà khẳng định Đức và cộng đồng doanh nghiệp Đức sẵn sàng đồng hành với Việt Nam trong quá trình hiện đại hóa hạ tầng và nâng cao năng lực công nghệ.

Bà Andrea Maria Sühl, Tổng Lãnh sự Đức tại TP Hồ Chí Minh, phát biểu tại buổi lễ.

Ông Phạm Huỳnh Quang Hiếu, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP Hồ Chí Minh, cho biết Thành phố đã thu hút 54 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài trong lĩnh vực công nghiệp bán dẫn, với tổng vốn đăng ký trên 5,1 tỷ USD. Theo ông, việc các doanh nghiệp quốc tế đặt trung tâm R&D tại Thành phố cho thấy họ đánh giá nơi đây có khả năng nghiên cứu, phát triển sản phẩm và công nghệ, bên cạnh hoạt động đầu tư và sản xuất.

Theo ông Hiếu, các trung tâm này có vai trò kết nối nghiên cứu với thương mại hóa thông qua thiết kế, chế tạo mẫu thử, kiểm chứng và thử nghiệm công nghệ trước khi đưa vào sản xuất. Đây cũng là cơ sở để Thành phố thu hút thêm các dự án có hàm lượng công nghệ và giá trị gia tăng cao, tập trung vào công nghệ nguồn, công nghệ lõi và thiết kế sản phẩm.

Để hoạt động nghiên cứu mang lại hiệu quả cho doanh nghiệp trong nước, ông Hiếu nhấn mạnh việc tăng cường liên kết giữa Nhà nước, nhà trường và doanh nghiệp. Trường đại học, viện nghiên cứu có thêm môi trường thực tiễn để phát triển công nghệ; doanh nghiệp tiếp cận nhân lực và kết quả nghiên cứu, còn Nhà nước tạo điều kiện về chính sách, hạ tầng để các bên phối hợp.

Ông Phạm Huỳnh Quang Hiếu, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP Hồ Chí Minh, thông tin về định hướng thu hút đầu tư công nghệ cao của Thành phố.

Thành phố kỳ vọng sự kết nối này sẽ mở rộng cơ hội cho doanh nghiệp Việt Nam tham gia chuỗi cung ứng của các tập đoàn công nghệ, đồng thời thúc đẩy hình thành doanh nghiệp từ kết quả nghiên cứu của trường đại học, viện nghiên cứu.

Về điều kiện triển khai, ông Hiếu cho biết Thành phố đang tập trung chuẩn bị hạ tầng công nghệ và nguồn nhân lực chất lượng cao. Trong đó, Thành phố ưu tiên các phòng thí nghiệm, trung tâm nghiên cứu dùng chung trong lĩnh vực bán dẫn và trí tuệ nhân tạo; Phòng thí nghiệm bán dẫn dùng chung tại Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh có tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 2.000 tỷ đồng.

Về nhân lực, Thành phố đặt mục tiêu đến năm 2030 đào tạo ít nhất 9.000 nhân lực trình độ đại học trở lên cho ngành bán dẫn, đồng thời nâng cao kỹ năng cho đội ngũ kỹ sư đang làm việc trong ngành. Các chính sách thu hút, giữ chân chuyên gia, nhà khoa học và kỹ sư giỏi cũng đang được hoàn thiện, trong đó có cơ chế hỗ trợ chi phí thuê nhân lực chất lượng cao và đào tạo theo chuẩn quốc tế.

Đại diện lãnh đạo và các đại biểu thực hiện nghi thức khai trương văn phòng mới của Infineon Technologies tại TP Hồ Chí Minh

Theo ông Hiếu, việc chuẩn bị hạ tầng và nhân lực hướng đến mục tiêu thu hút công nghệ, tri thức, tạo giá trị gia tăng cho Thành phố, đồng thời giúp doanh nghiệp công nghệ có điều kiện nghiên cứu và phát triển lâu dài.

Các đại biểu tham quan phòng lab bán dẫn tại văn phòng mới của Infineon Technologies .

Việc mở rộng hoạt động nghiên cứu trong ngành công nghiệp bán dẫn tạo thêm cơ hội việc làm, góp phần thu hút nhân lực kỹ thuật chất lượng cao đến TP Hồ Chí Minh.