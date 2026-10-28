Tập cuối Bleach khiến fan xúc động, khép lại hành trình của siêu phẩm 22 năm

Tóm tắt chung: Bleach đánh dấu cột mốc khép lại hành trình 22 năm khi tập 50, đồng thời là tập cuối của anime Bleach: Thousand-Year Blood War, lên sóng.

Nhân dịp này, đội ngũ sản xuất công bố hai video đặc biệt, nhìn lại dàn nhân vật của bộ truyện và 15 hình thái khác nhau của Ichigo Kurosaki xuyên suốt các giai đoạn.

Những ấn phẩm cuối cùng của anime tiếp tục được giới thiệu, bao gồm tranh minh họa độc quyền cho hộp Blu-ray/DVD và bìa nhạc phim dự kiến phát hành tại Nhật Bản.

Sau 22 năm đồng hành cùng khán giả, Bleach chính thức khép lại hành trình chuyển thể anime với tập cuối của Bleach: Thousand-Year Blood War. Tập cuối đánh dấu hồi kết của cuộc chiến cuối cùng trong thế giới Thần Chết do Tite Kubo sáng tạo, đồng thời là dịp để ê-kíp nhìn lại chặng đường phát triển của Ichigo Kurosaki cùng dàn nhân vật đã góp phần làm nên sức hút của thương hiệu.

Bleach khép lại hành trình anime sau 22 năm.

Thông qua 2 video đặc biệt được đăng tải trên các kênh chính thức, Bleach đưa người hâm mộ trở lại những dấu mốc đáng nhớ trong suốt hơn 2 thập kỷ, từ hình ảnh Ichigo ở tập truyện đầu tiên cho đến những trận chiến quyết định trong Thousand-Year Blood War.

Điểm nhấn đầu tiên trong loạt nội dung kỷ niệm là video kết thúc đặc biệt dành cho tập cuối của Bleach: Thousand-Year Blood War. Thay vì chỉ khép lại câu chuyện như bình thường, video mở đầu bằng hình minh họa Ichigo Kurosaki nổi tiếng trên tập truyện đầu tiên do Tite Kubo thực hiện, sau đó lần lượt đưa người xem qua những gương mặt quen thuộc đã xuất hiện trong loạt phim. Sau hơn hai thập kỷ, hình tượng Ichigo vẫn là trung tâm của hành trình, kết nối những giai đoạn khác nhau trong lịch sử thương hiệu.

Video tổng hợp hành trình của Bleach trên màn ảnh.

Bên cạnh video kết thúc, tài khoản chính thức của Bleach còn giới thiệu BLEACH THE STORIES Visual Movie, sản phẩm tổng hợp các hình ảnh từng được công bố trong chuỗi dự án cùng tên. Sản phẩm tập hợp 15 hình thái của Ichigo Kurosaki, trải dài từ phần The Substitute Soul Reaper Arc cho đến chương cuối. Qua đó, người xem có thể nhìn lại quá trình Ichigo trưởng thành và thay đổi trong những cuộc chiến mà cậu tham gia.

Dù anime đã đi đến hồi kết, các sản phẩm liên quan đến Bleach: Thousand-Year Blood War vẫn sẽ tiếp tục ra mắt khán giả. Theo thông tin được công bố, nhà thiết kế nhân vật Masashi Kudo đã thực hiện tranh minh họa độc quyền dành cho dự án thứ tư của loạt phim, đồng thời thiết kế hình ảnh bìa cho đĩa nhạc phim Bleach: Thousand-Year Blood War.

Hình ảnh chàng trai tóc cam cùng thanh kiếm to đùng đã trở thành biểu tượng anime kinh điển.

Từ năm 2001, truyện Bleach do Tite Kubo sáng tạo nên bắt đầu đăng trên tạp chí Weekly Shonen Jump vào năm 2001, và kết thúc vào năm 2016. Câu chuyện xoay quanh Ichigo Kurosaki, một thiếu niên có khả năng nhìn thấy linh hồn và bất ngờ tiếp nhận sức mạnh của Thần Chết sau cuộc gặp gỡ với Rukia Kuchiki. Năm 2004, bản anime truyền hình ra mắt, đưa thế giới siêu nhiên này đến với đông đảo khán giả. Trong cộng đồng người hâm mộ, không ít khán giả đưa Bleach vào danh sách "Tam Đại" của làng anime, bên cạnh Naruto và One Piece.