Tập đoàn 6 tỷ USD 'chống lưng' cho tựa game PUBG

KRAFTON (Hàn Quốc) đang là tâm điểm tranh cãi trong cộng đồng người chơi PUBG toàn cầu sau khi công ty này ra quyết định cấm thi đấu vĩnh viễn hai tuyển thủ chuyên nghiệp của Việt Nam là Himass (Lã Phương Tiến Đạt) và TanVuu (Trần Tấn Vũ).

Phía sau nhà phát hành này là một "đế chế" phát hành trò chơi điện tử trị giá hàng tỷ USD, trong đó PUBG chính là thương hiệu lớn nhất trong hệ sinh thái.

Tựa game làm nên "đế chế" tỷ USD

Tiền thân của KRAFTON là Bluehole Studio, thành lập tại Hàn Quốc năm 2007. Bước ngoặt đến vào năm 2017, khi tựa game PUBG: BATTLEGROUNDS ra mắt và nhanh chóng trở thành một trong những game battle royale phổ biến nhất thế giới.

Sau 7 năm phát hành, PUBG được phân phối tại hơn 240 quốc gia và vùng lãnh thổ. Tính đến tháng 2/2024, game có hơn 181 triệu tài khoản đăng ký, tổng thời gian chơi vượt 21,7 tỷ giờ.

Doanh thu lũy kế của PUBG trên PC và console đã vượt 4.000 tỷ won (khoảng 2,9 tỷ USD), vào cuối năm 2023.

Một trong những thay đổi đáng chú ý là việc PUBG chuyển sang mô hình miễn phí vào năm 2022. KRAFTON sau đó tiếp tục mở rộng thương hiệu trên PC, console và mobile, thay vì phụ thuộc vào doanh thu bán game trả phí trên PC.

PUBG cũng được phát triển theo hướng hệ sinh thái, với nội dung cập nhật, bản đồ, chế độ chơi, giải đấu và các hoạt động hợp tác thương hiệu. Nền tảng World of Wonder cho phép người chơi tự tạo bản đồ và trải nghiệm trong game.

Năm 2024, KRAFTON đạt doanh thu 2.709,8 tỷ won (khoảng 2 tỷ USD) tăng 42% so với năm trước đó. Lợi nhuận hoạt động đạt 1.182,5 tỷ won (860 triệu USD), tăng 54%.

Từ một tựa game ra mắt năm 2017, KRAFTON đã xây dựng doanh nghiệp vốn hóa 6 tỷ USD với PUBG là thương hiệu chủ lực. Ảnh: KRAFTON.

Theo KRAFTON, kết quả tăng trưởng chủ yếu đến từ PUBG IP. Riêng PUBG trên PC và console đạt gần 1.000 tỷ won doanh thu (730 triệu USD), trong năm 2024. Lượng người chơi đồng thời cao nhất trên PC và console cũng đạt 890.000 người.

Giai đoạn này, KRAFTON cho biết PUBG đã có 20 thương hiệu toàn cầu hợp tác trong các hoạt động khác nhau, từ game, ôtô, thể thao đến nghệ sĩ và nhân vật.

Năm 2025, KRAFTON tiếp tục ghi nhận doanh thu 3.327 tỷ won (khoảng 2,43 tỷ USD). Lợi nhuận hoạt động đạt 1.054 tỷ won (772 triệu USD).

Trong quý II/2026, doanh thu của công ty này đạt 1.290 tỷ won, (946 triệu USD), tăng 95% so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận hoạt động đạt 410,9 tỷ won (khoảng 301 triệu USD), tăng 67%.

KRAFTON hiện cũng niêm yết cổ phiếu trên thị trường chứng khoán Hàn Quốc và được định giá khoảng 9.060 tỷ won (6,6 tỷ USD).

Dùng PUBG làm bệ phóng cho IP mới

Dù PUBG vẫn đóng góp phần lớn vào tăng trưởng của tập đoàn, danh mục của KRAFTON hiện mở rộng hơn một tựa game battle royale.

KRAFTON sở hữu mạng lưới studio tại Hàn Quốc, Bắc Mỹ và châu Âu, gồm Bluehole Studio, PUBG Studios, Striking Distance Studios, Unknown Worlds, Neon Giant, KRAFTON Montréal, inZOI Studio và Tango Gameworks.

Các game được công ty đưa vào chiến lược phát triển gồm inZOI, Subnautica 2, Dark and Darker Mobile và Dinkum Together. Bên cạnh tự phát triển, KRAFTON cũng đầu tư và phát hành sản phẩm từ những studio bên ngoài.

inZOI là một trong những sản phẩm mới đáng chú ý. Game mô phỏng cuộc sống này bán được 1 triệu bản trong tuần đầu, sau khi ra mắt vào tháng 3/2025.

Theo báo cáo ESG 2024, 93% doanh thu của KRAFTON đến từ thị trường ngoài Hàn Quốc. Dịch vụ phát hành của công ty được mở rộng tới hơn 242 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi hơn 30% nhân sự làm việc tại các thị trường ngoài Hàn Quốc.

Công ty cũng đẩy mạnh đầu tư AI. Tại CES 2025, KRAFTON giới thiệu CPC, viết tắt của Co-Playable Character. Đây là dạng nhân vật AI có thể trò chuyện, phối hợp chiến thuật và phản ứng theo tình huống trong game. Công nghệ này được KRAFTON trình diễn với PUBG và inZOI.

Từ một studio thành lập năm 2007, KRAFTON hiện vận hành mạng lưới nhiều studio và IP trên toàn cầu. Trong đó, PUBG vẫn là thương hiệu lớn nhất, còn inZOI, Subnautica và các sản phẩm mới được kỳ vọng tạo thêm động lực tăng trưởng.