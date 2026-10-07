Tập cuối 'Mùa hè năm ấy': Cái kết của Khánh - Phương, Hoàng - Nhi sẽ ra sao?

Trong trích đoạn giới thiệu tập 27 (tập cuối) phim "Mùa hè năm ấy", với sức ép của chị gái, Tùng đành phải gặp riêng Khánh, khuyên anh nên từ bỏ gói thầu làm nội thất khách sạn. Tuy nhiên, Khánh đã không đồng ý.

Khánh cho rằng điều này sẽ khiến gói thầu rơi vào tay ông Vương để rồi sau đó Tùng lại phải âm thầm giúp Phương. Từ ngày còn đi học, ngay từ cuộc thi Nữ sinh thanh lịch ở trường, Tùng và Khánh luôn đứng phía sau âm thầm giúp đỡ cho Phương khiến cô phải đi theo mong muốn của mọi người.

Khánh hiểu tình cảm sâu đậm Tùng dành cho Phương nên khuyên bạn không nên tiếp tục dùng cách ép buộc để có được. Tùng thừa nhận bản thân đã sai lầm khi muốn dùng quyền lực, tiền bạc để chi phối tình cảm của Phương. Tùng muốn nhờ Khánh giúp đỡ một việc quan trọng và hứa rằng mình không có ý định chen vào giữa tình cảm của cặp đôi.

Tùng chính thức bỏ cuộc, không xen vào chuyện tình cảm giữa Phương và Khánh. Ảnh VFC

Gặp Tùng ở công ty, Phương lo lắng hỏi thăm Tùng về chị Hà nhưng Tùng trấn an rằng mình đã lường trước hậu quả. Tùng thắc mắc lý do Phương xin nghỉ việc thì được cô cho biết: "Vì Phương vẫn muốn làm bạn với Tùng".

Đến lúc này, Tùng lặng lẽ nhận lỗi và được Phương an ủi. Cô cho rằng mọi người đều không còn là những đứa trẻ như năm xưa nên không cần phải xét nét đúng - sai. Mỗi người đều có sự lựa chọn của riêng mình.

Tùng nhận lỗi trước Phương và nhận được sự cảm thông. Ảnh VFC

Trong khi đó, Khánh và Phương đang nói chuyện ở sân thượng về những chuyện đã qua. Trong không khí tràn ngập hạnh phúc, cặp đôi đã có những cử chỉ thân mật. Tuy nhiên, tất cả những điều này đều được người thân, bạn bè đứng ở xa chứng kiến.

Sau sóng gió, Khánh và Phương đã có những phút giây ngọt ngào bên nhau. Ảnh VFC

Đúng lúc Phương muốn chủ động thể hiện tình cảm với Khánh thì ở phía xa Ly bất ngờ chạy đến xô ngã những người bạn. Nhi loạng choạng ngã lên người Hoàng. Anh chàng đắc ý hôn trộm Nhi khiến cô ngại đỏ mặt và bỏ chạy. Thấy vậy Hoàng cũng vội đuổi theo.

Hoàng "tranh thủ" thể hiện tình cảm với Nhi trước mặt mọi người. Ảnh VFC

Bây giờ mọi người mới phát hiện cặp đôi nhí nhảnh này. Riêng Khánh có vẻ đắc ý với Phương vì đã nói với cô nghi ngờ của mình về Hoàng và Nhi từ lâu.

Tập 27 phim "Mùa hè năm ấy"phát sóng lúc 20h ngày 7/10 trên kênh VTV3.