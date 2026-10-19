Tạp chí Trẻ em Việt Nam bổ nhiệm Trưởng ban Truyền thông Đa phương tiện

Theo Quyết định số 26/2026/QĐ-TEVN ngày 1/10/2026, Tổng Biên tập, Bí thư Chi bộ Tạp chí Trẻ em Việt Nam bổ nhiệm ông Đỗ Quốc Huy giữ chức vụ Trưởng ban Truyền thông Đa phương tiện, với thời hạn 5 năm kể từ ngày quyết định có hiệu lực.

Việc bổ nhiệm được thực hiện căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Tổng Biên tập, yêu cầu tổ chức bộ máy, nhu cầu công tác, cùng việc xem xét năng lực và phẩm chất cán bộ.

Theo quyết định, ông Đỗ Quốc Huy chịu trách nhiệm trước Tổng Biên tập, thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định của Luật Báo chí và quy chế tổ chức, hoạt động của Tạp chí Trẻ em Việt Nam; đồng thời được hưởng các chế độ theo quy định của pháp luật và của Tạp chí.

Tổng Biên tập, Bí thư Chi bộ Tạp chí Trẻ em Việt Nam trao quyết định bổ nhiệm ông Đỗ Quốc Huy giữ chức Trưởng ban Truyền thông Đa phương tiện.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Ban Biên tập, trưởng, phó các phòng, ban, đơn vị và ông Đỗ Quốc Huy có trách nhiệm thi hành.

Trong bối cảnh chuyển đổi số báo chí diễn ra mạnh mẽ, truyền thông đa phương tiện ngày càng khẳng định vai trò trong đổi mới phương thức sản xuất, phân phối và lan tỏa thông tin. Việc kiện toàn nhân sự Ban Truyền thông Đa phương tiện góp phần hoàn thiện tổ chức, đáp ứng yêu cầu phát triển của Tạp chí trong môi trường truyền thông hiện đại.

Với định hướng tập trung vào lĩnh vực chăm sóc, giáo dục và bảo vệ quyền trẻ em, Tạp chí Trẻ em Việt Nam tiếp tục chú trọng nâng cao chất lượng nội dung, đa dạng hóa hình thức thể hiện và mở rộng khả năng tiếp cận độc giả trên các nền tảng. Qua đó, góp phần lan tỏa thông tin chính thống, nâng cao nhận thức cộng đồng và thúc đẩy sự chung tay của gia đình, nhà trường, xã hội trong công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em.