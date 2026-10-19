Tập đoàn Alstom Pháp công bố đơn hàng tàu metro cho Vingroup, đợt 1 trị giá 800 triệu EUR

Ảnh: Alstom.

Ngày 19/10, Tập đoàn Alstom thông báo đã đảm bảo được đơn hàng đợt đầu tiên trị giá khoảng 800 triệu Euro. Đơn hàng này nhằm cung cấp các đoàn tàu Metropolis cho các dự án đường sắt đô thị tại Hà Nội. Giá trị của đợt đặt hàng này sẽ được Alstom ghi nhận vào sổ sách trong quý III của năm tài chính 2026/2027.

Đơn hàng 800 triệu Euro nói trên là bước triển khai cụ thể nằm trong khuôn khổ thỏa thuận đã được công bố trước đó vào ngày 6/10 giữa Alstom và Vingroup, thông qua công ty thành viên Vinhomes.

Theo chi tiết của thỏa thuận ký ngày 6/10, hai bên đã thống nhất các nội dung liên quan đến việc thiết kế, sản xuất và cung cấp tối đa 83 đoàn tàu Metropolis loại 5 toa. Đồng thời, thỏa thuận đi kèm một giấy phép công nghệ để hỗ trợ quá trình lắp ráp thêm 117 đoàn tàu khác tại Việt Nam.

Quá trình sản xuất và chế tạo các đoàn tàu được phân chia thành hai phần dựa trên thỏa thuận.

Cụ thể, 83 đoàn tàu đầu tiên sẽ được thiết kế và sản xuất tại cơ sở Valenciennes Petite-Forêt của Alstom ở Pháp. Theo thông tin từ tập đoàn, đây là trung tâm chuyên môn về tàu điện ngầm, và các đoàn tàu được sản xuất sẽ là loại 5 toa thế hệ mới.

Đối với 117 đoàn tàu còn lại, Vingroup sẽ đảm nhận việc lắp ráp tại Việt Nam, sử dụng các linh kiện do Alstom cung cấp.

Về phía Vingroup, ông Nguyễn Việt Quang, Phó Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành, cho biết việc hợp tác này tạo cơ hội cho Việt Nam tiếp cận và phát triển năng lực trong các công nghệ đường sắt.

Ông Quang cũng xác định đây là một bước trong chiến lược của Vingroup nhằm phát triển cơ sở hạ tầng thành một trụ cột chiến lược mới.

Về phía Alstom, ông Martin Sion - Giám đốc điều hành Alstom, thông tin rằng việc kết hợp chuyên môn của tập đoàn với năng lực công nghiệp của Vingroup sẽ hỗ trợ quá trình mở rộng mạng lưới metro tại Hà Nội và phát triển năng lực đường sắt nội địa.

Thỏa thuận giữa Alstom và Vingroup được thực hiện trong giai đoạn Hà Nội đang đẩy nhanh việc phát triển mạng lưới đường sắt đô thị.

Theo Quy hoạch chung của Thủ đô với tầm nhìn 100 năm, thành phố có kế hoạch phát triển mạng lưới đường sắt đô thị dài 979 km, bao gồm 18 tuyến vào năm 2045. Mạng lưới này được định hướng làm trục chính của giao thông công cộng.

Alstom đã hiện diện tại Việt Nam hơn 30 năm. Doanh nghiệp này từng cung cấp các dịch vụ hiện đại hóa hệ thống tín hiệu và viễn thông cho tuyến đường sắt khu vực Hà Nội - Vinh (giai đoạn một và hai), cung cấp hệ thống cho ga Ninh Bình.

Đối với tuyến Metro số 3 tại Hà Nội, Alstom là đơn vị cung cấp và tích hợp hệ thống metro, bao gồm 10 đoàn tàu Metropolis loại 4 toa được sản xuất tại Pháp, hệ thống tín hiệu Urbalis 400, nguồn điện và thiết bị khu tập kết tàu.

Trên phạm vi toàn cầu, báo cáo kết quả kinh doanh cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31/3/2026 của Alstom ghi nhận doanh thu đạt 19 tỷ Euro. Tập đoàn hiện cung cấp các giải pháp từ tàu cao tốc, tàu khu vực, metro, monorail đến xe điện và hệ thống tín hiệu, với quy mô 87.800 nhân sự hoạt động tại 61 quốc gia.